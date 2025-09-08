PREP – Fall Week 3 Local schedules/scores

By Christian D Orr September 8, 2025

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 1 schedule/results

Tuesday, September 9

HOA Volleyball

Berean Academy at Bennington

Ell-Saline at Bennington

Marion at Bennington

Berean Academy vs. Ell-Saline

Ell-Saline vs. Marion

Hutch Trinity at Sterling

Remington at Sterling

Hutch Trinity vs. Remington

Hutch Trinity vs. Central Christian

Sedgwick at Inman

Moundridge at Inman

Moundridge vs. Sedgwick

Moundridge vs. Wichita Classical

 

NCAA Volleyball

Lyons at SE of Saline

Lyons at SE of Saline

Sacred Heart at Minneapolis

Sacred Heart at Minneapolis

 

NCKL Volleyball

Marysville at Clay Center        NCKL Volleyball

Marysville at Clay Center        NCKL Volleyball

Wamego at Abilene    NCKL Volleyball

Wamego at Abilene    NCKL Volleyball

Rock Creek at Chapman        NCKL Volleyball

Rock Creek at Chapman        NCKL Volleyball

 

AVCTL I Volleyball

Campus at Hutchinson

Salina South at Hutchinson

Campus vs. Salina South

Derby at Maize High

Maize South at Maize

Derby vs. Maize South

 

AVCTL II Volleyball

Andover at Salina Central      AVCTL II Volleyball

Ark City at Salina Central       AVCTL II Volleyball

Andover vs. Ark City   AVCTL II Volleyball

Eisenhower at Goddard          AVCTL II Volleyball

Newton at Goddard   AVCTL II Volleyball

Eisenhower vs. Newton           AVCTL II Volleyball

 

AVCTL I Soccer

Campus at Campus tournament

Garden City at Maize

Maize South at Maize South tournament

Valley Center at Ark City Tournament

Salina South at Salina tournament

 

AVCTL II Soccer

Andover at Maize South tournament

And Central at Wichita Trinity

Ark City at Ark City tournament

Eisenhower at Goddard tournament

Goddard at Goddard tournament

Newton at Kapaun Mt. Carmel

Salina Central at Salina Central tournament

 

Wednesday, September 10

AVCTL I Boys Soccer

Valley Center at Ark City tournament

 

AVCTL II Boys Soccer

Ark City at Ark City tournament

 

Thursday, September 11

HOA Volleyball

Herington at Bennington

Republic County at Bennington

Marion at Wichita Classical

 

NCAA Volleyball

Minden, Neb. At Beloit

Lyons at SE of Saline

Lyons at SE of Saline

 

AVCTL I Volleyball

Andover Central at Maize

Mill Valley at Maize

 

AVCTL II Volleyball

Andover Central at Maize

Andover Central vs. Mill Valley

 

AVCTL I Soccer

Campus at Campus tournament

Andover Central at Hutchinson

Maize at Derby

Maize South at Maize South tournament

Salina South at Salina tournament

 

AVCTL II Soccer

Andover at Maize South tournament

Andover Central at Hutchinson

Eisenhower at Goddard tournament

Goddard at Goddard tournament

Salina Central at Salina Central tournament

 

Friday, September 12

HOA Football

Ell-Saline at Osborne

Hutch Trinity at Sedgwick

Wichita Trinity at Inman

Douglass at Marion

Remington at Bennington

Sterling at Moundridge

 

NCAA Football

Minneapolis at Lyons

Republic County at Ellsworth

Sacred Heart at Plainville

Clay Center at SE of Saline

 

NCKL Football

Abilene at Chapman

Clay Center at SE of Saline

Beloit at Concordia vs. Beloit

Marysville at Hiawatha

Wamego at Rock Creek

 

AVCTL I Football

Salina South at Maize South

Derby at Campus

Hutchinson at Valley Center

Andover at Maize

 

AVCTL II Football

Andover at Maize

Ark City at Salina Central

Eisenhower at Goddard

Newton at Andover Central

 

