COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 13 Schedule-Scores

By Christian Orr November 10, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 13 schedule/results

Sunday, November 9

MIAA Women’s Soccer

Northeastern 3, Pittsburg State 2

Missouri Western def. Northwest Missouri State 4-3 on Penalty Kicks.

Emporia State 3, Washburn 2

Central Oklahoma 2, Central Missouri 1

 

Wednesday, November 12

KCAC Women’s Soccer

Friends vs. Oklahoma Wesleyan

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at Emporia State

Missouri Southern at Pittsburg State

Missouri Western at Fort Hays State

NW Missouri St.  at Nebraska-Kearney

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at GWAC Tournament

Kansas Newman at GWAC Tournament

Northeastern State at GWAC Tournament

Rogers State at GWAC Tournament

 

Thursday, November 13

KCAC Men’s Soccer

Ottawa vs. Oklahoma Wesleyan

MIAA Women’s Soccer

Missouri Western vs. Northeastern State

Emporia State vs. Central Oklahoma

 

 

Friday, November 14

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Emporia State

Central Missouri at Kansas Newman

Central Oklahoma at Washburn

Missouri Western at Nebraska-Kearney

NW Missouri St.  at Fort Hays

 

Saturday, November 15

KCAC Football

Tabor at Avila

Sterling at McPherson

Southwestern at Kansas Wesleyan

Friends at Saint Mary

Bethel at Ottawa

Bethany at Evangel

KCAC Volleyball

KCAC Volleyball Tournament

MIAA Football

Central Oklahoma at Missouri Western

Fort Hays State at Emporia State

Central Missouri at Nebraska Kearney

Pittsburg State at NW Missouri State

Washburn at Missouri Southern

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Washburn

Missouri Southern at Kansas Newman

Pittsburg State at Central Missouri

 