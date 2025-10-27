COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 11 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 11 schedule/results
Sunday, October 26
KCAC Men’s Soccer
McPherson 3, Avila 1
KCAC Women’s Soccer
Avila 1, McPherson 0
MIAA Men’s Soccer
Northeastern State 3, Harding 2
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri 1, Emporia State 0
Central Oklahoma 1, Rogers State 0
Washburn 2, Fort Hays State 1
Northeastern State 5, Kansas Newman 0
Missouri Western 2, Missouri Southern 1
Pittsburg State 1, Northwest Missouri State 0
Wednesday, October 29
Avila at Oklahoma Wesleyan
Evangel at Saint Mary
Kansas Wesleyan at McPherson
Ottawa at Friends
Tabor at Bethany
York at Bethel
KCAC Men’s Soccer
McPherson at Kansas Wesleyan
Bethany at Tabor
Bethel at York
Friends at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Avila
Saint Mary at Evangel
KCAC Women’s Soccer
McPherson at Kansas Wesleyan
Bethany at Tabor
Bethel at York
Friends at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Avila
Saint Mary at Evangel
MIAA Women’s Soccer
Southern Nazarene at Rogers State
Thursday, October 30
MIAA Men’s Soccer
Kansas Newman at Harding
Friday, October 31
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Missouri Southern
Central Oklahoma at Central Missouri
Emporia State at MW Missouri
Fort Hays State at Kansas Newman
Nebraska Kearney at Pittsburg State
Washburn at Missouri Western
MIAA Women’s Soccer
Emporia State at Missouri Western
Northeastern State at Fort Hays State
Missouri Southern at Central Missouri
Pittsburg State at Central Oklahoma
Rogers State at Nebraska-Kearney
Washburn at NW Missouri State
Saturday, November 1
KCAC Football
Kansas Wesleyan at Friends
Saint Mary at Sterling
Ottawa at Bethany
Avila at Bethel
McPherson at Southwestern
Evangel at Tabor
KCAC Volleyball
Kansas Wesleyan at Avila
Bethel at Saint Mary
McPherson at Friends
Southwestern vs. Bethany
Sterling at Ottawa
Sterling vs. Kansas Christian
Tabor at Evangel
York at Oklahoma Wesleyan
KCAC Men’s Soccer
Avila at Kansas Wesleyan
Evangel at Tabor
Friends at McPherson
Oklahoma Wesleyan at York
Ottawa at Sterling
Saint Mary at Bethel
Southwestern at Bethany
KCAC Women’s Soccer
Avila at Kansas Wesleyan
Evangel at Tabor
Friends at McPherson
Southwestern at Bethany
Oklahoma Wesleyan at York
Saint Mary at Bethel
Sterling at Ottawa
MIAA Football
Central Missouri at Fort Hays State
Central Oklahoma at Nebraska Kearney
Missouri Southern at Pittsburg State
NW Missouri State at Emporia State
Washburn at Missouri Western
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Central Missouri
Central Oklahoma at Missouri Southern
Emporia State at Missouri Western
Fort Hays State at Pittsburg State
Nebraska Kearney at Kansas Newman
Washburn at NW Missouri
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Harding
Kansas Newman at Ouachita Baptist
Northeastern State at Southern Nazarene