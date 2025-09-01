PREP – Fall Week 2 schedules-scores

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 1 schedule/results
Monday, September 1
AVCTL I Boys’ Soccer
Derby at Wichita South tournament
Hutchinson at Wichita South tournament
Maize at Wichita South tournament
AVCTL II Boys’ Soccer
Newton at Wichita South tournament
Tuesday, September 2
HOA Soccer
BEREAN ACADEMY at Augusta
HOA Volleyball
Bennington at Moundridge
Berean Academy at Remington
Ell-Saline at Hutch Trinity
Inman vs. Mod Quad
Marion at Sedgwick
NCAA Volleyball
Lyons at Minneapolis
Republic County at Ellsworth
Sacred Heart at Solomon
SE of Saline at Hoisington
NCKL Volleyball
Chapman at Wamego
Clay Center at Rock Creek
Concordia at Marysville
AVCTL I Volleyball
Goddard at Derby
Derby vs. Salina Central
Hutchinson at Campus
Hutchinson vs. Liberal
Campus vs. Liberal
Maize at Salina South
Salina South vs. Andover
Maize vs. Andover
Valley Center at Maize South
Maize South vs. Halstead
Valley Center vs. Halstead
AVCTL II Volleyball
Andover at Salina South
Andover vs. Maize
Andover Central at Newton
Andover Central vs. Wichita Heights
Newton vs. Wichita Heights
Eisenhower at Ark City
Eisenhower vs. Cheney
Ark City vs. Cheney
Salina Central at Derby
Goddard vs. Salina Central
AVCTL I Boys’ Soccer
Coffeyville at Campus
Salina South at Rose Hill
AVCTL II Boys’ Soccer
Junction City at Salina Central
Wichita Trinity at Andover
Kapaun Mt. Carmel at Andover Central
Winfield at Ark City
El Dorado at Goddard
Wednesday, September 3
AVCTL I Boys’ Soccer
Derby vs. Newton – Wichita South tournament
Hutchinson at Wichita South tournament
Maize at Wichita South tournament
AVCTL II Boys’ Soccer
Newton vs. Derby – Wichita South tournament
Thursday, September 4
HOA Volleyball
Goessel at Bennington
Marion at Canton-Galva tournament
Sedgwick at Garden Plain
Sedgwick vs. Bluestem
NCAA Volleyball
Ellinwood at Beloit
Minneapolis at Kingman
Minneapolis vs. Hesston
SE of Saline at Sacred Heart
NCKL Volleyball
Smoky Valley at Abilene
Rock Creek at Abilene
Abilene vs. Hays TMP
Rock Creek vs. Smoky Valley
Rock Creek vs. Hays TMP
AVCTL I Volleyball
Hutchinson at Maize
AVCTL I Boys’ Soccer
Campus at Goddard
Salina Central at Maize South
Valley Center at Eisenhower
AVCTL II Boys’ Soccer
Friday, September 5
HOA Football
Bennington at Moundridge
Ell-Saline at Hanover
Inman at Hutch Trinity
Herington at Marion
Remington at Douglass
Sedgwick at Sterling
NCAA Football
Beloit at Lyons
Troy at Republic County
Sacred Heart at Ellsworth
SE of Saline at Minneapolis
NCKL Football
Chapman at Smith Center
Clay Center at Abilene
Concordia at Wamego
Nemaha Central at Marysville
Rock Creek at Bishop Ward
AVCTL I Football
Salina Central at Salina South
Campus at Junction City
Hays at Derby vs. Hays
Hutchinson at Andover Central
Goddard at Maize
Maize South at Newton
Eisenhower at Valley Center
AVCTL II Football
Salina Central at Salina South
Kapaun Mt. Carmel at Andover
Hutchinson at Andover Central
Ark City at Winfield
Eisenhower at Valley Center
Goddard at Maize
Maize South at Newton
HOA Soccer
Heritage Christian Academy at Berean Academy
HOA Volleyball
Central Christin at Berean Academy
Saturday, September 6
HOA Soccer
KC Christian at Berean Academy
HOA Volleyball
Inman, Moundridge, Remington, Sedgwick at Inman tournament
Marion at Pratt Tournament
Sterling at Pratt Skyline Tournament
NCAA Volleyball
Minneapolis at Russell tournament
AVCTL I Volleyball
Maize South at St. James Academy tournament
AVCTL I Soccer
Derby, Hutchinson, Maie, Newton at Wichita South tournament