COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 11 Schedule/Scores

By Christian D Orr October 27, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 11 schedule/results

Sunday, October 26

KCAC Men’s Soccer

McPherson 3, Avila 1

KCAC Women’s Soccer

Avila 1, McPherson 0

MIAA Men’s Soccer

Northeastern State 3, Harding 2

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri 1, Emporia State 0

Central Oklahoma 1, Rogers State 0

Washburn 2, Fort Hays State 1

Northeastern State 5, Kansas Newman 0

Missouri Western 2, Missouri Southern 1

Pittsburg State 1, Northwest Missouri State 0

 

Wednesday, October 29

Avila at Oklahoma Wesleyan

Evangel at Saint Mary

Kansas Wesleyan at McPherson

Ottawa at Friends

Tabor at Bethany

York at Bethel

KCAC Men’s Soccer

McPherson at Kansas Wesleyan

Bethany at Tabor

Bethel at York

Friends at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Avila

Saint Mary at Evangel

KCAC Women’s Soccer

McPherson at Kansas Wesleyan

Bethany at Tabor

Bethel at York

Friends at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Avila

Saint Mary at Evangel

MIAA Women’s Soccer

Southern Nazarene at Rogers State

 

Thursday, October 30

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at Harding

 

Friday, October 31

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Missouri Southern

Central Oklahoma at Central Missouri

Emporia State at MW Missouri

Fort Hays State at Kansas Newman

Nebraska Kearney at Pittsburg State

Washburn at Missouri Western

MIAA Women’s Soccer

Emporia State at Missouri Western

Northeastern State at Fort Hays State

Missouri Southern at Central Missouri

Pittsburg State at Central Oklahoma

Rogers State at Nebraska-Kearney

Washburn at NW Missouri State

 

Saturday, November 1

KCAC Football

Kansas Wesleyan at Friends

Saint Mary at Sterling

Ottawa at Bethany

Avila at Bethel

McPherson at Southwestern

Evangel at Tabor

KCAC Volleyball

Kansas Wesleyan at Avila

Bethel at Saint Mary

McPherson at Friends

Southwestern vs.  Bethany

Sterling at Ottawa

Sterling vs.  Kansas Christian

Tabor at Evangel

York at Oklahoma Wesleyan

KCAC Men’s Soccer

Avila at Kansas Wesleyan

Evangel at Tabor

Friends at McPherson

Oklahoma Wesleyan at York

Ottawa at Sterling

Saint Mary at Bethel

Southwestern at Bethany

KCAC Women’s Soccer

Avila at Kansas Wesleyan

Evangel at Tabor

Friends at McPherson

Southwestern at Bethany

Oklahoma Wesleyan at York

Saint Mary at Bethel

Sterling at Ottawa

MIAA Football

Central Missouri at Fort Hays State

Central Oklahoma at Nebraska Kearney

Missouri Southern at Pittsburg State

NW Missouri State at Emporia State

Washburn at Missouri Western

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Central Missouri

Central Oklahoma at Missouri Southern

Emporia State at Missouri Western

Fort Hays State at Pittsburg State

Nebraska Kearney at Kansas Newman

Washburn at NW Missouri

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Harding

Kansas Newman at Ouachita Baptist

Northeastern State at Southern Nazarene