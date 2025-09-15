PREP – Fall Week 4 Schedules/Scores

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 4 schedule/results
Monday, September 15
NCAA Volleyball
Lyons vs. Haven NCAA Volleyball
AVCTL II Soccer
Bishop Carroll at Andover Central
Tuesday, September 16
HOA Soccer
Berean Academy at Wichita Trinity
HOA Volleyball
Ell-Saline at Moundridge
Ell-Saline at Moundridge
Hutch Trinity at Sterling
Hutch Trinity at Sterling
Inman at Bennington
Inman at Bennington
Marion at Remington
Marion at Remington
Sedgwick at Wichita Classical
NCAA Volleyball
Ellsworth at Sacred Heart
Ellsworth at Sacred Heart
Minneapolis at Beloit
Minneapolis at Beloit
SE of Saline at Republic County
SE of Saline at Republic County
NCKL Volleyball
Abilene at Rock Creek
Abilene at Rock Creek
Chapman at Marysville
Chapman at Marysville
Clay Center at Washburn Rural
Concordia at Wamego
Concordia at Wamego
AVCTL I Volleyball
Maize at Campus
Valley Center at Campus
Maize vs. Valley Center
Hutchinson at Derby
Salina South at Derby
Hutchinson vs. Salina South
AVCTL I Soccer
Salina South at Salina Central
Eisenhower at Campus
Anodver Central at Derby
Hutchinson at Newton
Andover at Maize
Goddard at Maize South
Ark City at Valley Center vs
AVCTL II Volleyball
Andover at Ark City
Newton at Ark City
Andover vs. Newton
Andover Central at Eisenhower
Salina Central at Eisenhower
Salina Central vs. Eisenhower
AVCTL II Soccer
Salina South at Salina Central
Andover at Maize
And Central at Derby
Ark City at Valley Center
Eisenhower at Campus
Goddard at Maize South
Newton vs. Hutchinson
Thursday, September 18
HOA Soccer
Rose Hill at Berean Academy
HOA Volleyball
Berean Academy at Elyria Christian
Berean Academy at Elyria Christian
Ell-Saline at Sacred Heart
Hutch Trinity at Inman
Hutch Trinity at Inman
Sterling at Marion
Sterling at Marion
Remington at Wichita Classical
Hillsboro at Sedgwick
NCAA Volleyball
Lyons at Douglass
Ell-Saline at Sacred Heart
SE of Saline at Concordia
NCKL Volleyball
Abilene at Wichita Collegiate
Abilene vs. Wichita Trinity
SE of Saline at Concordia
AVCTL I Volleyball
Emporia at Salina South
Topeka West at Salina South
AVCTL I Soccer
McPherson at Salina South
Campus at Derby
Hutchinson at Andover
Maize at Newton
Maize South at Eisenhower
Valley Center at Goddard tournament
AVCTL II Soccer
Salina Central at Buhler
Hutchinson at Andover
Hesston at Andover Central
Circle at Ark City
Maize South at Eisenhower
Goddard at Valley Center
Maize at Newton
Friday, September 19
HOA Football
Ell-Saline at Norwich
Hutch Trinity at Remington
Inman at Sterling
Marion at Bennington
Moundridge at Medicine Lodge
Herington at Sedgwick
NCAA Football
Sacred Heart at Pleasanton
SE of Saline at Beloit
Ellsworth at Minneapolis
Lyons at Republic County
NCKL Football
Abilene at Concordia
Marysville at Wamego
Riley County at Chapman
Louisburg at Clay Center
Bonner Springs at Rock Creek
AVCTL I Football
Salina South at Derby
Campus at Salina Central
Maize at Hutchinson
Valley Center at Maize South
AVCTL II Football
Campus at Salina Central
Andover Central at Ark City
Goddard at Andover
Newton at Eisenhower
Saturday, September 20
HOA Volleyball
Ell-Saline at Trescott tournament
Bennington at Trescott Tournament
Berean Academy at Marion Tournament
Marion at Marion Tournament
Moundridge at Marion tournament
Remington at Chaparral tournament
NCAA Volleyball
Beloit at Russell tournament
Ellsworth at Wichita Trinity tournament
Lyons at Marion tournament
Minneapolis at Russell tournament
Republic County at Republic County tournament
NCKL Volleyball
Chapman at Republic County tournament
Wamego at Rossville tournament
AVCTL I Volleyball
Derby at Maize tournament
Hutchinson at Maize Tournament
Maize at Maize tournament
Valley Center at Maize tournament
AVCTL II Volleyball
Eisenhower at Maize Tournament
Goddard at Wichita SE tournament
Newton at Maize tournament