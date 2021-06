2021 All-League Baseball, Softball Teams

Baseball

AVCTL-I

First Team

MVP—Owen Clyne, jr., Maize South

Pitcher of the Year—Saben Seager, jr., Derby

Coach of the Year—Todd Olmstead, Derby.

Pitcher—Saben Seager, jr., Derby; Isaac Epp, jr., Maize South; Gavin Djurovic, sr., Maize; Aaron Geisler, sr., Maize South

Catcher—Colin Johnson, jr., Maize South. First base—Colin Shields, sr., Maize South. Second base—Luke Westerman, jr., Derby

Third base—Gavin Djurovic, sr., Maize. Shortstop—Owen Clyne, jr., Maize South

Outfield—Coleson Syring, sr., Derby; Jake Johnson, sr., Maize South; Reid Liston, sr., Derby; Avery Johnson, so., Maize

Utility—Owen Bailey, jr., Maize South

Designated hitter—Jaxson Guillroy, sr., Maize. MVP—Owen Clyne, jr., Maize South

Second team

Pitcher—Grant Ash, sr., Derby; Mitchell Johnson, so., Derby; Clayton Crockett, jr., Maize; Ben Schmidt, sr., Newton

Catcher—Luke Stewart, sr., Derby

First base—Myles Thompson, sr., Hutchinson; Cole Schieffer, jr., Maize

Second base—Carter Booe, sr., Hutchinson

Third base—Kaden Budke, fr., Salina South

Shortstop—Kade Snodgrass, sr., Derby

Outfield—Mercer Thatcher, jr., Derby; Harper Kennedy, sr., Maize South; Jaden Gustafson, jr., Maize; Kade Barber, sr., Salina South; Brayden Rodriguez, sr., Hutchinson; Ian Akers, sr., Newton

Utility—Miles Hartman, sr., Maize

Designated hitter—Owen Mick, jr., Newton.

Honorable mention

Pitcher—Justin Zerger, fr., Newton; Kaden Budke, fr., Salina South; Carter Booe, sr., Hutchinson; Joe Slechta, jr., Newton; Cooper Burke, so., Maize; Bennett Turner, sr., Hutchinson; Carson Olmstead, sr., Derby; Konner Jaso, jr., Newton; Jace Jenkins, sr., Derby

Third base—Tate Rico, sr., Campus; Kanon Krol, fr., Hutchinson

Shortstop—Miles Hartman, sr., Maize; Caleb Smith, jr., Campus; Weston Fries, so., Salina South

Outfield—Josh Sanders, sr., Maize

Utility—Jovan Suarez, sr., Salina South; Jacob Vulgamore, so., Campus

Designated hitter—Luke Simpson, so., Salina South.

AVCTL-II

MVP—Easton Elliot, sr., Andover Central

Pitcher of the Year—Alex Ronk, sr., Andover Central

Coach of the Year—Grant Bacon, Andover Central.

First team

Pitcher—Alex Ronk, sr., Andover Central; Owen Reynolds, sr., Eisenhower; Haden O’Toole, sr., Arkansas City; Rece Wilson, jr., Andover Central

Catcher—Gabe Welch, so., Arkansas City

First base—Caden Kickhaefer, sr., Salina Central

Second base—Owen Rush, jr., Eisenhower

Third base—Owen Bucher, sr., Arkansas City

Shortstop—Easton Elliot, sr., Andover Central

Outfield—Jack Bell, sr., Andover Central; Jesse Johnson, sr., Valley Center; Lou Blackman, jr., Andover Central; Kyler Semrad, sr., Goddard

Utility—Jadon Wiley, sr., Goddard

Designated hitter—Brooks Richardson, so., Salina Central

Second team

Pitcher—Payton Graham, jr., Valley Center; Jake Shope, sr., Goddard; Jacob Horn, so., Andover Central; Tyner Horn, so., Eisenhower

Catcher—Matt Buffington, sr., Andover Central

First base—Bryce Naipohn, jr., Andover Central

Second base—Cooper Tabor, so., Andover Central

Third base—Jason McCarty, jr., Eisenhower

Shortstop—Mason Turney, sr., Eisenhower

Outfield—Seth Zimmerman, jr., Arkansas City; Zack Romig, jr., Valley Center; Eli Fahnestock, sr., Andover; Lucas Barnes, jr., Arkansas City

Utility—Jaxon Kolzow, so., Salina Central

Designated hitter—Collin Gallaway, sr., Andover.

