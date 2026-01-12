COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 12 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 11 schedule/results
Tuesday, January 13
KCAC Men’s Wrestling
Bethany at Ottawa
York at Ottawa
KCAC Women’s Wrestling
York at Ottawa
Wednesday, January 14
KCAC Men’s Basketball
Avila at Evangel
Bethany at Sterling
Friends at Southwestern
McPherson at Kansas Wesleyan
Ottawa at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Bethel
York at Saint Mary
KCAC Women’s Basketball
Avila at Evangel
Bethany at Sterling
Friends at Southwestern
McPherson at Kansas Wesleyan
Ottawa at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Bethel
York at Saint Mary
KCAC Men’s Wrestling
Saint Mary at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Friends
KCAC Women’s Wrestling
Ottawa at Friends
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Kansas Newman
Missouri Southern at Central Oklahoma
Pittsburg State at Rogers State
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri at Kansas Newman
Missouri Southern at Central Oklahoma
Pittsburg State at Rogers State
Thursday, January 15
KCAC Men’s Wrestling
Avila at York
MIAA Men’s Basketball
Fort Hays at Missouri Western
Nebraska Kearney at NW Missouri State
Washburn at Emporia State
MIAA Women’s Basketball
Fort Hays at Missouri Western
Nebraska Kearney at NW Missouri State
Washburn at Emporia State
Friday, January 16
KCAC Women’s Wrestling
Avila at William Jewell
Midland at York
MIAA Men’s Basketball
Northeastern State at Arkansas Fort Smith MIAA Men’s Basketball
MIAA Women’s Basketball
Northeastern State at Arkansas Fort Smith MIAA Women’s Basketball
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma vs. Grand Valley State
Kansas Newman at Nebraska Kearney
Kansas Newman vs. Sioux Falls
Nebraska Kearney vs. Sioux Falls
Saturday, January 17
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Friends
Bethel at Ottawa
Evangel at Kansas Wesleyan
McPherson at Avila
Oklahoma Wesleyan at York
Saint Mary at Tabor
Sterling at Southwestern
KCAC Women’s Basketball
McPherson at Avila
Bethany at Friends
Bethel at Ottawa
Evangel at Kansas Wesleyan
Oklahoma Wesleyan at York
Saint Mary at Tabor
Sterling at Southwestern
KCAC Women’s Wrestling
Saint Mary at York Open
York at York Open
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Emporia State
Fort Hays at NW Missouri State
Missouri Southern at Rogers State
Nebraska Kearney at Missouri Western
Pittsburg State at Central Oklahoma
Washburn at Kansas Newman
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri at Emporia State
Fort Hays at NW Missouri State
Missouri Southern at Rogers State
Nebraska Kearney at Missouri Western
Pittsburg State at Central Oklahoma
Washburn at Kansas Newman
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney vs. Grand View
Sunday, January 18
KCAC Men’s Wrestling
Avila at Denker Open
KCAC Women’s Wrestling
Avila at William Penn tournament
Ottawa at William Penn Open
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Central Missouri Tournament
Central Oklahoma at Rogers State Open
Fort Hays at Roger Denken Open
Kansas Newman at Central Missouri Open
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays vs. Sioux Falls
Fort Hays vs. Colorado Mesa