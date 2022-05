1A – 5A Boys State Golf shortened due to rain, RESULTS

Per the Kansas State High School Activities Association, State Golf for 1A, 2A, 3A, 4A, and 5A have all been suspended due to unplayable conditions. As a results, the championships revert back to 18 holes for completion. A list of final results is below:

KSHSAA State Golf Information

5A – Winfield

TEAM RESULTS

TEAM Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS F 296 — 296 Goddard-Eisenhower HS F 307 — 307 Overland Park-St. Thomas Aquinas HS F 314 — 314 Overland Park-Blue Valley Southwest HS F 315 — 315 Maize South HS F 318 — 318 Lenexa-St. James Academy F 321 — 321 Emporia HS F 324 — 324 Topeka-Seaman HS F 330 — 330 De Soto HS F 335 — 335 Tecumseh-Shawnee Heights HS F 353 — 353 Maize HS F 367 — 367 Valley Center HS F 367 — 367

INDIVIDUAL RESULTS

GOLFER To Par Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Noah Holtzman (11) — Wichita-Bishop Carroll HS -1 F 71 71 ROBERT(CONNER) GEIST (11) — Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS E F 72 72 ASHER WHITAKER (10) — Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS E F 72 72 James Hill (12) — Andover HS +1 F 73 73 Kyle Kasitz (12) — Maize South HS +1 F 73 73 Zachary Clark (11) — Lenexa-St. James Academy +2 F 74 74 Jacob Fratzel (9) — Lenexa-St. James Academy +3 F 75 75 Jeret Handley (12) — Overland Park-St. Thomas Aquinas HS +3 F 75 75 Emery Kaylor (12) — Goddard-Eisenhower HS +3 F 75 75 WILLIAM “QUAID” OLIVER (11) — Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS +3 F 75 75 Carson Wright (11) — Goddard-Eisenhower HS +3 F 75 75 Timothy Biggs (12) — Topeka-Seaman HS +4 F 76 76 Aidan Nguyen (9) — Andover HS +5 F 77 77 NOAH PIRTLE (10) — Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS +5 F 77 77 Henry Reeg (11) — Overland Park-Blue Valley Southwest HS +5 F 77 77 Matthew Turpen (12) — Overland Park-Blue Valley Southwest HS +5 F 77 77 Myles Alonzo (10) — Topeka West HS +6 F 78 78 Tyler Hardtarfer (10) — Goddard-Eisenhower HS +6 F 78 78 Brookston Sauder (12) — Emporia HS +6 F 78 78 William Tai (10) — Overland Park-St. Thomas Aquinas HS +6 F 78 78 Taben Armstrong (12) — Maize South HS +7 F 79 79 Logan Baechle (12) — De Soto HS +7 F 79 79 Caden Massey (11) — Emporia HS +7 F 79 79 Brody Scafe (10) — Goddard-Eisenhower HS +7 F 79 79 Gavin Wilhelm (12) — Topeka-Seaman HS +7 F 79 79 Andrew Lisec (12) — Overland Park-Blue Valley Southwest HS +8 F 80 80 Alex Valdivia (11) — Tecumseh-Shawnee Heights HS +8 F 80 80 Joseph Vance (12) — Overland Park-St. Thomas Aquinas HS +8 F 80 80 Grant Waggoner (11) — Maize South HS +8 F 80 80 Steven Dennis (12) — Overland Park-St. Thomas Aquinas HS +9 F 81 81 Braden Loritz (12) — Overland Park-Blue Valley Southwest HS +9 F 81 81 John Weber (12) — Shawnee-Mill Valley HS +9 F 81 81 Nolan Jacob (9) — Emporia HS +10 F 82 82 Jack Stuckey (12) — Wichita-Bishop Carroll HS +10 F 82 82 McHarlan Bishop (11) — Overland