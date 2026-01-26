COLLEGE – KCAC / MIAA Winter Week 14 Schedule-Scores

By Christian D Orr January 26, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 13 schedule/results

Monday, January 26

KCAC Men’s Basketball

Kansas Wesleyan at Friends

Saint Mary at Bethany

Southwestern at Avila

Tabor at Oklahoma Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Kansas Wesleyan at Friends

Saint Mary at Bethany

Southwestern at Avila

Tabor at Oklahoma Wesleyan

 

Wednesday, January 28

KCAC Men’s Basketball

Avila at Oklahoma Wesleyan

Bethany at York

Friends at Saint Mary

Sterling at Kansas Wesleyan

Ottawa at Evangel

Southwestern at Bethel

McPherson at Tabor

KCAC Women’s Basketball

Avila at Oklahoma Wesleyan

Bethany at York

Friends at Saint Mary

McPherson at Tabor

Ottawa at Evangel

Southwestern at Bethe

Sterling at Kansas Wesleyan

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Missouri Southern

Kansas Newman at Central Oklahoma

Northeastern State at Pittsburg State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Missouri Southern

Kansas Newman at Central Oklahoma

Northeastern State at Pittsburg State

 

Thursday, January 29

KCAC Men’s Wrestling

Ottawa at Avila

KCAC Women’s Wrestling

Ottawa at Avila

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri at Nebraska Kearney

Emporia State at Rogers State

Washburn at Fort Hays State

Central Missouri at Nebraska Kearney

Emporia State at Rogers State

Washburn at Fort Hays State

 

Friday, January 30

KCAC Men’s Wrestling

Oklahoma Wesleyan at York

Ottawa at Missouri Valley Invite

KCAC Women’s Wrestling

Ottawa at Spire Open

Saint Mary at Spire Open

York at Spire Open

MIAA Men’s Wrestling

Drury at Central Oklahoma

Nebraska Kearney at Central Missouri

 

Saturday, January 31

KCAC Men’s Basketball

Avila at Friends

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Evangel at Behel

Kansas Wesleyan at Saint Mary

Ottawa at McPherson

Tabor at Sterling

York at Southwestern

KCAC Women’s Basketball

Avila at Friends

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Evangel at Bethel

Kansas Wesleyan at Saint Mary

Ottawa at McPherson

Tabor at Sterling           Women’s Basketball

York at Southwestern

KCAC Men’s Wrestling

Friends at Missouri Valley Invite

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Pittsburg State

Central Missouri at Fort Hays State

Emporia State at Central Oklahoma

Kansas Newman at Rogers State

Missouri Western at NW Missouri State

Northeastern State at Missouri Southern

Washburn at Nebraska Kearney

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Pittsburg State

Central Missouri at Fort Hays State

Emporia State at Central Oklahoma

Kansas Newman at Rogers State

Missouri Western at NW Missouri State

Northeastern State at Missouri Southern

Washburn at Nebraska Kearney

MIAA Men’s Wrestling

Ouachita Baptist at Central Missouri

Kansas Newman at Northeastern State Open

MIAA Women’s wrestling

Fort Hays at Midland Open

 

Sunday, February 1

KCAC Women’s Wrestling

Avila at KCAC / SAC Tournament

Friends at KCAC / SAC Tournament

Ottawa at KCAC / SAC Tournament

Saint Mary at KCAC / SAC Tournament

York at KCAC / SAC Tournament

MIAA Men’s Wrestling

Missouri Valley at Central Missouri

 

 