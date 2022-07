Big 12 Announces Media Preseason Football Team

Irving, Texas – The Big 12 Conference has announced its 2022 Preseason All-Big 12 Football Team and individual awards, chosen by media representatives who cover the league.

2022 Preseason All-Big 12 Football Team

Offensive Player of the Year: Bijan Robinson, Texas, RB, 6-0, 221, Jr., Tucson, Ariz.

Defensive Player of the Year: Felix Anudike-Uzomah, Kansas State, DL, 6-4, 255, Jr., Kansas City, Mo.

Newcomer of the Year: Dillon Gabriel, Oklahoma, QB, 6-0, 205, R-Jr., Mililani, Hawaii

Offense

Pos Name School Ht Wt Class Hometown

QB Spencer Sanders 1 Oklahoma State 6-1 210 R-Sr. Denton, Texas

RB Deuce Vaughn ^2 Kansas State 5-6 176 Jr. Round Rock, Texas

RB Bijan Robinson ^1 Texas 6-0 221 Jr. Tucson, Ariz.

FB Jared Rus 1 Iowa State 6-2 240 R-Sr. Eldridge, Iowa

WR Xavier Hutchinson 1 Iowa State 6-3 210 R-Sr. Jacksonville, Fla.

WR Quentin Johnston 1 TCU 6-4 212 Jr. Temple, Texas

WR Xavier Worthy 1 Texas 6-1 163 So. Fresno, Calif.

TE Ben Sims 3 Baylor 6-4 253 Sr. San Antonio, Texas

OL Connor Galvin 1 Baylor 6-7 310 R-Sr. Katy, Texas

OL Jacob Gall 3 Baylor 6-2 305 R-Sr. Cincinnati, Ohio

OL Trevor Downing 1 Iowa State 6-4 310 R-Sr. Creston, Iowa

OL Cooper Beebe 1 Kansas State 6-4 322 Jr. Kansas City, Kan.

OL Zach Frazier 2 West Virginia 6-3 306 So. Fairmont, W.Va.

PK Casey Legg 3 West Virginia 6-4 216 R-Sr. Charleston, W.Va.

KR/PR Malik Knowles 1 Kansas State 6-3 200 Sr. Mansfield, Texas

Defense

DL Siaki Ika 2 Baylor 6-4 350 Jr. Salt Lake City, Utah

DL Will McDonald IV 1 Iowa State 6-4 245 R-Sr. Pewaukee, Wis.

DL Felix Anudike-Uzomah 1 Kansas State 6-4 255 Jr. Kansas City, Mo.

DL Collin Oliver 2 Oklahoma State 6-2 235 So. Oklahoma City, Okla.

DL Dante Stills 1 West Virginia 6-4 285 Sr. Fairmont, W.Va.

LB Dillon Doyle 3 Baylor 6-3 242 Sr. Iowa City, Iowa

LB Daniel Green 3 Kansas State 6-3 242 Sr. Portland, Ore.

LB DeMarvion Overshown 3 Texas 6-4 221 Sr. Arp, Texas

DB Kenny Logan Jr. 2 Kansas 6-0 210 Sr. St. Augustine, Fla.

DB Julius Brents 3 Kansas State 6-4 202 Sr. Indianapolis, Ind.

DB Jason Taylor II 3 Oklahoma State 6-0 215 R-Sr. Roanoke, Texas

DB Tre’Vius Hodges-Tomlinson 1 TCU 5-9 180 Sr. Waco, Texas

DB Charles Woods West Virginia 5-11 193 Sr. Dallas, Texas

P Michael Turk 1 Oklahoma 6-0 228 R-5th Dallas, Texas

Players listed alphabetically by school. ^ Unanimous Preseason Team selection.

1 2021 All-Big 12 First Team selection; 2 2021 All-Big 12 Second Team selection; 3 2021 All-Big 12 Honorable Mention.