Park-St. Thomas Aquinas HS +11 F 83 83 Grier Jones (11) — Maize HS +11 F 83 83 Ethan Koch (12) — De Soto HS +11 F 83 83 Cal Schultz (10) — Andover Central HS +11 F 83 83 Evan Johnson (11) — Overland Park-Blue Valley Southwest HS +12 F 84 84 Myles King (11) — Overland Park-St. Thomas Aquinas HS +12 F 84 84 Matthew Lowe (9) — Pittsburg HS +12 F 84 84 Jackson Perry (9) — Salina-South HS +12 F 84 84 Jack Bakerink (12) — De Soto HS +13 F 85 85 Caden Bastian (11) — Valley Center HS +13 F 85 85 Pearce Lashley (11) — Wichita-Bishop Carroll HS +13 F 85 85 Hudson Sauder (9) — Emporia HS +13 F 85 85 SPENCER SEACHRIS (11) — Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS +13 F 85 85 Luke Davis (10) — Lenexa-St. James Academy +14 F 86 86 Colton Hoover (9) — Maize South HS +14 F 86 86 Aiden Jones (11) — Tecumseh-Shawnee Heights HS +14 F 86 86 Jacob Kolich (9) — Lenexa-St. James Academy +14 F 86 86 Jason Smith (10) — Basehor-Linwood HS +14 F 86 86 BRAXTON BANKER (10) — Hays HS +15 F 87 87 Arnoldo Cavazos (10) — Maize HS +15 F 87 87 GABRIEL GRIER (11) — Wichita-Kapaun Mt. Carmel HS +15 F 87 87 Drew Hines (9) — Lenexa-St. James Academy +15 F 87 87 Jake Moss (12) — Topeka-Seaman HS +15 F 87 87 Jackson Sprecker (9) — Shawnee-Mill Valley HS +15 F 87 87 Carson Strah (10) — Basehor-Linwood HS +15 F 87 87 Doyle Duncan (11) — De Soto HS +16 F 88 88 Zach Weir (10) — Topeka-Seaman HS +16 F 88 88 Jonathan Elliott (12) — Goddard-Eisenhower HS +17 F 89 89 William Walker (9) — Emporia HS +18 F 90 90 Maddox Xaysongkham (10) — Salina-South HS +18 F 90 90 Tanner Zerger (11) — Tecumseh-Shawnee Heights HS +18 F 90 90 Jacob Andrew (9) — Spring Hill HS +19 F 91 91 Maverick Guinn (11) — Maize South HS +19 F 91 91 Layton Love (12) — Maize South HS +19 F 91 91 Lejer McDaniel (12) — Valley Center HS +19 F 91 91 Luke Aaron (9) — Maize HS +20 F 92 92 Asher Malaschak (11) — Kansas City-Piper HS +20 F 92 92 Cadyn Crook (11) — Overland Park-Blue Valley Southwest HS +21 F 93 93 Willliam Ediger (11) — Lenexa-St. James Academy +21 F 93 93 Brent Henry (10) — Goddard-Eisenhower HS +21 F 93 93 Grayson Ybarra (11) — Newton HS +22 F 94 94 Mason Hamm (12) — Valley Center HS +23 F 95 95 Colby Byers (11) — Valley Center HS +24 F 96 96 Joshua Cox (10) — Valley Center HS +25 F 97 97 Jensen Crawford (10) — Tecumseh-Shawnee Heights HS +25 F 97 97 Jacob Lowe (11) — Basehor-Linwood HS +25 F 97 97 Holden McDaniel (10) — Valley Center HS +25 F 97 97 Zach Ward (10) — Pittsburg HS +25 F 97 97 Zack Hohman (10) — Tecumseh-Shawnee Heights HS +26 F 98 98 Taylor Tenpenny (12) — Topeka-Seaman HS +26 F 98 98 Aaron Comer (12) — De Soto HS +27 F 99 99 Titus Conrad (11) — Kansas City-Piper HS +27 F 99 99 Karson Chalupnik (11) — Shawnee-Mill Valley HS +28 F 100 100 Bret Thurlow (11) — De Soto HS +29 F 101 101 Tyler Lincoln (11) — Tecumseh-Shawnee Heights HS +30 F 102 102 Dylan Sunderman (12) — Maize HS +33 F 105 105 Colby Lampkin (12) — Maize HS +34 F 106 106 Andrew Stotler (9) — Maize HS +39 F 111 111 Bradley Williamson (9) — Topeka-Seaman HS +39 F 111 111

