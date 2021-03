Big 12 Men’s Basketball Awards Announced

PLAYER OF THE YEAR

Cade Cunningham, Oklahoma State, G, Fr.

DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR

Davion Mitchell, Baylor, G, Jr.

NEWCOMER OF THE YEAR

Mac McClung, Texas Tech, G, Jr.**

FRESHMAN OF THE YEAR

Cade Cunningham, Oklahoma State, G**

SIXTH MAN AWARD

Kai Jones, Texas, F, So.

MOST IMPROVED PLAYER

David McCormack, Kansas, F, Jr.

COACH OF THE YEAR

Scott Drew, Baylor (18th season at BU)

All-Big 12 First Team Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s)

Jared Butler, Baylor** G 6-3 195 Jr. Reserve, La./Riverside Academy

Davion Mitchell, Baylor G 6-2 205 Jr. Hinesville, Ga./Liberty County/Auburn

Austin Reaves, Oklahoma G 6-5 206 Sr. Newark, Ark./Cedar Ridge/Wichita State

Cade Cunningham, Oklahoma State** G 6-8 220 Fr. Arlington, Texas/ Montverde Academy

Derek Culver, West Virginia F 6-10 255 Jr. Youngstown, Ohio/Brewster Academy

All-Big 12 Second Team Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s)

Marcus Garrett, Kansas G 6-5 205 Sr. Dallas, Texas/Skyline

David McCormack, Kansas F 6-10 250 Jr. Norfolk, Va./Oak Hill Academy

Andrew Jones, Texas G 6-4 192 Jr. Irving, Texas/MacArthur

Mac McClung, Texas Tech G 6-2 185 Jr. Gate City, Va./Gate City/Georgetown

Miles McBride, West Virginia G 6-2 200 So. Cincinnati, Ohio/Moeller

All-Big 12 Third Team Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s)

MaCio Teague, Baylor G 6-4 195 Sr. Cincinnati, Ohio/Walnut Hills/UNC Asheville

Rasir Bolton, Iowa State G 6-3 195 Jr. Petersburg, Va/ Massanutten Military Academy

RJ Nembhard, TCU G 6-5 200 Jr. Keller, Texas/Keller

Matt Coleman III, Texas G 6-2 180 Sr. Norfolk, Va./Oak Hill Academy

Courtney Ramey, Texas G 6-3 185 Jr. St. Louis, Mo./Webster Groves

Terrence Shannon, Jr., Texas Tech G 6-6 210 So. Chicago, Ill./Lincoln Park

All-Big 12 Honorable Mention (Listed alphabetically by school)

Mark Vital (Baylor), Jalen Coleman-Lands (Iowa State), Ochai Agbaji (Kansas), Christian Braun (Kansas), Mike McGuirl (Kansas State), De’Vion Harmon (Oklahoma), Isaac Likekele (Oklahoma State), Mike Miles (TCU), Greg Brown (Texas), Kai Jones (Texas), Jericho Sims (Texas), Kyler Edwards (Texas Tech), Kevin McCullar (Texas Tech), Sean McNeil (West Virginia), Taz Sherman (West Virginia)

Big 12 All-Defensive Team Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s)

Jared Butler, Baylor G 6-3 195 Jr. Reserve, La./Riverside Academy

Davion Mitchell, Baylor** G 6-2 205 Jr. Hinesville, Ga./Liberty County/Auburn

Mark Vital, Baylor** G/F 6-5 250 Sr. Lake Charles, La./Advanced Prep Int’l (Texas)

Marcus Garrett, Kansas** G 6-5 195 Sr. Dallas, Texas/Skyline

Gabe Osabuohien, West Virginia F 6-7 235 Sr. Toronto, Ontario/Canada/SW Christian Academy/Arkansas

Big 12 All-Newcomer Team Pos. Ht. Wt. Cl. Hometown/Previous School(s)

Jonathan Tchamwa Tchatchoua, Baylor F 6-8 245 So. Douala, Cameroon/ NBA Global Academy – Australia/UNLV

Jalen Wilson, Kansas F 6-8 220 Fr. Denton, Texas/Guyer

Greg Brown, Texas F 6-5 205 Fr. Austin, Texas/Vandegrift

Cade Cunningham, Oklahoma State** G 6-8 220 Fr. Arlington, Texas/ Montverde Academy

Mac McClung, Texas Tech** G 6-2 185 Jr. Gate City, Va./Gate City/Georgetown

Big 12 All-Freshman Team Pos. Ht. Wt. Hometown/Previous School(s)

Jalen Wilson, Kansas** F 6-8 220 Denton, Texas/Guyer

Cade Cunningham, Oklahoma State** G 6-8 220 Arlington, Texas/ Montverde Academy

Mike Miles, TCU G 6-2 195 Lancaster, Texas/Lancaster

Greg Brown, Texas** F 6-5 205 Austin, Texas/Vandegrift

Jalen Bridges, West Virginia F 6-7 220 Fairmont, W.Va./Fairmont

** – Unanimous Selection

A tie resulted in an additional place on the third team.