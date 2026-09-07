COLLEGE – Fall Week 4 Schedule

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 4 schedule/results
Monday, September 7
KCAC Women’s Soccer
Paul Quinn at Bethany
Southwestern Christian at Evangel
Tuesday, September 8
KCAC Volleyball
Avila at Benedictine
Bethel at Midwestern State
McPherson vs. Central Christian
Ottawa at Columbia, Mo.
Ottawa vs. Central Methodist – at Columbia
Saint Mary at Peru State
KCAC Women’s Soccer
Avila at Hastings
Oklahoma Science & Arts at Friends
MIAA Volleyball
Emporia State at Kansas Newman
Wednesday, September 9
KCAC Volleyball
Kansas Christian at Bethany
Haskell Indian at Friends
Southwestern at Randall
KCAC Men’s Soccer
Avila at Hastings
Friends at Missouri Baptist
Oklahoma Panhandle at Southwestern
Kansas Wesleyan at Mission
Central Christian at McPherson
Saint Mary at Columbia College
Sterling at Hesston
KCAC Women’s Soccer
Central Christian at McPherson
Concordia at Kansas Wesleyan
Sterling at Hesston
MIAA Men’s Soccer
Oklahoma Christian at Rogers State
MIAA Women’s Soccer
Southern Nazarene at Central Oklahoma
Kansas Newman at Oklahoma Baptist
Southeastern Oklahoma State at Missouri Southern
Pittsburg State at Southwest Baptist
Thursday, September 10
MIAA Volleyball
Central Oklahoma vs. Southwestern Oklahoma State – Central Region Challenge
Central Oklahoma vs. Northeastern State – Central Region Challenge
Emporia State vs. Ouachiat Baptist – MIAA/GAC Crossover
Emporia State vs. Olahoma Baptist – MIAA/GAC Crossover
Fort Hays State vs. Oklahoma Baptist – Oklahoma Baptist tournament
Fort Hays State vs. Southern Nazarene – Oklahoma Baptist tournament
Emporia State at Kansas Newman
Pittsburg State vs. Southern Nazarne – UCO/UBO Tournament
Pittsburg State vs. East Central – UCO/UBO Tournament
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at West Texas A&M
Kansas Newman at Lubbock Christian
Northeastern State at UT Dallas
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at UT Dallas
Friday, September 11
KCAC Volleyball
Saint Mary vs. Columbia, Mo. – St. Ambrose Tournament
Sterling vs. Champion Christian
KCAC Men’s Soccer
Southwest Baptist at Avila
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Auburn Montgomery – Auburn Montgomery tournament
Arkansas Fort Smith vs. Albany State – Auburn Montgomery tournament
Central Missouri vs. Illinois Springfield – Missouri Western tournament
Central Oklahoma vs. East Central – Central Region Challenge
Emporia State vs. Southern Nazarene – MIAA/GAC Crossover
Emporia State vs. East Central – MIAA/GAC Crossover
Fort Hays State vs. Ouachita Baptist – Oklahoma Baptist tournament
Fort Hays State vs. Southeastern Oklahoma State – Oklahoma Baptist tournament
Kansas Newman vs. Truman State – Truman State tournament
Kansas Newman vs. Maryville – Truman State tournament
Missouri Southern vs. Southern Arkansas – Harding Tri Match
Missouri Western vs. Arkansas Tech
Missouri Western vs. Illinois Springfield
Nebraska Kearney vs. Northwestern Oklahoma State – UNK Classic
Northwest Missouri State at Rockhurst
Pittsburg State vs. Oklahoma Baptist – UCO/UBO Tournament
Pittsburg State vs. Ouachita Baptist – UCO/UBO Tournament
Washburn vs. Missouri St. Louis – Ichabod Classic
Washburn vs. Arkansas Monticello – Ichabod Classic
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Harding
Colorado State-Pueblo at Emporia State
Fort Hays State at Metro State
Missouri Southern at Northeastern State
Nebraska Kearney at Colordado Christian
Washburn at Ouachita Baptist
Saturday, September 12
KCAC Volleyball
Avila at Clarke Iowa
Bethany at Hesston
Evangel vs. Southwestern – Evangel Classic
Evangel vs. Stephens – Evangel Classic
Friends vs. Central Baptist – at St. Louis
Friends at St. Louis Heatlh Sciences & Pharmacy
Saint Mary vs. Saint Ambrose – St. Ambrose Tournament
Saint Mary vs. Vietebro – St. Ambrose Tournament
Southwestern at Evangel
Southwestern vs. Stephens College – at Evangel
Tabor vs. Champion Christian
KCAC Football
Friends at Bethel
McPherson at Tabor
Southwestern at Evangel
Kansas Wesleyan at Avila
Saint Mary at Bethany
Sterling at Ottawa
KCAC Men’s Soccer
Southwestern at Southwestern Christian
Oklahoma Wesleyan at John Brown University
Midland at Ottawa
Iowa Northwestern at Saint Mary
Central Christian at Sterling
Concordia at York
KCAC Women’s Soccer
Saint Mary Nebraska at McPherson
Southern Nazarene at Southwestern
Oklahoma Wesleyan at John Brown
Mission at Ottawa
Briar Cliff at Saint Mary
Central Christian at Sterling
Concordia at York
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Lane – Auburn Mongomery tournament
Arkansas Fort Smith vs. Middle Gerogia State – Auburn Montgomery tournament
Central Missouri vs. Arkansas Tech – Missouri Western tournament
Central Missouri vs. McKendree – Missouri Western tournament
Central Oklahoma vs. Ouachita Baptist – Central Region Challenge
Missouri Southern vs. Union Tenn. – Harding Tri Match
Missouri Southern vs. Harding – Harding Tri Match
Missouri Western vs. McKendree
Nebraska Kearney vs. William Jewell – UNK Classic
Nebraska Kearney vs. Hastings – UNK Classic
Northwest Missouri State at Rockhurst
Washburn vs. Southwestern Oklahoma State – Ichabod Classic
Washburn vs. Drury – Ichabod Classic
MIAA Football
Delta State at Central Missouri
Central Oklahoma at Central Arkansas
Michigan Tech at Emporia State
Missouri Western at Missouri S&T
Pittsburg State at West Alabama
Washburn at NW Missouri State
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Lubbock Christian
Kansas Newman at West Texas A&M
St. Mary’s Texas at Rogers State
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Southwestern Oklahoma State
Pittsburg State at NW Missouri State
Rogers State at East Central
Sunday, September 13
KCAC Men’s Soccer
Mount Mary at Tabor
KCAC Women’s Soccer
Mount Mary at Tabor
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Ouachita Baptist
Fort Hays State at Colorado Christian
CSU Pueblo at Kansas Newman
Nebraska Kearney at Regis
Washburn at Harding