Honorable mention

Pitcher—Jacob Read, sr., Goddard; Colton Watkins, fr., Goddard; Gabe Welch, so., Arkansas City; Kade Cyre, sr., Salina Central; Conner Leu, jr., Andover

Catcher—Ashton Ngo, sr., Andover

First base—Tyler Haskell, sr., Goddard; Brandon Klusener, jr., Andover

Second base—Dakota Hogan, sr., Salina Central; Blake Buicher, fr., Arkansas City

Third base—Alex Ronk, sr., Andover Central

Shortstop—Haden O’Toole, sr., Arkansas City

Utility—Sterling Pierce, sr., Andover.

Central Kansas League

First team

Pitcher—Chandler Drake, jr., Halstead; Whit Rhodes, fr., Hesston; Matt Shanline, jr., Pratt; Cesar Espino, jr., Pratt

Catcher—Jack Stelter, sr., Larned

First base—Kade Blanchat, so., Smoky Valley

Second base—Aidan Smyth, sr., Larned

Third base—Kaleb Wise, so., Halstead

Shortstop—Dillan Smith, sr., Larned

Outfield—Darby Roper, sr., Haven; Brady Cox, sr., Hesston; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Dyllan Lunsford, jr., Pratt

Utility—Brandon Malm, sr., Smoky Valley

Designated hitter—Jacob Deda, sr., Pratt.

Second team

Pitcher—Kaleb Wise, so., Halstead; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Dillan Smith, sr., Larned; Aidan Smyth, sr., Larned

Catcher—Karter Cooprider, jr., Haven

First base—Logan Erway, jr., Larned

Second base—Kaden Hill, sr., Halstead

Third base—Tony Moore, fr., Hoisington

Shortstop—Jevon Miller, sr., Haven

Outfield—Ivan Gutierrez, sr., Halstead; Layton Haxton, so., Hoisington; Colton Murrell, so., Nickerson; Gerardo Martinez, so., Pratt

Utility—Jackson Swift, jr., Halstead

Designated hitter—Owen O’Halloran, sr., Hesston.

Honorable mention

Pitcher—D.J. Miller, so., Haven; Cody Wohlgemuth, sr., Hesston; Matthew Potucek, jr., Hillsboro; Landon Roberts, sr., Hillsboro; Jack Stelter, sr., Larned

Catcher—Cole Steinert, sr., Hoisington; Brian Bernhardt, jr., Lyons

First base—Hayden Laymon, jr., Lyons; Dru Lunsford, jr., Pratt

Second base—Hunter Navrat, jr., Hillsboro; Jaiden Diasio, fr., Lyons

Third base—Landon Roberts, sr., Hillsboro; Gabe Riffel, fr., Lyons; Matt Hook, jr., Pratt

Shortstop—Cody Wohlgemuth, sr., Hesston; Holt Hanzlick, sr., Hoisington; Blake Coss, jr., Pratt

Outfield—Adler Davison, so., Halstead; Carter Hiebert, sr., Halstead; Evan Berges, sr., Lyons

Utility—Phillip Young, jr., Hillsboro; Chase Steinert, so., Hoisington; Brady Hope, fr., Larned; Dawson Stover, jr., Lyons; Adan Garcia, sr., Nickerson

Designated hitter—Alex Caldwell, jr., Hillsboro.

Heart of America League

First team

Pitcher—Braedon Mercer, sr., Marion; Carson Munoz, sr., Inman; Nolan Crumrine, sr., Sedgwick

Catcher—Jayden Leonhardt, so., Inman

First base—Austin Harjo, jr., Sedgwick

Second base—Lance Hoffsommer, jr., Sedgwick

Third base—Jonathan Schlosser, sr., Moundridge

Shortstop—Kyler Konrade, jr., Inman

Outfield—Henry Burns, sr., Sedgwick; Derick Johnson, sr., Inman; Ethan Brandeweide, jr., Moundridge

Utility—Carter Brown, sr., Inman

Designated hitter—Wyatt Falco, sr., Moundridge.

Second team

Pitcher—Landon Snyder, sr., Inman; Braden Scribner, jr., Remington; Anthony Everhart, jr., Moundridge

Catcher—Justin Esposito, jr., Sedgwick

First base—Josiah Claassen, so., Remington

Second base—Sterling Lies, fr., Remington

Third base—Austin Wilkes, sr., Sedgwick

Shortstop—Seth Lanning, sr., Marion

Outfield—Connor Tilman, jr., Sedgwick; Brant Mikulecky, so., Inman; Taegen Bradley, jr., Ell-Saline

Utility—Cole Schneider, sr., Ell-Saline

Designated hitter—Duke Kinley, jr., Remington.

