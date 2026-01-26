COLLEGE – KCAC / MIAA Winter Week 14 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 13 schedule/results
Monday, January 26
KCAC Men’s Basketball
Kansas Wesleyan at Friends
Saint Mary at Bethany
Southwestern at Avila
Tabor at Oklahoma Wesleyan
KCAC Women’s Basketball
Kansas Wesleyan at Friends
Saint Mary at Bethany
Southwestern at Avila
Tabor at Oklahoma Wesleyan
Wednesday, January 28
KCAC Men’s Basketball
Avila at Oklahoma Wesleyan
Bethany at York
Friends at Saint Mary
Sterling at Kansas Wesleyan
Ottawa at Evangel
Southwestern at Bethel
McPherson at Tabor
KCAC Women’s Basketball
Avila at Oklahoma Wesleyan
Bethany at York
Friends at Saint Mary
McPherson at Tabor
Ottawa at Evangel
Southwestern at Bethe
Sterling at Kansas Wesleyan
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Missouri Southern
Kansas Newman at Central Oklahoma
Northeastern State at Pittsburg State
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Missouri Southern
Kansas Newman at Central Oklahoma
Northeastern State at Pittsburg State
Thursday, January 29
KCAC Men’s Wrestling
Ottawa at Avila
KCAC Women’s Wrestling
Ottawa at Avila
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Nebraska Kearney
Emporia State at Rogers State
Washburn at Fort Hays State
Friday, January 30
KCAC Men’s Wrestling
Oklahoma Wesleyan at York
Ottawa at Missouri Valley Invite
KCAC Women’s Wrestling
Ottawa at Spire Open
Saint Mary at Spire Open
York at Spire Open
MIAA Men’s Wrestling
Drury at Central Oklahoma
Nebraska Kearney at Central Missouri
Saturday, January 31
KCAC Men’s Basketball
Avila at Friends
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Evangel at Behel
Kansas Wesleyan at Saint Mary
Ottawa at McPherson
Tabor at Sterling
York at Southwestern
KCAC Women’s Basketball
Avila at Friends
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Evangel at Bethel
Kansas Wesleyan at Saint Mary
Ottawa at McPherson
Tabor at Sterling Women’s Basketball
York at Southwestern
KCAC Men’s Wrestling
Friends at Missouri Valley Invite
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Pittsburg State
Central Missouri at Fort Hays State
Emporia State at Central Oklahoma
Kansas Newman at Rogers State
Missouri Western at NW Missouri State
Northeastern State at Missouri Southern
Washburn at Nebraska Kearney
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Pittsburg State
Central Missouri at Fort Hays State
Emporia State at Central Oklahoma
Kansas Newman at Rogers State
Missouri Western at NW Missouri State
Northeastern State at Missouri Southern
Washburn at Nebraska Kearney
MIAA Men’s Wrestling
Ouachita Baptist at Central Missouri
Kansas Newman at Northeastern State Open
MIAA Women’s wrestling
Fort Hays at Midland Open
Sunday, February 1
KCAC Women’s Wrestling
Avila at KCAC / SAC Tournament
Friends at KCAC / SAC Tournament
Ottawa at KCAC / SAC Tournament
Saint Mary at KCAC / SAC Tournament
York at KCAC / SAC Tournament
MIAA Men’s Wrestling
Missouri Valley at Central Missouri