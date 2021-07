31st Kansas Grand Slam Tournament Schedule

31st KANSAS ALL-AMERICAN GRAND SLAM WOOD BAT TOURNAMENT

July 8th – 11th, 2021

18U Pool Play Schedule

7/8 Dean Evans: Emporia vs Newton – 10 am

7/8 James Matson: Wichita Grays vs 316 Sobba – 10 am

7/8 DE: Millard North vs 316 Jones – 12 pm

7/8 DE: Wichita Aeros vs 316 Driefort – 2 pm

7/8 JM: Buhler vs 316 Jones – 2:30 pm

7/8 Bethany College: Wichita Grays vs Wamego – 2:30 pm

7/8 JM: 316 Grimes vs Salina Spikes – 4:45 pm

7/8 BC: Emporia vs 316 Driefort – 4:45 pm

7/8 DE: Columbus vs 316 Westerman – 8:00 pm

7/8 JM: Salina Falcons vs Topeka Stogies – 9:15 pm

7/9 BC: 316 Sobba vs Topeka Scrappers – 9:00 am

7/9 JM: Newton vs 316 Elliot – 9:00 am

7/9 DE: Salina Spikes vs Buhler – 11:00 am

7/9 JM: 316 Elliot vs Wichita Aeros – 11:15 am

7/9 BC: 316 Sobba vs Wamego – 11:15 am

7/9 DE: Salina Falcons vs Emporia – 1:00 pm

7/9 JM: 316 Driefort vs Columbus – 1:30 pm

7/9 DE: 316 Grimes vs Topeka Scrappers – 3:00 pm

7/9 JM: Wichita Aeros vs Newton – 3:45 pm

7/9 JM: Topeka Stogies vs 316 Westerman – 6:00 pm

7/9 DE: Millard North vs 316 Grimes – 7:00 pm

7/9 DE: Wichita Grays vs 316 Jones – 9:00 pm

7/10 DE: Salina Spikes vs Topeka Scrappers – 9:00 am

7/10 BC: Wamego vs Buhler – 9:00 am

7/10 DE: Salina Falcons vs 316 Westerman – 11:00 am

7/10 JM: Millard North vs Columbus – 11:15 am

7/10 BC: Topeka Stogies vs 316 Elliot – 11:15 am

18U Bracket Play Schedule

7/10 DE: Pool A 5-9 vs Pool B 5-9 (consolation) – 1:00 pm

7/10 DE: Pool A1 vs Pool B4 – 3:00 pm

7/10 BC: Pool B2 vs Pool A3 – 3:45 pm

7/10 JM: Pool A4 vs Pool B1 – 6:00 pm

7/10 JM: Pool A2 vs Pool B3 – 8:15 pm

7/11 JM: Consolation – 9:00 am

7/11 DE: Semifinal – 9:00 am

7/11 JM: Consolation – 11:15 am

7/11 DE: Semifinal – 11:15 am

7/11 JM: Consolation – 1:30 pm

7/11 JM: Consolation – 3:45 pm

7/11 DE: Championship – 3:45 pm

Pool A

Salina Falcons

Emporia

Newton

Columbus

Topeka Stogies

316 Elliot

316 Driefort

Wichita Aeros

316 Westerman

Pool B

Millard North

Salina Spikes

Buhler

316 Sobba

316 Jones

Wamego

Wichita Grays

316 Grimes

Topeka Scrappers

16U Pool Play Schedule

7/8 BC: Salina Eagles vs McPherson 16U – 10:00 am

7/8 BC: Emporia vs McPherson 16U – 12:15 pm

7/8 JM: Buhler vs McPherson 15U – 12:15 pm

7/8 DE: Salina Hawks vs Buhler – 4:00 pm

7/8 DE: Salina Hawks vs Millard North – 6:00 pm

7/8 JM: Salina Eagles vs Topeka Scrappers – 7:00 pm

7/8 DE: Millard North vs McPherson 15U – 10:00 pm

7/9 DE: Salina Eagles vs Emporia – 9:00 am

7/9 BC: McPherson 16U vs Topeka Scrappers – 1:30 pm

7/9 BC: Topeka Scrappers vs Emporia – 3:45 pm

7/9 DE: Salina Hawks vs McPherson 15U – 5:00 pm

7/9 JM: Millard North vs Buhler – 8:15 pm

16U Bracket Play Schedule

7/10 BC: Pool A4 vs Pool B4 – 1:30 pm

7/10 JM: Pool A3 vs Pool B2 – 1:30 pm

7/10 JM: Pool A2 vs Pool B3 – 3:45 pm

7/10 DE: Pool A1 vs Pool A3-B2 winner – 5:00 pm

7/10 DE: Pool B1 vs Pool B3-A2 winner – 7:00pm

7/11 DE: Championship – 1:30 pm

Pool A

Salina Hawks

Buhler

McPherson 15U

Millard North

Pool B

Salina Eagles

McPherson 16U

Topeka Scrappers

Emporia