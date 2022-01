Bethany College Students Named to Honor Roll

Nearly 257 Bethany College students have earned semester honors for their academic performance during the Fall 2021 semester and have been named to the Honor Roll.

To qualify for the academic honor, students must be enrolled full-time and earn a semester grade point average of 3.5 and above. 95 students earned a GPA of 4.0.

Zachary J. Able – Management – Lindsborg , KS

John R. Adams – Business Administration – Concordia , KS

Jacob E. Adams – Biology – Lindsborg , KS

Cambree L. Aguirre – Exercise Science – Valley Mills , TX

Keelan M. Aita – Exercise Science – Bennington , KS

Kiley N. Aldridge – Accounting – Salina , KS

Jeb S. Allen – History-Political Sci – Salina , KS

Frita R. Amor – Elementary Education K-6 – Makawao , HI

Kristin L. Anguiano – 3D Comp Animation – McPherson , KS

Allison C. Applequist – General Studies – Hays , KS

Dylan A. Archuleta – Video Game Design – Lindsborg , KS

Callie T. Arnold – English – Hillsboro , KS

Kaden A. Aroum – General Studies – McPherson , KS

Amanda H. Avila – Elementary Education K-6 – San Gabriel , CA

Leah K. Ayers – English Teaching 6-12 – Geneseo , KS

Melonie A. Baca – Exercise Science – Wichita , KS

Hannah K. Banko – Exercise Science – Parker , CO

Jacob A. Barnes – Health Phys Ed PreK-12 – Kensington , KS

Aidan M. Bean – Management – Litchfield Park , AZ

Daniel M. Beck – Business Administration – Keller , TX

Kayleigh E. Bishop – General Studies – Derby , KS

Douglas O. Blankenship – Accounting – Longmont , CO

Jaden B. Blansett – Business Administration – Holcomb , KS

Hunter J. Blix – Criminal Justice – Roseburg , OR

Hollie M. Blomberg – Psychology – Lindsborg , KS

Elyse M. Boden – Music Teach/Voc/PreK-12 – Goessel , KS

Esteban E. Bojorquez – Finance – Arlington , TX

Hayden D. Borton – Business/Economics – Firestone , CO

Masen W. Bosworth – Elementary Education K-6 – Alma , KS

Addison N. Botkin – Management – Topeka , KS

Justice M. Brackney – Biology – Parsons , KS

Nicholas J. Brackney – Sports Management – Allen , TX

Katelyn B. Brandt – English – Salina , KS

Natasha R. Braun – Biology – Mulvane , KS

Sean P. Brogdon – Business/Economics – Denton , TX

Karli A. Brott – Criminal Justice – White City , KS

Tanner W. Browne – 3D Comp Animation – Hesston , KS

Katie M. Buchanan – Art Teach PreK-12 – Salina , KS

Brianna P. Buck – Marketing – Richmond , TX

Miranda A. Burke – Psychology – Salina , KS

Logan M. Burr – Music/Performance – Salina , KS

Hope L. Burton – Mathematics – Bakersfield , CA

Jameson R. Bush – Management – Monument , CO

Tamia R. Butler – Criminal Justice – Yuma , AZ

Jaxon R. Cabrera – Management/International – Loveland , CO

Julie E. Callan – Criminal Justice – Colorado Springs , CO

Alyssa J. Cardenas – Marketing – Euless , TX

Dylan R. Carrier – Accounting – Lindsborg , KS

Kyra A. Case – English Teaching 6-12 – Leoti , KS

Rayleen R. Castro – Elementary Education K-6 – Redlands , CA

Lesley E. Chalmers – Exercise Science – Millarville , AB

Molly A. Chitty – Management – Gypsum , KS

Franco Hernandez Colman – Video Game Design – San Jose de Mayo , FC

Tannah M. Colson – Health Phys Ed PreK-12 – Huntington , TX

Sophie M. Craft – English Teaching 6-12 – Salina , KS

Melinda M. Cratty – Criminal Justice – San Clemente , CA

Chelsey L. Crawford – Social Science Teaching – Salina , KS

Brandie L. Cruz – Psychology – Lindsborg , KS

