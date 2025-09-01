PREP – Fall Week 2 schedules-scores

By Christian D Orr September 1, 2025

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 1 schedule/results

Monday, September 1

AVCTL I Boys’ Soccer

Derby at Wichita South tournament

Hutchinson at Wichita South tournament

Maize at Wichita South tournament

AVCTL II Boys’ Soccer

Newton at Wichita South tournament

 

Tuesday, September 2

HOA Soccer

BEREAN ACADEMY at Augusta

HOA Volleyball

Bennington at Moundridge

Berean Academy at Remington

Ell-Saline at Hutch Trinity

Inman vs. Mod Quad

Marion at Sedgwick

NCAA Volleyball

Lyons at Minneapolis

Republic County at Ellsworth

Sacred Heart at Solomon

SE of Saline at Hoisington

NCKL Volleyball

Chapman at Wamego

Clay Center at Rock Creek

Concordia at Marysville

AVCTL I Volleyball

Goddard at Derby

Derby vs. Salina Central

Hutchinson at Campus

Hutchinson vs. Liberal

Campus vs. Liberal

Maize at Salina South

Salina South vs. Andover

Maize vs. Andover

Valley Center at Maize South

Maize South vs. Halstead

Valley Center vs. Halstead

AVCTL II Volleyball

Andover at Salina South

Andover vs. Maize

Andover Central at Newton

Andover Central vs. Wichita Heights

Newton vs. Wichita Heights

Eisenhower at Ark City

Eisenhower vs. Cheney

Ark City vs. Cheney

Salina Central at Derby

Goddard at Derby

Goddard vs. Salina Central

AVCTL I Boys’ Soccer

Coffeyville at Campus

Salina South at Rose Hill

AVCTL II Boys’ Soccer

Junction City at Salina Central

Wichita Trinity at Andover

Kapaun Mt. Carmel at Andover Central

Winfield at Ark City

El Dorado at Goddard

 

Wednesday, September 3

AVCTL I Boys’ Soccer

Derby vs. Newton – Wichita South tournament

Hutchinson at Wichita South tournament

Maize at Wichita South tournament

AVCTL II Boys’ Soccer

Newton vs. Derby – Wichita South tournament

 

Thursday, September 4

HOA Volleyball

Goessel at Bennington

Marion at Canton-Galva tournament

Sedgwick at Garden Plain

Sedgwick vs. Bluestem

NCAA Volleyball

Ellinwood at Beloit

Minneapolis at Kingman

Minneapolis vs. Hesston

SE of Saline at Sacred Heart

NCKL Volleyball

Smoky Valley at Abilene

Rock Creek at Abilene

Abilene vs. Hays TMP

Rock Creek vs. Smoky Valley

Rock Creek vs. Hays TMP

AVCTL I Volleyball

Hutchinson at Maize

AVCTL I Boys’ Soccer

Campus at Goddard

Salina Central at Maize South

Valley Center at Eisenhower

AVCTL II Boys’ Soccer

Campus at Goddard

Salina Central at Maize South

 

Friday, September 5

HOA Football

Bennington at Moundridge

Ell-Saline at Hanover

Inman at Hutch Trinity

Herington at Marion

Remington at Douglass

Sedgwick at Sterling

NCAA Football

Beloit at Lyons

Troy at Republic County

Sacred Heart at Ellsworth

SE of Saline at Minneapolis

NCKL Football

Chapman at Smith Center

Clay Center at Abilene

Concordia at Wamego

Nemaha Central at Marysville

Rock Creek at Bishop Ward

AVCTL I Football

Salina Central at Salina South

Campus at Junction City

Hays at Derby vs. Hays

Hutchinson at Andover Central

Goddard at Maize

Maize South at Newton

Eisenhower at Valley Center

AVCTL II Football

Salina Central at Salina South

Kapaun Mt. Carmel at Andover

Hutchinson at Andover Central

Ark City at Winfield

Eisenhower at Valley Center

Goddard at Maize

Maize South at Newton

HOA Soccer

Heritage Christian Academy at Berean Academy

HOA Volleyball

Central Christin at Berean Academy

 

Saturday, September 6

HOA Soccer

KC Christian at Berean Academy

HOA Volleyball

Inman, Moundridge, Remington, Sedgwick at Inman tournament

Marion at Pratt Tournament

Sterling at Pratt Skyline Tournament

NCAA Volleyball

Minneapolis at Russell tournament

AVCTL I Volleyball

Maize South at St. James Academy tournament

AVCTL I Soccer

Derby, Hutchinson, Maie, Newton at Wichita South tournament