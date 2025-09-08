PREP – Fall Week 3 Local schedules/scores

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 1 schedule/results
Tuesday, September 9
HOA Volleyball
Berean Academy at Bennington
Ell-Saline at Bennington
Marion at Bennington
Berean Academy vs. Ell-Saline
Ell-Saline vs. Marion
Hutch Trinity at Sterling
Remington at Sterling
Hutch Trinity vs. Remington
Hutch Trinity vs. Central Christian
Sedgwick at Inman
Moundridge at Inman
Moundridge vs. Sedgwick
Moundridge vs. Wichita Classical
NCAA Volleyball
Lyons at SE of Saline
Sacred Heart at Minneapolis
NCKL Volleyball
Marysville at Clay Center NCKL Volleyball
Wamego at Abilene NCKL Volleyball
Rock Creek at Chapman NCKL Volleyball
AVCTL I Volleyball
Campus at Hutchinson
Salina South at Hutchinson
Campus vs. Salina South
Derby at Maize High
Maize South at Maize
Derby vs. Maize South
AVCTL II Volleyball
Andover at Salina Central AVCTL II Volleyball
Eisenhower at Goddard AVCTL II Volleyball
AVCTL I Soccer
Campus at Campus tournament
Garden City at Maize
Maize South at Maize South tournament
Valley Center at Ark City Tournament
Salina South at Salina tournament
AVCTL II Soccer
Andover at Maize South tournament
And Central at Wichita Trinity
Ark City at Ark City tournament
Eisenhower at Goddard tournament
Goddard at Goddard tournament
Newton at Kapaun Mt. Carmel
Salina Central at Salina Central tournament
Wednesday, September 10
AVCTL I Boys Soccer
Valley Center at Ark City tournament
AVCTL II Boys Soccer
Ark City at Ark City tournament
Thursday, September 11
HOA Volleyball
Herington at Bennington
Republic County at Bennington
Marion at Wichita Classical
NCAA Volleyball
Minden, Neb. At Beloit
Lyons at SE of Saline
AVCTL I Volleyball
Andover Central at Maize
Mill Valley at Maize
AVCTL II Volleyball
Andover Central at Maize
Andover Central vs. Mill Valley
AVCTL I Soccer
Campus at Campus tournament
Andover Central at Hutchinson
Maize at Derby
Maize South at Maize South tournament
Salina South at Salina tournament
AVCTL II Soccer
Andover at Maize South tournament
Andover Central at Hutchinson
Eisenhower at Goddard tournament
Goddard at Goddard tournament
Salina Central at Salina Central tournament
Friday, September 12
HOA Football
Ell-Saline at Osborne
Hutch Trinity at Sedgwick
Wichita Trinity at Inman
Douglass at Marion
Remington at Bennington
Sterling at Moundridge
NCAA Football
Minneapolis at Lyons
Republic County at Ellsworth
Sacred Heart at Plainville
Clay Center at SE of Saline
NCKL Football
Abilene at Chapman
Clay Center at SE of Saline
Beloit at Concordia vs. Beloit
Marysville at Hiawatha
Wamego at Rock Creek
AVCTL I Football
Salina South at Maize South
Derby at Campus
Hutchinson at Valley Center
Andover at Maize
AVCTL II Football
Andover at Maize
Ark City at Salina Central
Eisenhower at Goddard
Newton at Andover Central
HOA Soccer
Wichita Warriors at Berean Academy
Saturday, September 13
HOA Volleyball
Bennington at Sylvan Tournament
Berean Academy at Centre Tournament
Ell-Saline at Solomon tournament
Hutch Trinity at Haven tournament
Inman at Haven tournament
Marion at Centre tournament
Moundridge at Goessel tournament
Remington at Flint Hills tournament
Sedgwick at Goessel tournament
NCAA Volleyball
Beloit at SE Saline tournament
Ellsworth at Ellsworth tournament
Minneapolis at Minneapolis tournament
Republic County at Ellsworth tournament
Sacred Heart at Ellsworth tournament
SE of Saline at SE of Saline tournament
NCKL Volleyball
Abilene at SE of Saline Tournament
Chapman at Riley County tournament
Clay Center at Riley County tournament
Concordia at SE of Saline tournament
Marysville at Nemaha Central tournament
Wamego at Clifton Clyde Tournament
Rock Creek at Nemaha Central tournament
AVCTL I Volleyball
Campus at Ark City tournament
Valley Center at Valley Center tournament
Salina South at SE of Saline tournament
AVCTL II Volleyball
Andover at Valley Center tournament
Andover Central at Ark City tournament
Ark City at Ark City Tournament
Goddard at Ark City tournament
Salina Central at Riley County tournament
AVCTL I Soccer
Campus at Campus tournament
Maize South at Maize South tournament
Valley Center at Ark City Tournament
Salina South at Salina tournament
AVCTL II Soccer
Andover at Maize South tournament
Ark City at Ark City tournament
Eisenhower at Goddard tournament
Goddard at Goddard tournament
Salina Central at Salina Central tournament