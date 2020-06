Damaging Wind Roars Across Kansas

A strong cold front which moved across Kansas brought with it very strong wind, and in some areas heavy rain.

The strongest wind was reported in the Scott City area, where a 78 mph wind gust was recorded, There was some damage reported as well, including a tree which blew over onto a house.

The following are summaries from the National Weather Service:

Central Kansas Highest Wind Gusts: LOCATION SPEED TIME/DATE 7.1 SW WESTFALL 59 MPH 1105 PM 06/09 WICHITA EISENHOWER AIRPORT 57 MPH 0142 AM 06/10 SALINA AIRPORT 56 MPH 1125 PM 06/09 STROTHER FIELD AIRPORT 56 MPH 0202 AM 06/10 ANTHONY 55 MPH 1205 AM 06/10 MCCONNELL AFB 55 MPH 0201 AM 06/10 CHANUTE AIRPORT 53 MPH 0932 PM 06/09 NEWTON AIRPORT 53 MPH 0155 AM 06/10 GREAT BEND AIRPORT 53 MPH 1113 PM 06/09 K-96 @ WEBB ST. WICHITA 52 MPH 0350 AM 06/10 3.3 E BEL AIRE 52 MPH 0155 AM 06/10 RUSSELL AIRPORT 52 MPH 1143 PM 06/09 EL DORADO AIRPORT 51 MPH 0235 AM 06/10 HUTCHINSON AIRPORT 51 MPH 0116 AM 06/10 MCPHERSON AIRPORT 51 MPH 0114 AM 06/10 WELLINGTON AIRPORT 49 MPH 0203 AM 06/10 KINGMAN AIRPORT 48 MPH 1135 PM 06/09 EUREKA AIRPORT 47 MPH 0215 AM 06/10 AUGUSTA AIRPORT 47 MPH 0155 AM 06/10 COLONEL JAMES JABARA AIRPORT 47 MPH 0212 AM 06/10 COFFEYVILLE AIRPORT 47 MPH 0910 PM 06/09 8.9 NE EL DORADO 45 MPH 0540 PM 06/09 2.7 N THAYER 45 MPH 1035 PM 06/09 INDEPENDENCE AIRPORT 45 MPH 0835 PM 06/09 LYONS AIRPORT 45 MPH 1235 AM 06/10 Western Kansas Highest Wind Gusts: 0455 PM NON-TSTM WND GST 1 WSW HUGOTON 37.17N 101.37W 06/09/2020 M62 MPH STEVENS KS AWOS AWOS STATION KHQG HUGOTON. 0315 PM NON-TSTM WND GST 1 WSW HUGOTON 37.17N 101.37W 06/09/2020 M58 MPH STEVENS KS AWOS AWOS STATION KHQG HUGOTON. 0640 PM NON-TSTM WND GST 4 NE HAYNE 37.15N 100.75W 06/09/2020 M73 MPH SEWARD KS MESONET MESONET STATION UR350 4.4 NE HAYNE (UPR). 0610 PM NON-TSTM WND GST 4 NE HAYNE 37.15N 100.75W 06/09/2020 M67 MPH SEWARD KS MESONET MESONET STATION UR350 4.4 NE HAYNE (UPR). 0542 PM NON-TSTM WND GST 2 WSW LIBERAL 37.03N 100.97W 06/09/2020 M68 MPH SEWARD KS AWOS AWOS STATION KLBL LIBERAL. 0523 PM NON-TSTM WND GST 2 WSW LIBERAL 37.03N 100.97W 06/09/2020 M64 MPH SEWARD KS AWOS AWOS STATION KLBL LIBERAL. 0340 PM NON-TSTM WND GST 4 NE HAYNE 37.15N 100.75W 06/09/2020 M71 MPH SEWARD KS MESONET MESONET STATION UR350 4.4 NE HAYNE (UPR). 0323 PM NON-TSTM WND GST 2 WSW LIBERAL 37.03N 100.97W 06/09/2020 M67 MPH SEWARD KS AWOS AWOS STATION KLBL LIBERAL. 0153 PM NON-TSTM WND GST 2 WSW LIBERAL 37.03N 100.97W 06/09/2020 M62 MPH SEWARD KS AWOS AWOS STATION KLBL LIBERAL. 0125 PM NON-TSTM WND GST 4 NE HAYNE 37.15N 100.75W 06/09/2020 M58 MPH SEWARD KS MESONET MESONET STATION UR350 4.4 NE HAYNE (UPR). 