Aaron A. Dahle-Tillak – Psychology – Kihei , HI

Avery R. Dauer – Management – Lindsborg , KS

Logan M. Dawes – Psychology – McPherson , KS

Nicolas E. De La Torre – Management – Pflugerville , TX

Avrile A. De Leon – Biology – San Antonio , TX

RayShawn L. Dearmon – Criminal Justice – Colorado Springs , CO

Vukasin Dimic – Business Administration – Belgrade , FC

Amaya M. Dungan – Music/Performance – Salina , KS

Mason S. Dyck – Criminal Justice – Moundridge , KS

Leah R. Eddings – Finance – Gypsum , KS

Kayla J. Eggly – Accounting – Newbury Park , CA

David A. Espinal Evangelista – General Studies – Cleveland , OH

Destiny A. Espinosa – Biology – El Paso , TX

Kaitlin N. Estes – General Studies – Burney , CA

Shantell M. Evans – General Studies – Aztec , NM

Josiah N. Evans – General Studies – Long Branch , NJ

Destiny L. Everhart – Graphic Design Focus – Salina , KS

Hannah M. Ferguson – Sports Management – Clay Center , KS

Luis C. Fierro Cortes – Biology – Salina , KS

Carson P. Finke – Psychology – Minneola , KS

Haylee M. Foote – Psychology – Bartlesville , OK

Samuel E. Foster – Mathematics – Salina , KS

Kelsie M. Gack – General Studies – Salina , KS

Lindsey M. Gack – Psychology – Salina , KS

Elena Martinez Galvan – Mathematics Teaching – Salina , KS

Maria Flores Garcia – Biology – Salina , KS

Jesse D. Gardner – General Studies – Leoti , KS

Brandon I. Garza – Business Administration – Lyford , TX

Gracelyn L. Gaskill – Chemistry – Lindsborg , KS

Halle R. Giddings – Art Teach PreK-12 – McPherson , KS

Patrick C. Giersch – Criminal Justice – Salina , KS

Lauren H. Gleason – Elementary Education K-6 – Dodge City , KS

Taylor J. Goff – Video Game Design – Manhattan , KS

Kaden P. Goff – Biology – West Linn , OR

Meghan G. Goff – Biology – Spring Hill , KS

Emma C. Gray – Criminal Justice – Tomball , TX

Lyric D. Green – Elementary Education K-6 – Valparaiso , IN

Emily R. Green – Health Phys Ed PreK-12 – Stafford , KS

Jessica L. Greer – Criminal Justice – Salina , KS

Tia D. Gregory – Psychology – Independence , KS

Amaris L. Guerra – Biology – Pasadena , TX

Juan R. Guerra – Management – Laredo, TX

Indigo A. Guise – Video Game Design – Salina , KS

Rudolph J. Haberer – Business Administration – Luray , KS

Tyler R. Hammond – History-Political Sci – Salina , KS

Brooke M. Harrison – Communication & Theatre – Canyon Lake , CA

Maggie S. Heath – Biology – Wellsville , KS

Alyssa D. Hedges – Elementary Education K-6 – Salina , KS

Paige M. Henry – Exercise Science – Wichita , KS

Mauricio A. Hernandez De Santis – Exercise Science – Kissimmee , FL

Ana M. Herrin – Business/Economics – Waxahachie , TX

Caleb N. Hildebrand – History-Political Sci – Sapulpa , OK

Lauren S. Hogue – Sports Management – Frisco , TX

Alexa J. Hutchins-Talbott – Psychology – Ellsworth , KS

Martin F. Hyvarinen – General Studies – Orebro , FC

Sarah A. Iskra – Graphic Design Focus – Woodland Park , CO

Kylie K. Jacobs – Psychology – Fremont , CA

Myranda C. Jimenez – Criminal Justice – Cathedral City , CA

Koy W. Jorgensen – Mathematics Pre-Engineer – Greeley , CO

Paige M. Joyce – Elementary Education K-6 – Salina , KS

Sierra S. Kimbrough – Biology – Webb City , MO

Logan B. Kirby – General Studies – Martinez , CA

Keith A. Klassen – Business Administration – Salina , KS

Allison M. Korb – Marketing – Salina , KS

Luke J. Krajicek – Exercise Science – Salina , KS

Kyle J. Kronmiller – Business/Economics – Salina , KS

Taryn C. Kuhn – Biology – Norton , KS

Noah C. Lackey – Business Administration – Lindsborg , KS

