2021 Heart of America Basketball Honors

Pat Strathman March 16, 2021

Girls First Team

Kali Briar, JR, Sterling

Hayley Hughes, SR, Hutch Trinity

Kate Eichelberger, JR, Moundridge

Kourtney Kaufman, SR, Moundridge

Bennie Horsch, JR, Sterling

Makenna Linden, JR, Sterling

Lillie Veer, SO, Berean Academy Second Team

Sally Wine, JR, Berean Academy

Kyla Kind, SR, Bennington

Logan Stucky, FR, Sedgwick

Sadie Bagley, JR, Sterling

Becca Hammersmith, SR, Hutch Trinity

Erin Durst, SR, Moundridge

Raegan Neufeld, SR, Inman Honorable Mention

Bri Hochstetler, FR, Remington

Taylinn Lacey, SR, Sedgwick

Erin Mullins, SR, Berean Academy

Kate Rowland, SO, Sterling

Jayden May, JR, Marion

Sadie Bradley, JR, Ell-Saline

Lauren Galliher, JR, Hutch Trinity

Miranda Wiebe, SR, Berean Academy

Emily Wedel, JR, Remington

Hannah Martisko, JR, Inman

Raleigh Kramer, JR, Ell-Saline Boys First Team

Tyus Wilson, SR, Sterling

Lucas Hammeke, SR, Hutch Trinity

Chase Wiebe, SR, Berean Academy

Lance Hoffsommer, JR, Sedgwick

Landon Kaufman, SO, Moundridge

Tanner Heckel, FR, Inman

Sam Snook, SR, Berean Academy Second Team

Walt Gray, SO, Hutch Trinity

Jace Doerksen, JR, Inman

Zach Surface, JR, Sterling

Braedon Mercer, SR, Marion

Eli Lawson, FR, Bennington

Evan Remar, SR, Hutch Trinity

Logan Churchill, SO, Moundridge Honorable Mention

Landon Gray, SR, Hutch Trinity

Connor Tillman, JR, Sedgwick

Braden Scribner, JR, Remington

Austin Thiessen, JR, Berean Academy

Derick Johnson, SR, Inman

Jon Schlosser, SR, Moundridge

Jon Hoover, SR, Berean Academy

Seth Lanning, SR, Marion

Cody Oden, JR, Sterling

Kade Wilson, SO, Ell-Saline

Copyright © Rocking M Media, 2021. All Rights Reserved. No part of this story may be reproduced without Rocking M Media’s express consent.