2021 Wheat State League Selections

Girls

Coach of the Year – Greg Fields, Elyria Christian

First Team

Carrie Roe, SR, Herington

Lily Boughfman, JR, Little River

Alexa Bell, SR, Canton-Galva

Kylee Penner, JR, Elyria Christian

Chancy Johnson, SR, Rural Vista

Aubrey Olander, FR, Little River

Alyssa Espinoza, SR, Centre

Tristyn Kremeier, JR, Herington

Kelly Flickinger, SR, Wakefield

Allie Stone, SO, Elyria Christian

Honorable Mention

Elizabeth Schmucker, SR, Goessel

Samantha Espinoza, SR, Centre

Megan Brockmeier, SR, Rural Vista

Kacie Acres, SO, Rural Vista

Halle Rutschman, JR, Herington

Boys

Coach of the Year – Wayne Morrow, Little River

First Team

Jayden Garrison, SR, Little River

Brayden Collins, SR, Canton-Galva

Trey Rolfs, SR, Little River

Zach Stucky, SR, Elyria Christian

Makaen Hastings, SO, Solomon

Skylar Wuest, JR, Goessel

Cameron Campuzano, SR, Rural Vista

Noal Reynolds, JR, Peabody-Burns

Caiden Duerksen, JR, Goessel

Dylan Worrell, SR, Rural Vista

Honorable Mention

Tyson Struber, JR, Canton-Galva

Dylan Hynes, JR, Solomon

Braxton Lafferty, SO, Little River

Graham Stephens, SR, Little River

Nate Zogelman, SR, Goessel