4A – Newton

TEAM RESULTS

TEAM Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Shawnee Mission-Bishop Miege HS F 324 — 324 Wellington HS F 328 — 328 McPherson HS F 331 — 331 Wamego HS F 342 — 342 Tonganoxie HS F 348 — 348 Clay Center Community HS F 358 — 358 Augusta HS F 359 — 359 Chanute HS F 362 — 362 Independence HS F 368 — 368 Concordia HS F 370 — 370 Louisburg HS F 397 — 397 Towanda-Circle HS F 407 — 407

INDIVIDUAL RESULTS

GOLFER To Par Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Drayton Cleaver (12) — Chanute HS +2 F 74 74 Chadd Brown (12) — Augusta HS +4 F 76 76 Jack Winkler (10) — Shawnee Mission-Bishop Miege HS +4 F 76 76 Deitrek Gill (12) — Wellington HS +5 F 77 77 Cash Foltz (10) — Wamego HS +6 F 78 78 Grant McAtee (9) — Pratt HS +7 F 79 79 James Welsh (11) — Shawnee Mission-Bishop Miege HS +8 F 80 80 Andrew Willson (12) — Tonganoxie HS +8 F 80 80 Blaise Hoover (10) — McPherson HS +9 F 81 81 Parker VanCampen (12) — McPherson HS +9 F 81 81 Brett Wyckoff (12) — Wellington HS +9 F 81 81 Seth Aistrup (12) — Paola HS +10 F 82 82 Ryan Eskew (12) — Shawnee Mission-Bishop Miege HS +10 F 82 82 Augustus Ruddle (12) — McPherson HS +10 F 82 82 Colton Brusven (10) — Tonganoxie HS +11 F 83 83 Laken Smith (12) — Wellington HS +11 F 83 83 Tyler Deterding (9) — Eudora HS +12 F 84 84 Logan Day (11) — Buhler HS +14 F 86 86 Patrick O’Donnell (11) — Shawnee Mission-Bishop Miege HS +14 F 86 86 Bennett Schoenbeck (12) — Wamego HS +14 F 86 86 Caden Englert (11) — Baldwin HS +15 F 87 87 Trakker French (11) — McPherson HS +15 F 87 87 Caden Lawrence (12) — Wellington HS +15 F 87 87 Tucker Metcalf (11) — Ulysses HS +15 F 87 87 Kaleb Winter (11) — Wamego HS +16 F 88 88 Parker Crouch (11) — Holton HS +17 F 89 89 Owen Farley (9) — Wellington HS +17 F 89 89 Carson Floersch (12) — Clay Center Community HS +17 F 89 89 Jackson Henry (10) — Clay Center Community HS +17 F 89 89 Braxton Kindel (12) — Concordia HS +17 F 89 89 Ty Langvardt (11) — Clay Center Community HS +17 F 89 89 Lewis VanMeter (10) — Concordia HS +17 F 89 89 Jake Fritz (12) — Wamego HS +18 F 90 90 Mason Messenger (11) — Independence HS +18 F 90 90 Andrew White (12) — Ottawa HS +18 F 90 90 Hayden Dvorak (12) — Concordia HS +19 F 91 91 Gerald Mattes (11) — Independence HS +19 F 91 91 Reegan McDaniel (10) — Fort Scott HS +19 F 91 91 Anthony Peerson (12) — Clay Center Community HS +19 F 91 91 Dylan Slusser (11) — Augusta HS +19 F 91 91 Jaime Gracia-Gil (12) — Rose Hill HS +20 F 92 92 Carter Gratton (11) — Tonganoxie HS +20 F 92 92 Danny Jackson (10) — Chapman HS +20 F 92 92 Jase Mavers (11) — Independence HS +20 F 92 92 Talon White (10) — Wamego HS +20 F 