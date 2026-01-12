COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 12 Schedule/Scores

By Christian D Orr January 12, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 11 schedule/results

Tuesday, January 13

KCAC Men’s Wrestling

Bethany at Ottawa

York at Ottawa

KCAC Women’s Wrestling

York at Ottawa

 

Wednesday, January 14

KCAC Men’s Basketball

Avila at Evangel

Bethany at Sterling

Friends at Southwestern

McPherson at Kansas Wesleyan

Ottawa at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Bethel

York at Saint Mary

KCAC Women’s Basketball

Avila at Evangel

Bethany at Sterling

Friends at Southwestern

McPherson at Kansas Wesleyan

Ottawa at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Bethel

York at Saint Mary

KCAC Men’s Wrestling

Saint Mary at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Friends

KCAC Women’s Wrestling

Ottawa at Friends

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri at Kansas Newman

Missouri Southern at Central Oklahoma

Pittsburg State at Rogers State

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri at Kansas Newman

Missouri Southern at Central Oklahoma

Pittsburg State at Rogers State

 

Thursday, January 15

KCAC Men’s Wrestling

Avila at York

MIAA Men’s Basketball

Fort Hays at Missouri Western

Nebraska Kearney at NW Missouri State

Washburn at Emporia State

MIAA Women’s Basketball

Fort Hays at Missouri Western

Nebraska Kearney at NW Missouri State

Washburn at Emporia State

 

Friday, January 16

KCAC Women’s Wrestling

Avila at William Jewell

Midland at York

MIAA Men’s Basketball

Northeastern State     at Arkansas Fort Smith            MIAA Men’s Basketball

MIAA Women’s Basketball

Northeastern State at Arkansas Fort Smith               MIAA Women’s Basketball

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma vs. Grand Valley State

Kansas Newman at Nebraska Kearney

Kansas Newman vs. Sioux Falls

Nebraska Kearney vs. Sioux Falls

 

Saturday, January 17

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Friends

Bethel at Ottawa

Evangel at Kansas Wesleyan

McPherson at Avila

Oklahoma Wesleyan at York

Saint Mary at Tabor

Sterling at Southwestern

KCAC Women’s Basketball

McPherson at Avila

Bethany at Friends

Bethel at Ottawa

Evangel at Kansas Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at York

Saint Mary at Tabor

Sterling at Southwestern

KCAC Women’s Wrestling

Saint Mary at York Open

York at York Open

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri at Emporia State

Fort Hays at NW Missouri State

Missouri Southern at Rogers State

Nebraska Kearney at Missouri Western

Pittsburg State at Central Oklahoma

Washburn at Kansas Newman

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri at Emporia State

Fort Hays at NW Missouri State

Missouri Southern at Rogers State

Nebraska Kearney at Missouri Western

Pittsburg State at Central Oklahoma

Washburn at Kansas Newman

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney vs. Grand View

 

Sunday, January 18

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Denker Open

KCAC Women’s Wrestling

Avila at William Penn tournament

Ottawa at William Penn Open

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Central Missouri Tournament

Central Oklahoma at Rogers State Open

Fort Hays at Roger Denken Open

Kansas Newman at Central Missouri Open

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays vs. Sioux Falls

Fort Hays vs. Colorado Mesa

 