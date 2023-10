SE of Saline wins 4th-straight Girls XC Title

The Southeast of Saline Girls Cross Country team has become a juggernaut in the state of Kansas, and they added to that legacy on Saturday, winning a 4th-straight State Title at Rim Rock Farm in Lawrence.

The Lady Trojans dominated the field, tallying just 52 points, 61 less than the runner up finishers, Wichita Trinity.

Breckyn Alderson would lead the group, finishing 11th overall, but the Trojans’ team depth showed through. Piper Brown, Abby Commerford, Anna Jackson, Cali Augustine, and Regan Duran all finished within the top 35.

There were several other local runners who competed at 3A State as well, all local runners are highlighted below.

INDIVIDUAL RESULTS

Place Athlete Team Time 1 Emily Hein Wichita-Trinity – #1632 18:37.87 2 Bree Allen Prairie View – #1092 19:23.92 3 Janae Fugitt Cimarron – #885 19:27.71 4 Emma Collins Norton Community – #1216 19:54.04 5 Ashley Lehman Hesston – #1024 20:02.48 6 Brecken Howell Wichita-Trinity – #1633 20:10.53 7 Hannah Thong Heritage Christian Acad – #1266 20:12.29 8 Faith Hoover Colby – #888 20:15.31 9 Emory Speece Osage City – #1339 20:17.68 10 Jaiton Bosse Osage City – #1333 20:20.34 11 Breckyn Alderson SE of Saline – #1467 20:20.64 12 Reese Quinn Hesston – #1025 20:28.57 13 Jenera Ardery Holcomb – #1040 20:28.98 14 Piper Brown SE of Saline – #1469 20:38.77 15 Layla Kisner Southwestern Hts – #1089 20:39.96 16 Abby Commerford SE of Saline – #1470 20:40.68 17 Madilyn Mosteller Nemaha Central – #1390 20:41.00 18 Keira Mullen Smoky Valley – #1150 20:47.20 19 Anna Jackson SE of Saline – #1474 20:51.80 20 Mackenzie Clydesdale Norton Community – #1214 20:54.76 21 Anna Lambert Riley County – #1346 20:55.37 22 Kennedy Keller Girard – #970 20:57.22 23 Campbell O’Dell Fredonia – #936 20:59.27 24 Lauren McCosh Douglass – #933 21:00.12 25 Hope Crabtree West Franklin – #1563 21:03.60 26 Mary Pearce Kingman – #1086 21:07.30 27 Tristin Compton Hoisington – #1029 21:09.48 28 Pauly Rockey Hiawatha – #1027 21:12.20 29 Aubrey Phillips Jefferson West – #1059 21:12.23 30 Elliot Wrench Topeka-Hayden – #1513 21:17.30 31 Cali Augustine SE of Saline – #1468 21:17.82 32 Sofia Harper Topeka-Hayden – #1509 21:19.16 33 Taelyn Hoch Cheney – #878 21:19.22 34 Meredith Baumann Riley County – #1343 21:21.16 35 Regan Duran SE of Saline – #1471 21:22.29 36 Savana Rumback Norton Community – #1218 21:22.45 37 Breckynn Lee Wichita-Trinity – #1634 21:26.98 38 Katie Cameron West Franklin – #1562 21:28.17 39 Hailey Nordhus Nemaha Central – #1391 21:29.67 40 Cate Jensen Chaparral – #863 21:29.73 41 Emma Cameron West Franklin – #1561 21:30.95 42 Ainsley Collins Norton Community – #1215 21:33.80 43 August Mooningham Girard – #972 21:34.24 44 Katie Santos Holcomb – #1045 21:35.43 45 Brin Bergkamp Cheney – #875 21:41.94 46 Alegra Fazio Collegiate – #1590 21:41.98 47 Natalia Onelio Girard – #973 21:42.17 48 Kinslee Ingram Cheney – #880 21:42.67 49 Tessa Gerber Silver Lake – #1462 21:46.47 50 Sadie Franklin SE of Saline – #1472 21:49.18 51 Tatum Ingram Cheney – #881 21:51.56 52 Hailey Saucedo Southwestern Hts – #1091 21:53.60 53 Addison Bearley Cheney – #874 21:54.73 54 Alessandra Gerber Silver Lake – #1461 21:59.34 55 Abby Tofteland Wichita-Trinity – #1636 21:59.36 56 Dahlia Issa Collegiate – #1591 22:03.86 57 Addisyn Hudson Cheney – #879 22:09.14 58 Serenity Knoll Minneapolis – #1211 22:12.18 59 Belle Hancock Riley County – #1345 22:15.35 60 Cinthya Garcia Southwestern Hts – #1088 22:19.54 61 Ella Parker Holcomb – #1043 22:21.96 62 Lakin Green Cheney – #877 22:30.86 63 Kate Shepherd West Franklin – #1567 22:38.21 64 Gracy Smith Osage City – #1338 22:46.18 65 Jayslin Gabel Goodland – #998 22:46.56 66 Hannah Fieser Southwestern Hts – #1087 22:55.77 67 Twila Murray Holcomb – #1042 23:01.45 68 Milly Jo Davis Wichita-Trinity – #1628 23:04.14 69 Elaina Wolff Topeka-Hayden – #1512 23:05.52 70 Kara McCormick West Franklin – #1566 23:05.68 71 Hannah Ferguson Wichita-Trinity – #1630 23:16.84 72 Claire Stevens Girard – #975 23:23.02 73 Kylie Podlena Silver Lake – #1463 23:23.07 74 Lorelei Granberry Norton Community – #1217 23:34.78 75 Mara Williams Riley County – #1348 23:43.35 76 Breanna Ackerly Silver Lake – #1457 23:49.64 77 Laurel Lowery Osage City – #1334 23:50.98 78 Emma Dunnegan Wichita-Trinity – #1629 24:06.69 79 Ryann Newkirk Topeka-Hayden – #1510 24:11.03 80 Sadie Shoemaker Osage City – #1337 24:20.90 81 Jennifer Lamas Southwestern Hts – #1090 24:21.27 82 Camryn VanPelt Holcomb – #1046 24:47.15 83 Mya Crabtree West Franklin – #1564 24:50.59 84 Drew Shirley Riley County – #1347 25:01.51 85 Kellyn Specht Topeka-Hayden – #1511 25:06.46 86 Kaylen McAtee Girard – #971 25:09.27 87 Dallie Meek Osage City – #1335 26:12.57 88 Emily Ferguson Girard – #969 26:24.17 89 Ally Sage Osage City – #1336 26:28.68 90 Natalie Simmons Norton Community – #1219 26:36.44 91 Ashtynn Forgy Silver Lake – #1459 26:41.93 92 Carly Blubaugh Silver Lake – #1458 27:20.82 93 Alex Holloman West Franklin – #1565 28:14.99 94 Jayln VanPelt Holcomb – #1047 28:24.65 95 Raely Sterling Silver Lake – #1464 30:32.11 96 Bella Coyle Topeka-Hayden – #1507 30:41.52 97 Reese Clevenger Girard – #968 30:43.33

TEAM RESULTS