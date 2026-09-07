COLLEGE – Fall Week 4 Schedule

By Christian D Orr September 7, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 4 schedule/results

Monday, September 7

KCAC Women’s Soccer

Paul Quinn at Bethany

Southwestern Christian at Evangel

 

Tuesday, September 8

KCAC Volleyball

Avila at Benedictine

Bethel at Midwestern State

McPherson vs. Central Christian

Ottawa at Columbia, Mo.

Ottawa vs. Central Methodist – at Columbia

Saint Mary at Peru State

KCAC Women’s Soccer

Avila at Hastings

Oklahoma Science & Arts at Friends

MIAA Volleyball

Emporia State at Kansas Newman

 

Wednesday, September 9

KCAC Volleyball

Kansas Christian at Bethany

Haskell Indian at Friends

Southwestern at Randall

KCAC Men’s Soccer

Avila at Hastings

Friends at Missouri Baptist

Oklahoma Panhandle at Southwestern

Kansas Wesleyan at Mission

Central Christian at McPherson

Saint Mary at Columbia College

Sterling at Hesston

KCAC Women’s Soccer

Central Christian at McPherson

Concordia at Kansas Wesleyan

Sterling at Hesston

MIAA Men’s Soccer

Oklahoma Christian at Rogers State

MIAA Women’s Soccer

Southern Nazarene at Central Oklahoma

Kansas Newman at Oklahoma Baptist

Southeastern Oklahoma State at Missouri Southern

Pittsburg State at Southwest Baptist

 

Thursday, September 10

MIAA Volleyball

Central Oklahoma vs. Southwestern Oklahoma State – Central Region Challenge

Central Oklahoma vs. Northeastern State – Central Region Challenge

Emporia State vs. Ouachiat Baptist – MIAA/GAC Crossover

Emporia State vs. Olahoma Baptist – MIAA/GAC Crossover

Fort Hays State vs. Oklahoma Baptist – Oklahoma Baptist tournament

Fort Hays State vs. Southern Nazarene – Oklahoma Baptist tournament

Emporia State at Kansas Newman

Pittsburg State vs. Southern Nazarne – UCO/UBO Tournament

Pittsburg State vs. East Central – UCO/UBO Tournament

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at West Texas A&M

Kansas Newman at Lubbock Christian

Northeastern State at UT Dallas

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at UT Dallas

 

Friday, September 11

KCAC Volleyball

Saint Mary vs. Columbia, Mo. – St. Ambrose Tournament

Sterling vs. Champion Christian

KCAC Men’s Soccer

Southwest Baptist at Avila

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Auburn Montgomery – Auburn Montgomery tournament

Arkansas Fort Smith vs. Albany State – Auburn Montgomery tournament

Central Missouri vs. Illinois Springfield – Missouri Western tournament

Central Oklahoma vs. East Central – Central Region Challenge

Emporia State vs. Southern Nazarene – MIAA/GAC Crossover

Emporia State vs. East Central – MIAA/GAC Crossover

Fort Hays State vs. Ouachita Baptist – Oklahoma Baptist tournament

Fort Hays State vs. Southeastern Oklahoma State – Oklahoma Baptist tournament

Kansas Newman vs. Truman State – Truman State tournament

Kansas Newman vs. Maryville – Truman State tournament

Missouri Southern vs. Southern Arkansas – Harding Tri Match

Missouri Western vs. Arkansas Tech

Missouri Western vs. Illinois Springfield

Nebraska Kearney vs. Northwestern Oklahoma State – UNK Classic

Northwest Missouri State at Rockhurst

Pittsburg State vs. Oklahoma Baptist – UCO/UBO Tournament

Pittsburg State vs. Ouachita Baptist – UCO/UBO Tournament

Washburn vs. Missouri St. Louis – Ichabod Classic

Washburn vs. Arkansas Monticello – Ichabod Classic

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Harding

Colorado State-Pueblo at Emporia State

Fort Hays State at Metro State

Missouri Southern at Northeastern State

Nebraska Kearney at Colordado Christian

Washburn at Ouachita Baptist

 

Saturday, September 12

KCAC Volleyball

Avila at Clarke Iowa

Bethany at Hesston

Evangel vs. Southwestern – Evangel Classic

Evangel vs. Stephens – Evangel Classic

Friends vs. Central Baptist – at St. Louis

Friends at St. Louis Heatlh Sciences & Pharmacy

Saint Mary vs. Saint Ambrose – St. Ambrose Tournament

Saint Mary vs. Vietebro – St. Ambrose Tournament

Southwestern at Evangel

Southwestern vs. Stephens College – at Evangel

Tabor vs. Champion Christian

KCAC Football

Friends at Bethel

McPherson at Tabor

Southwestern at Evangel

Kansas Wesleyan at Avila

Saint Mary at Bethany

Sterling at Ottawa

KCAC Men’s Soccer

Southwestern at Southwestern Christian

Oklahoma Wesleyan at John Brown University

Midland at Ottawa

Iowa Northwestern at Saint Mary

Central Christian at Sterling

Concordia at York

KCAC Women’s Soccer

Saint Mary Nebraska at McPherson

Southern Nazarene at Southwestern

Oklahoma Wesleyan at John Brown

Mission at Ottawa

Briar Cliff at Saint Mary

Central Christian at Sterling

Concordia at York

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Lane – Auburn Mongomery tournament

Arkansas Fort Smith vs. Middle Gerogia State – Auburn Montgomery tournament

Central Missouri vs. Arkansas Tech – Missouri Western tournament

Central Missouri vs. McKendree – Missouri Western tournament

Central Oklahoma vs. Ouachita Baptist – Central Region Challenge

Missouri Southern vs. Union Tenn. – Harding Tri Match

Missouri Southern vs. Harding – Harding Tri Match

Missouri Western vs. McKendree

Nebraska Kearney vs. William Jewell – UNK Classic

Nebraska Kearney vs. Hastings – UNK Classic

Northwest Missouri State at Rockhurst

Washburn vs. Southwestern Oklahoma State – Ichabod Classic

Washburn vs. Drury – Ichabod Classic

MIAA Football

Delta State at Central Missouri

Central Oklahoma at Central Arkansas

Michigan Tech at Emporia State

Missouri Western at Missouri S&T

Pittsburg State at West Alabama

Washburn at NW Missouri State

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Lubbock Christian

Kansas Newman at West Texas A&M

St. Mary’s Texas at Rogers State

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Southwestern Oklahoma State

Pittsburg State at NW Missouri State

Rogers State at East Central

 

Sunday, September 13

KCAC Men’s Soccer

Mount Mary at Tabor

KCAC Women’s Soccer

Mount Mary at Tabor

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Ouachita Baptist

Fort Hays State at Colorado Christian

CSU Pueblo at Kansas Newman

Nebraska Kearney at Regis

Washburn at Harding