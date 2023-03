AVCTL-II Honorees Announced

Jackson Schneider March 13, 2023

AVCTL-II GIRLS MOST VALUABLE PLAYER – Brooke Walker, Andover DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – Maddie Amekporfor, Andover Central COACH OF THE YEAR – Stana Jefferson, Andover Central AVCTL DIV II GIRLS 1ST TEAM NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL Brooke Walker 11 5’8 3 Andover Maddie Amekporfor 12 5’11 25 Andover Central Carly Dameron 11 6’2 35 Eisenhower Alana Shetlar 11 6’2 15 Andover Hayden Snodgrass 11 5’8 3 Andover Central Marayah Coleman 10 6’3 0 Goddard AVCTL DIV II GIRLS 2ND TEAM NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL Tyler Vidricksen 11 5’8 10 Salina Central Addison Verbeck 23 5’8 23 Eisenhower Lauryn Gordon 11 5’11 24 Goddard Callan Hall 11 5’3 3 Salina Central Ali Coash 12 5’4 15 Valley Center Jaylee Jefferson 12 5’6 4 Andover Central AVCTL DIV II GIRLS HONORABLE MENTION NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL Saliyah Henderson/Johnson 10 5’7 31 Ark City Haven Deckinger 11 5’4 2 Andover Central Brodie Christensen 10 5’9 34 Andover Morgan Thatcher 11 5’6 20 Valley Center Azbey Peckham 11 5’6 30 Salina Central Amelya Vance 10 5’1 1 Andover Savannah Phillips 10 5’11 23 Ark City Sydney Crees 11 5’10 5 Eisenhower Katie Evans 10 5’2 10 Andover Taylin Tabor 10 5’6 11 Andover Central Sariah Potter 9 5’11 30 Goddard Brynn O’Hara 12 5’9 22 Salina Central Reese Bieker 11 5’8 14 Valley Center Kamri Pool 12 5’11 24 Ark City AVCTL-II BOYS MOST VALUABLE PLAYER – Eli Shetlar, Andover DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR – B.J. Redic, Andover COACH OF THE YEAR – Martin Shetlar, Andover AVCTL DIV II BOYS 1ST TEAM NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL Eli Shetlar 12 6’6 10 Andover Kobe Smith 12 6’1 2 Andover Central BJ Redic 12 6’3 3 Andover Trevor Pierce 12 6’3 21 Ark City Brian Perry 12 6’4 25 Andover Central Jaden Roth 12 6’0 3 Eisenhower AVCTL DIV II BOYS 2ND TEAM NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL Chris Harris 12 6’7 23 Andover Ryan Bay 12 6’5 31 Goddard Cadon Clark 12 5’9 13 Ark City Jake Jasnoski 11 6’4 20 Goddard Sam Kemp 11 6’2 2 Valley Center Josh Kim 10 6’3 0 Andover AVCTL DIV II BOYS HONORABLE MENTION NAME GRADE HEIGHT NUMBER SCHOOL Pierce Blue 10 6’5 21 Eisenhower Ethan Waters 12 6’0 22 Salina Central Blake Rucker 11 6’1 33 Andover Brad Harris 12 6’0 32 Andover Nathan Purkey 12 6’2 40 Eisenhower Eli Lefto 12 6’3 1 Valley Center Chance Gulley 12 6’2 1 Andover Central Dezmyn Gibson 11 6’2 4 Salina Central Carson Roy 12 5’10 1 Eisenhower Nick Rogers 11 5’11 30 Goddard Colin Frazier 10 6’5 2 Ark City Jayden Brown 10 5’7 10 Andover Central

Copyright © Meridian Media, 2023. All Rights Reserved. No part of this story may be reproduced without Meridian Media’s express consent.