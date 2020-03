2020 State Basketball Tournament Brackets

1. Liberal (22-0) vs 8. Olathe South (15-7)

4. Derby (20-2) vs 5. Shawnee Mission Northwest (18-4)

2. Topeka (22-0) vs 7. Olathe North (16-6)

3. Wichita Heights (21-1) vs 6. Olathe East (17-5)

1. Campus (22-0) vs 8. Manhattan (15-7)

4. Blue Valley North (19-3) vs 5. Lawrence (18-4)

2. KC Harmon (20-2) vs 7. Olathe South (16-6)

3. Blue Valley Northwest (20-2) vs 6. Free State (17-5)

1. McPherson (21-1) vs 8. Basehor-Linwood (16-6)

4. St. Thomas Aquinas (18-4) vs 5. Maize South (18-4)

2. Andover Central (21-1) vs 7. DeSoto (16-6)

3. Seaman (19-3) vs 6. Maize (16-6)

1. Andover (22-0) vs 8. Blue Valley Southwest (9-13)

4. DeSoto (16-6) vs 5. Kapaun (16-6)

2. Basehor-Linwood (20-2) vs 7. Andover Central (14-8)

3. Hays (16-6) vs 6. Highland Park (15-7)

1. Nickerson (20-2) vs 8. Buhler (14-8)

4. Bishop Miege (20-2) vs 5. Chapman (18-4)

2. Eudora (20-2) vs 7. Clay Center (16-6)

3. KC Piper (20-2) vs 6. Baldwin (17-5)

1. Parsons (21-1) vs 8. Rose Hill (12-10)

4. Augusta (18-4) vs 5. Ottawa (16-6)

2. KC Piper (21-1) vs 7. Buhler (15-7)

3. Bishop Miege (18-4) vs 6. Andale (16-6)

1. Nemaha Central (23-0) vs 8. Osage City (13-10)

4. Phillipsburg (20-3) vs 5. Cheney (20-3)

2. Frontenac (21-2) vs 7. Jeff West (15-8)

3. Halstead (20-3) vs 6. Scott City (20-3)

1. Haven (21-2) vs 8. St. Marys (13-10)

4. Galena (18-5) vs 5. Burlington (18-5)

2. Collegiate (20-3) vs 7. Colby (16-7)

3. Beloit (20-3) vs 6. Nemaha Central (17-6)

1. Spearville (23-0) vs 8. St. Marys Colgan (14-9)

4. Valley Heights (21-2) vs 5. Wabaunsee (20-3)

2. WaKeeney-Trego (22-1) vs 7. Bennington (16-7)

3. Sterling (21-2) vs 6. Garden Plain (18-5)

1. Pratt-Skyline (21-1) vs 8. Hillsboro (13-9)

4. Erie (19-4) vs 5. Sterling (19-4)

2. Bishop Seabury (21-2) vs 7. Garden Plain (18-5)

3. Hoxie (21-2) vs 6. Valley Heights (18-6)

1. Central Plains (25-0) vs 8. Ingalls (16-8)

4. Hanover (23-1) vs 5. Otis-Bison (23-2)

2. Cunningham (25-0) vs 7. Centralia (18-8)

3. Olpe (25-0) vs 6. Norwich (22-3)

1. Berean Academy (25-0) vs 8. Stockton (14-11)

4. Lebo (22-3) vs 5. South Central (20-5)

2. Little River (22-3) vs 7. St. Francis (16-7)

3. St. John-Hudson (22-3) vs 6. Frankfort (20-6)