Honorable mention

Second base—Ty Rains, fr., Moundridge; Jack Lanning, fr., Marion

Third base—Braden Hays, sr., Remington; Sammy Shober, so., Inman; Kayden Goddard, jr., Ell-Saline

Utility—Colton Bell, sr., Ell-Saline

Softball

AVCTL-I

MVP—Riley Wertz, sr., Maize

Coach of the Year—Jenny Meirowsky, Maize.

First team

Pitcher—Riley Wertz, sr., Maize; Tegan Livesay, so., Newton; Morgan Haupt, jr., Derby

Catcher—Gabrielle Stauffer, fr., Campus. First base—Peyton Samek, so., Maize

Second base—Sophie Martins, sr., Campus

Third base—Toria Thaw, sr., Newton

Shortstop—Amber Howe, sr., Derby

Outfield—Audrey Steinert, jr., Derby; Maia Djurovic, so., Maize; Piper Seidl, so., Newton; Mariah Janda, sr., Salina South

Utility—Jenna Henderson, sr., Salina South

Designated player—Londyn Ysidro, fr., Campus. MVP—Riley Wertz, sr., Maize

Second team

Pitcher—Chana Wolfe, jr., Salina South; Lillie Johnson, jr., Maize South; Addy Canfield, fr., Derby

Catcher—Chloe Bartlett, jr., Maize

First base—Rylee Frager, so., Derby

Second base—Paige Paxton, sr., Derby; Olivia Sandoval, jr., Newton

Third base—Gabby Martin, sr., Derby. Shortstop—Alexis Thomas, jr., Campus

Outfield—Madi Grady, so., Derby; Adi Igo, jr., Derby; Madison Yost, so., Salina South; Kylee Carter, jr., Salina South

Utility—Kylah Parson, fr., Campus; Riley Lusk, jr., Hutchinson

Designated player—Ava Sadler, jr., Derby.

Honorable mention

Catcher—Kylar Smith, jr., Hutchinson; Trinity Kuntz, so., Derby

First base—Grace Brainard, jr., Maize South

Third base—Emily Dice, so., Campus; Madi Lambert, jr., Maize; Karcin Regier, jr., Hutchinson

Shortstop—Kennedy Topping, so., Maize; Mallory Seirer, sr., Newton; Jayden Rehlander, jr., Hutchinson

Outfield—Devynn Raile, sr., Maize; Reese McCord, fr., Newton

Utility—Abby Koontz, fr., Newton; Jenna Sokoll, fr., Maize South

Designated player—Alyssa Mapes, fr., Newton.

AVCTL-II

MVP—Bailey Way, jr., Andover

Pitchers of the Year—Kendal LeGrand, sr., Goddard; Tess Eubank, sr., Andover; Allyson Montgomery, sr., Eisenhower.

Coaches of the Year—Amber Brunswig, Eisenhower; Rita Smith, Goddard; Amisha Daniels, Andover.

First team

Pitcher—Kendal LeGrand, sr., Goddard; Tess Eubank, sr., Andover; Allyson Montgomery, sr., Eisenhower

Catcher—Alexis Mastin, jr., Eisenhower

First base—Sykora Smith, so., Valley Center

Second base—Makenzie Maring, sr., Salina Central

Third base—Maci George, so., Valley Center

Shortstop—Bailey Way, jr., Andover

Outfield—Lauren McNaught, so., Eisenhower; Natalie Klenda, fr., Goddard; Kate Paulsen, sr., Andover Central; Tori Turner, so., Valley Center

Utlity—Jaylee Jefferson, so., Andover Central

Designated player—Cheyenne Blackwood, jr., Valley Center

Second team

Pitcher—Hadley Colquhoun, sr., Arkansas City; Aylissa Crumbliss, fr., Valley Center

Catcher—Cady Dickey, jr., Arkansas City

First base—Audry Rumsey, jr., Eisenhower

Second base—Kabella Kanitz, so., Goddard; Grace Boling, fr., Andover

Third base—Ayanna Jennings, so., Arkansas City

Shortstop—Luci Hooper, so., Valley Center

Outfield—Alyssa Evans, fr., Andover; Laci Dryden, jr., Goddard; Millie Pryor, sr., Andover; Carsyn McCue, jr., Eisenhower; Mykah Klummp, so., Valley Center

Utility—Haley Ziser, fr., Andover Central

Designated player—Paige Smith, fr., Valley Center.