92 92 RJ Clift (12) — Wellington HS +21 F 93 93 Logan Martin (9) — Towanda-Circle HS +21 F 93 93 Gabriel Seba (11) — Tonganoxie HS +21 F 93 93 Xander Sellman (10) — Iola HS +21 F 93 93 Zachary Fisher (9) — Tonganoxie HS +22 F 94 94 Chance Kohls (12) — Augusta HS +22 F 94 94 Jake Caldwell (10) — Chanute HS +23 F 95 95 Braxton Camp (12) — Andale HS +23 F 95 95 James Unruh (11) — Independence HS +23 F 95 95 Anden Chance (9) — Chanute HS +24 F 96 96 Stratton Draper (9) — Paola HS +24 F 96 96 Camden Lebeuf (10) — Clay Center Community HS +24 F 96 96 Cameron Mavers (9) — Independence HS +24 F 96 96 Anthony Arriola (12) — Louisburg HS +25 F 97 97 Andrew Beeson (10) — Winfield HS +25 F 97 97 Cooper Lucke (10) — Chanute HS +25 F 97 97 Tagen Rodriguez (9) — Topeka-Hayden HS +25 F 97 97 Brock Hallmark (12) — Augusta HS +26 F 98 98 Caden Pressnell (12) — Augusta HS +26 F 98 98 Jacob Welsh (12) — Shawnee Mission-Bishop Miege HS +26 F 98 98 Sam Wheeler (12) — Louisburg HS +26 F 98 98 Trey Buckbee (12) — McPherson HS +27 F 99 99 Charles Coones (11) — Shawnee Mission-Bishop Miege HS +27 F 99 99 Jackson Olson (11) — Louisburg HS +27 F 99 99 Drew Graham (9) — Winfield HS +28 F 100 100 Bryce Jackson (11) — Augusta HS +28 F 100 100 Luke McGinnis (12) — Towanda-Circle HS +28 F 100 100 Dylan Paul (9) — Mulvane HS +28 F 100 100 Keegan Hamel (11) — Concordia HS +29 F 101 101 Isaac Pfizenmaier (10) — Clay Center Community HS +29 F 101 101 Ian Kirkpatrick (12) — Louisburg HS +31 F 103 103 Aden Plymesser (11) — Concordia HS +31 F 103 103 Dylan Tyner (12) — Wamego HS +31 F 103 103 Luke Donovan (9) — Concordia HS +32 F 104 104 Nick Lancaster (11) — Louisburg HS +33 F 105 105 Logan Nice (10) — Towanda-Circle HS +33 F 105 105 Remi Baldock (11) — Tonganoxie HS +34 F 106 106 Lane Gardner (12) — Rose Hill HS +35 F 107 107 Hunter Stokes (9) — Chanute HS +36 F 108 108 Everett Salmans (11) — Towanda-Circle HS +37 F 109 109 Logan Myers (10) — Towanda-Circle HS +40 F 112 112 Cale Dahlstrom (10) — McPherson HS +43 F 115 115 Jett Cosby (9) — Chanute HS +46 F 118 118 Jayce Quirin (10) — Parsons HS +48 F 120 120 Conner Chadwell (10) — Towanda-Circle HS +52 F 124 124 Emery Birde (11) — Independence HS +61 F 133 133

3A – Salina

TEAM RESULTS

TEAM Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Hesston HS F 319 — 319 Carbondale-Santa Fe Trail HS F 321 — 321 Olathe-Heritage Christian Academy F 323 — 323 Cheney HS F 332 — 332 Garnett-Anderson County HS F 333 — 333 Frontenac HS F 335 — 335 Scott Community HS F 341 — 341 Cimarron HS F 342 — 342 Caney Valley HS F 344 — 344 Colby HS F 346 — 346 Seneca-Nemaha Central HS F 352 — 352 Larned HS F 368 — 368