HOA Soccer

Wichita Warriors at Berean Academy

 

Saturday, September 13

HOA Volleyball

Bennington at Sylvan Tournament

Bennington at Sylvan Tournament

Bennington at Sylvan Tournament

Berean Academy at Centre Tournament

Berean Academy at Centre Tournament

Berean Academy at Centre Tournament

Ell-Saline at Solomon tournament

Ell-Saline at Solomon tournament

Ell-Saline at Solomon tournament

Hutch Trinity at Haven tournament

Hutch Trinity at Haven tournament

Hutch Trinity at Haven tournament

Inman at Haven tournament

Inman at Haven tournament

Inman at Haven tournament

Marion at Centre tournament

Marion at Centre tournament

Marion at Centre tournament

Moundridge at Goessel tournament

Moundridge at Goessel tournament

Moundridge at Goessel tournament

Remington at Flint Hills tournament

Remington at Flint Hills tournament

Remington at Flint Hills tournament

Sedgwick at Goessel tournament

Sedgwick at Goessel tournament

Sedgwick at Goessel tournament

 

NCAA Volleyball

Beloit at SE Saline tournament

Beloit at SE Saline tournament

Beloit at SE Saline tournament

Ellsworth at Ellsworth tournament

Ellsworth at Ellsworth tournament

Ellsworth at Ellsworth tournament

Minneapolis at Minneapolis tournament

Minneapolis at Minneapolis tournament

Minneapolis at Minneapolis tournament

Republic County at Ellsworth tournament

Republic County at Ellsworth tournament

Republic County at Ellsworth tournament

Sacred Heart at Ellsworth tournament

Sacred Heart at Ellsworth tournament

Sacred Heart at Ellsworth tournament

SE of Saline at SE of Saline tournament

SE of Saline at SE of Saline tournament

SE of Saline at SE of Saline tournament

 

NCKL Volleyball

Abilene at SE of Saline Tournament

Abilene at SE of Saline Tournament

Abilene at SE of Saline Tournament

Chapman at Riley County tournament

Chapman at Riley County tournament

Chapman at Riley County tournament

Clay Center at Riley County tournament

Clay Center at Riley County tournament

Clay Center at Riley County tournament

Concordia at SE of Saline tournament

Concordia at SE of Saline tournament

Concordia at SE of Saline tournament

Marysville at Nemaha Central tournament

Marysville at Nemaha Central tournament

Marysville at Nemaha Central tournament

Wamego at Clifton Clyde Tournament

Wamego at Clifton Clyde Tournament

Wamego at Clifton Clyde Tournament

Rock Creek at Nemaha Central tournament

Rock Creek at Nemaha Central tournament

Rock Creek at Nemaha Central tournament

 

AVCTL I Volleyball

Campus at Ark City tournament

Campus at Ark City tournament

Campus at Ark City tournament

Valley Center at Valley Center tournament

Valley Center at Valley Center tournament

Valley Center at Valley Center tournament

Salina South at SE of Saline tournament

Salina South at SE of Saline tournament

Salina South at SE of Saline tournament

 

AVCTL II Volleyball

Andover at Valley Center tournament

Andover at Valley Center tournament

Andover at Valley Center tournament

Andover Central at Ark City tournament

Andover Central at Ark City tournament

Andover Central at Ark City tournament

Ark City at Ark City Tournament

Ark City at Ark City Tournament

Ark City at Ark City Tournament

Goddard at Ark City tournament

Goddard at Ark City tournament

Goddard at Ark City tournament

Salina Central at Riley County tournament

Salina Central at Riley County tournament

Salina Central at Riley County tournament

 

AVCTL I Soccer

Campus at Campus tournament

Maize South at Maize South tournament

Valley Center at Ark City Tournament

Salina South at Salina tournament

 

AVCTL II Soccer

Andover at Maize South tournament

Ark City at Ark City tournament

Eisenhower at Goddard tournament

Goddard at Goddard tournament

Salina Central at Salina Central tournament

 

 