Christian J. LaCount – Music Teach/Voc/PreK-12 – Wichita , KS

Grace Ladner – Music/Performance – Lawrence , KS

Aubrey E. Larson – Music Teach/Voc/PreK-12 – Russell , KS

Akhiri B. Lester – Psychology – Smithville , TX

Ida M. Lihufvudh – Business/Economics – Balsta , FC

Larus G. Long – Finance – Vestmannaeyjar , FC

Angelina B. Lopez – Biology – Des Moines , NM

Callissa M. Lucero – Psychology – Denver , CO

Zackary M. Luttrell-Fields – Biology – Olathe , KS

Jose F. Madrid Ron – Management/International – Katy , TX

Eden J. Mallory – General Studies – Arlington , TX

DeLaynee H. Malone – Elementary Education K-6 – Clute , TX

Marcelle S. Manatrey – Elementary Education K-6 – Valparaiso , IN

Preston A. Marcus – Exercise Science – Richmond , TX

Trenton A. Marshall – General Studies – Salina , KS

Sasha R. Martello – General Studies – Oxnard , CA

Quentin R. Mata Figueroa – Chemistry – Houston , TX

Elizabeth M. McCoy – Graphic Design Focus – Sylvan Grove , KS

Abigal R. McDaniel – Criminal Justice – Quinlan , TX

Hunter D. McGuire – Biology – Claflin , KS

Kierstyn C. McMillen – Exercise Science – Stanberry , MO

Danielle McSeveney – Exercise Science – Newcastle, New S Wales , FC

Mya E. Meece – General Studies – Gainesville , TX

Nicholas C. Mendoza – Exercise Science – Corpus Christi , TX

Joep W. Mokkink – Business Administration – Voorburg , FC

Ravin N. Moore – Psychology – Kansas City , MO

Jah-Kez J. Moore – Accounting – Palmdale , CA

Jerika D. Moore – Exercise Science – Canon City , CO

Sergio Jr. Morales-Diaz – General Studies – Wichita , KS

Grace E. Mosher – General Studies – Chapman , KS

Zeke J. Mumford – Exercise Science – Evanston Park , FC

Caitlin R. Myers – Art Teach PreK-12 – Mountain City , TX

Parker J. Myers – Social Science Teaching – Auburn , KS

Samantha J. Nason – Psychology – Goodfield , IL

Lexi B. Neel – Exercise Science – Sylvan Grove , KS

Parker E. Nelson – General Studies – Saratoga Springs , UT

Elise O. Nelson – Music Teach/Voc/PreK-12 – Lindsborg , KS

Tiffany D. Nelson – General Studies – Pawnee Rock , KS

Kaetlyn M. Newell – Biology – Salina , KS

Corgan P. Nickelson – Psychology – Norton , KS

Whitney D. Nightingale – Health Phys Ed PreK-12 – Galva , KS

Makenzie T. Noll – Elementary Education K-6 – Colorado Springs , CO

Kenneth J. O’Farrill – Exercise Science – Loiza , PR

Inioluwa E. Ojo – Exercise Science – Katy , TX

Hannah M. Oswald – Elementary Education K-6 – Herington , KS

Dominique N. Palmer – Psychology – Picton , FC

Rylee T. Paramore – Elementary Education K-6 – Perry , KS

Rebecca N. Peregrino – Business Administration – Crestone , CO

Jolie I. Pickrell – Biology – Salina , KS

Ryan M. Pierce – Marketing – Colorado Springs , CO

Madison P. Price – 3D Comp Animation – Salina , KS

Tatiyana R. Pugh – Elementary Education K-6 – McPherson , KS

R’Manie S. Pulling – Communication & Theatre – Aurora , CO

Chase L. Pywell – Sports Management – Lindsborg , KS

Victoria R. Quintana – Biology – Westminster , CO

Madeline P. Reeves – Biology – Andover , KS

Sarah G. Reiner – Psychology – Highlands Ranch , CO

Madison G. Repp – Music/Performance – Lindsborg , KS

Zephra E. Rice – Studio Art – McPherson , KS

Leilani K. Rife – Exercise Science – Beebe , AR

Abigail K. Rishel-Barnett – Music Teach/Voc/PreK-12 – Lindsborg , KS

Leah M. Rivera – Business Administration – Pueblo , CO

Marissa B. Roberts – Elementary Education K-6 – Salina , KS

Matthew D. Rodriguez – Marketing – New Rochelle , NY

Isaiah B. Romero – Mathematics Pre-Engineer – Denver , CO

