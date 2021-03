Chase Young’s Top-Five Finish Highlights 2021 State Bowling

Pat Strathman March 5, 2021

Class 5-1A Boys Bowling

Kapaun 3769, Eisenhower 3414, Seaman 3383, Bishop Carroll 3196, Emporia 3113, Mill Valley 3025, Wichita Trinity 3020, Great Bend 3005, Shawnee Heights 2989, KC Piper 2958 Top 20

Cole Munley, Kapaun, 781

Samuel Calderon, Kapaun, 747

Bryce Moore, Great Bend, 698

Chase Young, Salina Central, 697

Kylie Ultzsch, Kapaun, 675

Andrew Merrell, Eisenhower, 675

Lawton Simons, Bishop Carroll, 669

Zander White, Seaman, 665

Cale McConnell, Eisenhower, 650

Tanner Becker, Kapaun, 649

Khalil Sanchez, Emporia, 649

Jack Barnes, Seaman, 643

Ethan Burns, Seaman, 643

Blake Albers, Bishop Carroll, 642

Kyler Stockstill, Eisenhower, 628

Wesley Cunningham, Central Christian, 620

Carter Champlin, Andover, 620

William Shaffer, Shawnee Heights, 618

Chase Swift, Emporia, 618

Braden Spak, KC Piper, 616 Class 5-1A Girls Bowling

Bishop Carroll 3347, Great Bend 3188, Eisenhower 3151, Seaman 3035, Augusta 2857, Salina South 2762, Shawnee Heights 2637, Leavenworth 2393, Mill Valley 2389, Kapaun 2182 Top 20

Kaylee Back, Bishop Carroll, 734

Paige Wagner, Great Bend, 725

Kensley Morris, Eisenhower, 619

Mckenzie Milliard, Seaman, 612

Kassidy Miller, Augusta, 612

Lacey Wise, Bishop Carroll, 606

Hong Nguyen, Bishop Carroll, 604

Darby Guinn, Eisenhower, 601

Kaitlyn Evans, Seaman, 599

Sarai Alvarado, Augusta, 590

Ellie Warden, Eisenhower, 588

Kylee Busch, McPherson, 574

Bailey Wise, Bishop Carroll, 569

Nicole Griffin, Great Bend, 569

Adria Huiett, Buhler, 560

Cheyenne Turkin, Seaman, 549

Sahara Rziah, Great Bend, 548

Stella Gestl, Salina South, 546

Adrienne Pamatmat, Wichita Trinity, 542

Brylee Prockhish, Shawnee Heights, 540 Other Salina South results

Aviana Ordonez, 523, 23rd

Yessica Salinas, 507, 25th

Nina Frees, 497, 30th

Ayelia Ordonez, 457, 49th

Rebecca Guerra, 451, 53rd