Honorable mention

First base—Kate Ralston, sr., Andover; Breanna Ruyle, so., Arkansas City

Second base—Hannah Weber, jr., Eisenhower

Third base—Kyley Forney, jr., Andover; Calli McConnell, jr., Eisenhower; Emily Kvasnicka, sr., Salina Central

Shortstop—Lani Dryden, jr., Goddard; Grace Sykora, sr., Eisenhower; Ali Hickerson, sr., Andover Central

Outfield—Emma Badley, jr., Arkansas City; Karlee Ford, fr., Eisenhower; Ainsley Krause, so., Valley Center

Utility—Taverli Tennant, so., Arkansas City; Khloe Perkins, fr., Goddard.

Central Kansas League

First team

Pitcher—Maguire Estill, sr., Haven; Brooke Brawner, sr., Haven; Kassidy Nixon, jr., Hoisington; Kami Theis, sr., Pratt

Catcher—Dani Klein, sr., Hillsboro

First base—Madi Tolle, jr., Smoky Valley

Second base—Emily Robl, sr., Lyons

Third base—Payton Divine, jr., Halstead

Shortstop—Kayleigh Arriola, jr., Lyons

Outfielder—Sadie Estill, fr., Haven; Destiny Ponds, fr., Nickerson; Payton Woody, sr., Pratt; Jaycie Theis, fr., Pratt

Utility—Kadence Urban, jr., Hoisington

Designated player—Amie Yoder, jr., Haven.

Second team

Pitcher—Kori Arnold, so., Hillsboro; Dylann Procopio, jr., Lyons; Erin Jackson, sr., Pratt; Karee Adam, so., Smoky Valley

Catcher—Lexi Walker, jr., Pratt

First base—Gracie Aylward, jr., Hoisington

Second base—Gabby Gatlin, so., Pratt

Third base—Brooklynn Humble, sr., Pratt

Shortstop—BrieAnn Brawner, so., Haven

Outfielder—Brittley Day, sr., Halstead; Lauren Cardwell, jr., Halstead; Keeley Brewer, so., Hillsboro; Shaylah Kempke, jr., Hoisington

Utility—Maliyah Koster, fr., Smoky Valley

Designated player—Emily Schmidt, sr., Hesston.

Honorable mention

Catchers—Justice Large, fr., Hesston; Claire Broxterman, sr., Smoky Valley

First base—Cassie Albin, so., Hesston; Livia Swift, jr., Pratt

Second base—Mollie Steiner, fr., Hoisington; Ava Broxterman, fr., Smoky Valley

Third base—Skylre Stucky, jr., Hillsboro; Ava Henry, so., Hoisington

Shortstop—Reese Hefley, jr., Hillsboro; Erin Jackson, sr., Pratt

Outfielder—Keeley Wolf, sr., Hoisington; Jordyn Boxberger, fr., Hoisington; Olivia Morgan, sr., Smoky Valley

Utility—Lexi Smith, sr., Haven; Nikki Taylor, sr., Larned

Designated player—Marleigh Bates, so., Pratt.

Heart of America League

First team

Pitcher—Raleigh Kramer, jr., Ell-Saline; Maya Werner, so., Sedgwick

Catcher—Erin Durst, sr., Moundridge; Paige Brown, sr., Sedgwick

Infield—Jayden May, jr., Marion; Taylin Lacey, sr., Sedgwick; Bri Catlin, sr., Sedgwick; Reiley Wells, jr., Hutch Trinity

Outfield—Kami Matson, sr., Sedgwick; Megan Neufeld, sr., Marion; Laura Savage, sr., Marion

Utility—Sadie Bradley, jr., Ell-Saline

Designated player—Chisholm Waner, sr., Marion.

Second team

Pitcher—Makenzie Elmore, sr., Moundridge; Rianna Lawler, sr., Remington

Catcher—Shannon Taylor, so., Marion; Macy Sigel, sr., Marion

Infield—Mickelly Soyez, jr., Marion; Emily Wedel, jr., Remington; Brin Hecker, fr., Ell-Saline; Emily Durst, so., Moundridge

Outfield—Missy Hays, so., Remington; Madison Matson, sr., Sedgwick; Aubree Durst, so., Moundridge

Utility—Hayley Hughes, sr., Hutch Trinity

Designated player—Lucy Entz, sr., Remington.

Honorable mention

Pitcher—Natalie Sigel, fr., Marion; Emma Brown, so., Inman

Catcher—Taryn Lawler, sr., Remington

Infield—Kate Eichelberger, jr., Moundridge; Kylee Bonneville, sr., Inman; Lauren Galliher, jr., Hutch Trinity

Outfield—Payton Thunberg, jr., Remington

Designated player—Reese Schmidt, so., Moundridge.