Allison L. Rosa – Business/Economics – Edna , TX

Lindsey E. Russell – Management – Plano , TX

Alyssa B. Russell – Management – Salina , KS

Tinotenda B. Sabau – Accounting – Harare , FC

Jonah L. Sanders – Accounting – Frederick , CO

Tyler A. Schoenberger – Business/Economics – Oakley , KS

Madison A. Scholl – Exercise Science – Lubbock , TX

Gretchen F. Schultz – English Teaching 6-12 – Overland Park , KS

Julie A. Schwindt – Biology – La Crosse , KS

Trace S. Scott – Biology – Lindsborg , KS

Jenna R. Shanks – Elementary Education K-6 – McPherson , KS

Sarah A. Sheppard – Studio Art – Rigby , ID

Evan M. Simmons – 3D Comp Animation – Hutchinson , KS

Kevin Sithole – Accounting – Marondera , FC

Kort W. Sjogren – General Studies – Lindsborg , KS

Nicolas T. Slavin – Management – Olathe , KS

Tabitha L. Slechta – Psychology – McPherson , KS

Dylan A. Smith – Exercise Science – Stillwater , OK

Maren G. Smith – Studio Art – Salina , KS

Mark A. Smith, Jr. – Exercise Science – Stillwater , OK

Silva Rayan Sousa – Exercise Science – Fortaleza , FC

Dailyn J. Spencer – Marketing – Tulsa , OK

Ashlon D. Stanford – Elementary Education K-6 – McPherson , KS

Holly Y. Stanley – Exercise Science – Lindsborg , KS

Megan R. Stegall – Accounting – Dacono , CO

Parker C. Stevens – Criminal Justice – Clearwater , KS

Jaden P. Stewart – Business Administration – Fruita , CO

Taryn B. Stout – Pre-Profession Art Thera – Sterling , KS

Danialle R. Strella – Elementary Education K-6 – Salina , KS

Shelbey P. Talbott – Management – Ellsworth , KS

Jackson J. Thaemert – Health Phys Ed PreK-12 – De Soto , KS

Rayna L. Thomason – Elementary Education K-6 – Blanchard , OK

Jonathon M. Threlkeld – Graphic Design Focus – Lewis , KS

MaKayla R. Thull – Criminal Justice – Salina , KS

Roodley D. Toussaint – Psychology – Port Saint Lucie , FL

Keith L. Traylor – Bsness Educ Teachng 6-12 – Lindsborg , KS

Jackson S. Troutman – Business Administration – Keller , TX

Benjamin B. Turner – Social Science Teaching – Peyton , CO

Kisa K. Unruh – General Studies – Dodge City , KS

Devorah M. Urea – Criminal Justice – Kyle , TX

Jordan L. Valentine – Exercise Science – Colorado Springs , CO

Brett W. Versluys – Criminal Justice – Salina , KS

Luca Visan-Hara – Management – Edison , NJ

Antonia M. Waggoner – Pre-Profession Art Thera – Salina , KS

Andreas A. Wahlgren – Mathematics Pre-Engineer – Stockholm , FC

Elaina K. Wald – Elementary Education K-6 – Moundridge , KS

Jalen J. Washington – Accounting – Norwalk , CA

River G. Weaverling – Social Science Teaching – Salina , KS

– Communication & Theatre – Apo , NY

Zachary J. Willard – Business Administration – Fort Worth , TX

Peyton A. Williams – Biology – Oklahoma City , OK

Tanner S. Williams – Biology – Rose Hill , KS

Ambreenique D. Williams – Exercise Science – Tyler , TX

Benjamin S. Williams, Jr. – Management/International – Pearland , TX

Noah S. Wineteer – Finance – Euless , TX

Caine A. Wing – Sports Management – Lindsborg , KS

Hans Woelfel – Sports Management – Bayreuth , FC

Justin J. Woolsey – Music Teach/Inst/PreK-12 – Newton , KS

Danielle D. Woolsey – Management – Commerce City , CO

Felicity R. Worsham – Biology – Atchison , KS

Christopher L. Yoder – Criminal Justice – Anthony , KS

Timothy R. Yoder – Management – Phoenix , AZ

Bryant M. Young – Exercise Science – Keller , TX

Carlos E. Zamora Bonilla – Business Administration – Corinth , TX

Jack M. Zimmer – Biology – Lake Dallas , TX

Patrick A. Zrubek – General Studies – Salina , KS