INDIVIDUAL RESULTS

GOLFER To Par Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Harrison Middleton (12) — Cheney HS -2 F 68 68 Camden Waterson (10) — Hesston HS -1 F 69 69 Lane Workman (10) — Carbondale-Santa Fe Trail HS +2 F 72 72 Drew Buchman (9) — Council Grove HS +4 F 74 74 Anthony Rogers (12) — Caney Valley HS +4 F 74 74 Kyle Eggers (10) — Neodesha HS +5 F 75 75 Ashton Albright (11) — Olathe-Heritage Christian Academy +6 F 76 76 Blake Buessing (12) — Carbondale-Santa Fe Trail HS +6 F 76 76 Joshua Weishapl (12) — Cimarron HS +9 F 79 79 Bryce Badsky (10) — Silver Lake HS +10 F 80 80 Kaden Blagg (12) — Caney Valley HS +10 F 80 80 Aidan Kearney (12) — Wellsville HS +10 F 80 80 Cole Niederklein (10) — Frontenac HS +10 F 80 80 Lane Richards (11) — Garnett-Anderson County HS +10 F 80 80 Jackson Rumford (9) — Scott Community HS +10 F 80 80 Ty Schroeder (12) — Hesston HS +10 F 80 80 Hunter Vaughn (11) — Colby HS +10 F 80 80 Owen Evans (11) — Olathe-Heritage Christian Academy +11 F 81 81 Isaac Lueger (11) — Seneca-Nemaha Central HS +11 F 81 81 Vinny Pile (10) — Frontenac HS +11 F 81 81 Eli Jones (9) — Norton Community HS +12 F 82 82 Eli Martin (9) — Garnett-Anderson County HS +12 F 82 82 Jace Regier (12) — Hesston HS +12 F 82 82 Kale Wheeler (12) — Scott Community HS +12 F 82 82 Pake Dewey (11) — Hays-Thomas More Prep-Marian HS +13 F 83 83 Easton Fitzpatrick (11) — Larned HS +13 F 83 83 Reese Jarett (12) — Garnett-Anderson County HS +13 F 83 83 Keegan O’Shea (12) — Cheney HS +13 F 83 83 Lucas Prado (9) — Olathe-Heritage Christian Academy +13 F 83 83 Walker Wood (11) — Olathe-Heritage Christian Academy +13 F 83 83 Caleb Buhler (12) — Wichita-Trinity Academy +14 F 84 84 Darrel McLeod (11) — Girard HS +14 F 84 84 Aidan Hill (10) — Frontenac HS +15 F 85 85 Colby Johnson (12) — Cimarron HS +15 F 85 85 Luke Smith (12) — Wellsville HS +15 F 85 85 Dylan Esch (10) — Gypsum-Southeast of Saline HS +16 F 86 86 Ashton Frye (9) — Carbondale-Santa Fe Trail HS +16 F 86 86 Kory Meireis (9) — Kingman HS +16 F 86 86 Aidan Broxterman (10) — Seneca-Nemaha Central HS +17 F 87 87 Conner Gagnon (11) — Wichita Collegiate HS +17 F 87 87 Nicholas Grabon (12) — Wichita Collegiate HS +17 F 87 87 Spencer Johnson (11) — Halstead HS +17 F 87 87 Ian Miesbach (12) — Carbondale-Santa Fe Trail HS +17 F 87 87 Talon Reynolds (10) — Larned HS +17 F 87 87 Zane Betz (10) — Colby HS +18 F 88 88 Carter Blome (11) — Garnett-Anderson County HS +18 F 88 88 Elijah Koerperich (12) — Colby HS +18 F 88 88 Grant Waterson (9) — Hesston HS +18 F 88 88 Owen Ast (12) — Cheney HS +19 F 89 89 Parker Beckmann (12) — Frontenac HS +19 F 89 89 Maddux Beltran (10) — Lakin HS +19 F 89 89 Layne Johnson (11) — Cimarron HS +19 F 89 89 Carter Lutz (12) — Seneca-Nemaha Central HS +19 F 89 89 Dylan Metzger (11) — Scott Community HS +19 F 89 89 Andrew Pfeifer (11) — Cimarron HS +19 F 89 89 Eric Schmidt (11) — Hesston HS +19 F 89 89 Roman Scoby (9) — Sabetha HS +19 F 89 89 Tyler Davis (10) — Phillipsburg HS +20 F 90 90 Tyler Feuerborn (12) — Garnett-Anderson County HS +20 F 90 90 Mack Kirk (11) — Columbus HS +20 F 90 90 Jaden Lewis (11) — Scott Community HS +20 F 90 90 Riley Voss (10) — Colby HS +20 F 90 90 Matteo Bianco (12) — Scott Community HS +21 F 91 91 Blake Schilling (12) — Cimarron HS +21 F 91 91 STONE STARBUCK (11) — Lyons HS +21 F 91 91 Palmer Welsh (10) — Hesston HS +21 F 91 91 Ryan Cook (10) — Carbondale-Santa Fe Trail HS +22 F 92 92 Colby Farrant (12) — Meriden-Jefferson West HS +22 F 92 92 Aiden Lynch (10) — Cheney HS +22 F 92 92 Kevin Tanner (9) — Lakin HS +22 F 92 92 Owen Bailey (11) — Osage City HS +23 F 93 93 Griffin Cowell (11) — Larned HS +23 F 93 93 Jack McNellis (11) — Olathe-Heritage Christian Academy +23 F 93 93 Cole Short (11) — Fredonia HS +23 F 93 93 Isaac Smith (12) — Colby HS +23 F 93 93 James Graham Beer (9) — Olathe-Heritage Christian Academy +24 F 94 94 Caleb Burks (12) — Beloit HS +24 F 94 94 Jacob Florance (12) — Carbondale-Santa Fe Trail HS +24 F 94 94 Gabe Hockett (9) — Caney Valley HS +24 F 94 94 Elliott Burns (12) — Burlington HS +25 F 95 95 Tyler Moresco (12) — Russell HS +25 F 95 95 Brandon Rogers (11) — Seneca-Nemaha Central HS +25 F 95 95 Dalton Rokey (10) — Sabetha HS +25 F 95 95 Barrett Schlosser (9) — Goodland HS +25 F 95 95 Ethan Dean (12) — Caney Valley HS +26 F 96 96 Huer Brungardt (9) — Hays-Thomas More Prep-Marian HS +27 F 97 97 Jake Franz (12) — Colby HS +28 F 98 98 Ian Ganstrom (11) — Seneca-Nemaha Central HS +29 F 99 99 Dawson Lapping (12) — Frontenac HS +29 F 99 99 Logan Burnett (9) — Caney Valley HS +30 F 100 100 Caden Wilkens (12) — Cimarron HS +30 F 100 100 Samuel Brunton (12) — Meriden-Jefferson West HS +31 F 101 101 Gage Grant (12) — Caney Valley HS +31 F 101 101 Korbin Macke (11) — Seneca-Nemaha Central HS +31 F 101 101 Jacob Rohloff (11) — Cheney HS +32 F 102 102 Zachary Hilton (11) — Eureka HS +34 F 104 104 Mark Hamrick (10) — Larned HS +35 F 105 105 Justice Compton (12) — Frontenac HS +36 F 106 106 Reece Katzer (12) — Garnett-Anderson County HS +36 F 106 106 Sydney Schrant (9) — Cheney HS +39 F 109 109 Canvas Lovesee (11) — Larned HS +40 F 110 110 Conner Armendariz (12) — Scott Community HS +42 F 112 112 Gage Donecker (10) — Larned HS +54 F 124 124

