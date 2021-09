2022-2023 Area Football Classification Changes

Football classification changes with enrollment ranges are as follows: Click here for Football Classifications (and printable view)

[Last year’s (2020-2021) classification is shown in parenthesis.]

Class Number of Schools Range Schools Changing Class

6A 32 1832-1083 Wichita-Heights (5A)

Wichita-Northwest (5A)

5A 32 1081-677 Great Bend (4A)

Kansas City-JC Harmon (6A)

Lansing (4A)

Wichita-West (6A)

4A 32 663-330 Kansas City-FL Schlagle (5A)

Overland Park-St. Thomas Aquinas (5A)

3A 40 311-182 Wellsville (2A)

2A 40 180-128 Cherryvale (3A)

Council Grove (3A)

Gypsum-Southeast of Saline (3A)

Halstead (3A)

Horton (1A)

Larned (3A)

Riley County (3A)

Russell (3A)

Sabetha (3A)

1A 43 127-54 Belle Plaine (2A)

Belleville-Republic County (2A)

Cherokee-Southeast (2A)

Ellis (2A)

Erie (2A)

Eskridge-Mission Valley (2A)

Hutchinson-Trinity Catholic (2A)

Leon-Bluestem (2A)

Marion (2A)

McLouth (2A)

Medicine Lodge (8-Player)

Mound City-Jayhawk Linn (2A)

Onaga (8-Player)

Oskaloosa (2A)

Pittsburg-St. Marys Colgan (2A)

St. Marys (2A)

Sterling (2A)

Syracuse (2A)

Valley Falls (8-Player)

Wathena-Riverside (2A)

8-Player Div. I 48 99-67 Brookville-Ell Saline (1A)

Elkhart (1A)

Lyndon (1A)

Mankato-Rock Hills (DII)

Osborne (DII)

Quinter (DII)

Sublette (1A)

8-Player Div. II 42 66-34 Highland-Doniphan West (DI)

Jetmore-Hodgeman County (DI)

Kinsley (DI)

Langdon-Fairfield (DI)

Moran-Marmaton Valley (DI)

St. John-Hudson (DI)

6-Player 26 55-19 Buffalo-Altoona Midway (8-Player)

Chase (8-Player)

Chetopa (8-Player)

Ingalls (8-Player)

LeRoy-Southern Coffey County (8-Player)

Lost Springs-Centre (8-Player)

Peabody-Burns (8-Player)

Southern Cloud (8-Player)

Tescott (8-Player)

Waverly (8-Player)

Wetmore (8-Player)

Winona-Triplains/Brewster (8-Player)