2A – Emporia

TEAM RESULTS

TEAM Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Salina-Sacred Heart HS F 318 — 318 Hoxie HS F 319 — 319 Hill City HS F 339 — 339 Lawrence-Bishop Seabury Academy F 344 — 344 Elkhart HS F 347 — 347 Ellinwood HS F 363 — 363 Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS F 363 — 363 Sterling HS F 369 — 369 Hillsboro HS F 383 — 383 St. Marys HS 17 385 — 385 Smith Center HS F 389 — 389 Atchison-Maur Hill-Mount Academy F 411 — 411

INDIVIDUAL RESULTS

GOLFER To Par Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Ashton Dowell (12) — Hoxie HS +3 F 74 74 Andrew Heinz (10) — Ellinwood HS +4 F 75 75 Luke Newell (9) — Salina-Sacred Heart HS +5 F 76 76 Walker Tuttle (10) — Salina-Sacred Heart HS +5 F 76 76 Nick Ison (12) — Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS +7 F 78 78 Jack King (12) — Yates Center HS +8 F 79 79 Zach Surface (12) — Sterling HS +8 F 79 79 DYLAN BUDIG (10) — Hill City HS +9 F 80 80 Rex Robintette (12) — Shawnee-Maranatha Christian Academy +9 F 80 80 Mason Moore (10) — Ellinwood HS +10 F 81 81 Tate Weimer (11) — Hoxie HS +10 F 81 81 Joseph Dougherty (12) — Elkhart HS +11 F 82 82 Noah Dowell (9) — Hoxie HS +11 F 82 82 William Hedges (12) — Lawrence-Bishop Seabury Academy +11 F 82 82 Brady Jones (11) — Hoxie HS +11 F 82 82 Hunter Newell (10) — Salina-Sacred Heart HS +11 F 82 82 Jaxon Patterson (12) — Lawrence-Bishop Seabury Academy +11 F 82 82 Austin Carroll (10) — Ellis HS +12 F 83 83 Kyler Keller (11) — Syracuse HS +12 F 83 83 BEN DEGES (11) — Hill City HS +13 F 84 84 Ian Fink (12) — Oakley HS +13 F 84 84 Mason Gottschalk (12) — Ellis HS +13 F 84 84 Jonah Kim (12) — Lawrence-Bishop Seabury Academy +13 F 84 84 Michael Matteucci (10) — Salina-Sacred Heart HS +13 F 84 84 Clayson Nave (11) — Elkhart HS +13 F 84 84 Nate Elmore (12) — Salina-Sacred Heart HS +14 F 85 85 Tyler Malsam (12) — WaKeeney-Trego Community HS +14 F 85 85 NOAH FRY (10) — Hill City HS +15 F 86 86 GABE SHAUGHNESSY (12) — Mound City-Jayhawk Linn HS +15 F 86 86 Max Ehrlich (10) — Salina-Sacred Heart HS +16 F 87 87 Jaxon Hurla (12) — St. Marys HS +16 F 87 87 Dawson McConnell (10) — Inman HS +16 F 87 87 Logan Ewan (11) — Erie HS +17 F 88 88 COOPER BAGLEY (11) — Hill City HS +18 F 89 89 Isaac Briar (10) — Sterling HS +19 F 90 90 Bodie Higgins (9) — Elkhart HS +19 F 90 90 Brody Kannarr (11) — Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS +19 F 90 90 Toby` Miller (12) — Lyndon HS +19 F 90 90 Jayden Dewalt (9) — Blue Rapids-Valley Heights HS +20 F 91 91 Garrett Helmer (12) — Hillsboro HS +20 F 91 91 Gavin Schumacher (9) — Elkhart HS +20 F 91 91 Keller Hurla (11) — St. Marys HS +21 F 92 92 Nolan Lehmann (12) — Smith Center HS +21 F 92 92 Lansdon Taylor (12) — Atchison-Maur Hill-Mount Academy +21 F 92 92 Samuel Watkins (9) — Hoxie HS +21 F 92 92 Tyus Becker (10) — Herington HS +23 F 94 94 Eli Dalke (12) — Hillsboro HS +23 F 94 94 Alejandra Lobera (10) — Sedgwick HS +23 F 94 94 Dylan Teselle (10) — Smith Center HS +24 F 95 95 Murray Houtz (9) — Elkhart HS +25 F 96 96 Minkyu Jung (12) — Lawrence-Bishop Seabury Academy +25 F 96 96 Tate Nelson (9) — Garden Plain HS +25 F 96 96 Frank Wichert (12) — Hillsboro HS +25 F 96 96 Beau Wilson (12) — Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS +25 F 96 96 Noah Brewster (9) — Plainville HS +26 F 97 97 Matevz Kalan (12) — Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS +28 F 99 99 Braxton Linden (11) — Sterling HS +28 F 99 99 Max Franken (11) — Atchison-Maur Hill-Mount Academy +29 F 100 100 Alexander Gallegos (9) — St. Marys HS +29 F 100 100 Braden Lewis (9) — Ellinwood HS +29 F 100 100 DERRICK SCHNEIDER (10) — Hill City HS +29 F 100 100 Wyatt Beltz (12) — Sterling HS +30 F 101 101 Jacob Kirchhoff (12) — Smith Center HS +30 F 101 101 Mason Teselle (12) — Smith Center HS +30 F 101 101 Trey Melton (11) — Belleville-Republic County HS +31 F 102 102 Lincoln Wichert (9) — Hillsboro HS +31 F 102 102 Austin Wilson (12) — Oskaloosa HS +31 F 102 102 Truman Hill (11) — Lawrence-Bishop Seabury Academy +32 F 103 103 TRENTON LONG (11) — Hill City HS +33 F 104 104 Mark Entz (10) — Elbing-Berean Academy +34 F 105 105 Waylon Schmidt (9) — Sterling HS +35 F 106 106 Enzo Karam (11) — Lawrence-Bishop Seabury Academy +36 F 107 107 John Perry (12) — St. Marys HS +36 F 107 107 Caden Rowan (12) — Ellinwood HS +36 F 107 107 Trey Schofield (12) — Ellinwood HS +36 F 107 107 Duncan Duell (12) — Hillsboro HS +37 F 108 108 Joseph Taylor (10) — Atchison-Maur Hill-Mount Academy +38 F 109 109 Joseph Jirak (11) — Atchison-Maur Hill-Mount Academy +39 F 110 110 Joe Beien (10) — Atchison-Maur Hill-Mount Academy +40 F 111 111 Braydon Scheetz (9) — Hoxie HS +41 F 112 112 Jade Tenry (10) — Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS +42 F 113 113 Zoey Stec (12) — Atchison-Maur Hill-Mount Academy +43 F 114 114 Micah Svaty (10) — Sterling HS +44 F 115 115 Keagan Fleming (11) — Pittsburg-St. Mary’s Colgan HS +46 F 117 117 Rylie Daniels (12) — Hillsboro HS +47 F 118 118 Colby Heinz (12) — Ellinwood HS +52 F 123 123 Kaine Frieling (12) — Smith Center HS +61 F 132 132 Maggie Peterson (12) — Smith Center HS +61 F 132 132 Trent Carlson (12) — St. Marys HS ** Withdrew from tournament **

1A – Hesston

TEAM RESULTS

TEAM Thru Rnd 1 Rnd 2 Total Hutchinson-Central Christian HS F 355 — 355 Centralia HS F 360 — 360 Atwood-Rawlins County HS F 364 — 364 Ashland HS F 368 — 368 Montezuma-South Gray HS F 368 — 368 Goessel HS F 374 — 374 Meade HS F 383 — 383 Washington County HS F 392 — 392 Coldwater-South Central HS F 395 — 395 Tribune-Greeley County HS F 399 — 399 Almena-Northern Valley HS F 406 — 406 Pretty Prairie HS F 427 — 427

INDIVIDUAL RESULTS