0515 PM NON-TSTM WND GST 2 ESE SCOTT CITY 38.47N 100.88W 06/09/2020 M64 MPH SCOTT KS AWOS AWOS STATION KTQK SCOTT CITY. 0440 PM NON-TSTM WND GST 1 ESE SCOTT STATE LAKE 38.68N 100.90W 06/09/2020 M78 MPH SCOTT KS MESONET MESONET STATION K5SCT 1 ESE SCOTT STATE LAKE. 0435 PM NON-TSTM WND GST 2 ESE SCOTT CITY 38.47N 100.88W 06/09/2020 M60 MPH SCOTT KS AWOS AWOS STATION KTQK SCOTT CITY. 0430 PM NON-TSTM WND GST 1 ESE SCOTT STATE LAKE 38.68N 100.90W 06/09/2020 M78 MPH SCOTT KS MESONET MESONET STATION K5SCT 1 ESE SCOTT STATE LAKE. 0430 PM NON-TSTM WND DMG 5 S SCOTT STATE LAKE 38.60N 100.91W 06/09/2020 SCOTT KS PUBLIC SOCIAL MEDIA PHOTO OF A BLOWN OVER TREE ON A HOUSE. TIME ESTIMATED FROM STRONGEST WINDS IN THE AREA. 0420 PM NON-TSTM WND GST 1 ESE SCOTT STATE LAKE 38.68N 100.90W 06/09/2020 M71 MPH SCOTT KS MESONET MESONET STATION K5SCT 1 ESE SCOTT STATE LAKE. 0255 PM NON-TSTM WND GST 1 ESE SCOTT STATE LAKE 38.68N 100.90W 06/09/2020 M61 MPH SCOTT KS MESONET MESONET STATION K5SCT 1 ESE SCOTT STATE LAKE. 0255 PM NON-TSTM WND GST 2 ESE SCOTT CITY 38.47N 100.88W 06/09/2020 M61 MPH SCOTT KS AWOS AWOS STATION KTQK SCOTT CITY. 0415 PM NON-TSTM WND GST ELKHART 37.00N 101.90W 06/09/2020 M60 MPH MORTON KS AWOS AWOS STATION KEHA ELKHART AWOS SITE. 0359 PM NON-TSTM WND GST 5 WNW ELKHART 37.04N 101.97W 06/09/2020 M76 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CW8810 ELKHART. 0255 PM NON-TSTM WND GST ELKHART 37.00N 101.90W 06/09/2020 M63 MPH MORTON KS AWOS AWOS STATION KEHA ELKHART AWOS SITE. 0249 PM NON-TSTM WND GST 5 WNW ELKHART 37.04N 101.97W 06/09/2020 M69 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CW8810 ELKHART. 0223 PM NON-TSTM WND GST 9 NW WILBURTON 37.14N 101.90W 06/09/2020 M65 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CGLK1 CIMARRON. 0148 PM NON-TSTM WND GST 5 WNW ELKHART 37.04N 101.97W 06/09/2020 M72 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CW8810 ELKHART. 0123 PM NON-TSTM WND GST 9 NW WILBURTON 37.14N 101.90W 06/09/2020 M58 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CGLK1 CIMARRON. 1135 AM NON-TSTM WND GST ELKHART 37.00N 101.90W 06/09/2020 M59 MPH MORTON KS AWOS AWOS STATION KEHA ELKHART AWOS SITE. 1123 AM TSTM WND GST 9 NW WILBURTON 37.14N 101.90W 06/09/2020 M65 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CGLK1 CIMARRON. 1058 AM NON-TSTM WND GST 5 WNW ELKHART 37.04N 101.97W 06/09/2020 M69 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CW8810 ELKHART. 1040 AM NON-TSTM WND GST 8 WNW WILBURTON 37.12N 101.89W 06/09/2020 M62 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION K5EHT 7.9 N ELKHART (KSKTA). 0923 AM NON-TSTM WND GST 9 NW WILBURTON 37.14N 101.90W 06/09/2020 M58 MPH MORTON KS MESONET MESONET STATION CGLK1 CIMARRON. 0855 PM NON-TSTM WND GST 5 NE MEADE 37.33N 100.27W 06/09/2020 M57 MPH MEADE KS MESONET MESONET STATION UP367 4.9 NE MEADE (UPR). 0540 PM NON-TSTM WND GST 2 ENE PLAINS CITY 37.28N 100.55W 06/09/2020 M53 MPH MEADE KS MESONET MESONET STATION UP332 2.2 E PLAINS CITY (UPR). 0605 PM NON-TSTM WND GST 12 N JETMORE 38.25N 99.91W 06/09/2020 M51 MPH HODGEMAN KS MESONET MESONET STATION K5NES 11.7 N JETMORE (KSKTA). 0600 PM NON-TSTM WND GST 12 N JETMORE 38.25N 99.91W 06/09/2020 M51 MPH HODGEMAN KS MESONET MESONET STATION K5NES US-283 @ PAWNEE R. NESS. 0355 PM NON-TSTM WND GST 1 NNE SUBLETTE 37.50N 100.83W 06/09/2020 M59 MPH HASKELL KS AWOS AWOS STATION K19S 1 NE SUBLETTE. 0952 PM NON-TSTM WND GST 3 ENE DODGE CITY 37.77N 99.97W 06/09/2020 M61 MPH FORD KS ASOS ASOS STATION KDDC DODGE CITY REGIONAL AIRPORT. 0945 PM NON-TSTM WND GST 3 W BLOOM 37.49N 99.96W 06/09/2020 M59 MPH FORD KS MESONET MESONET STATION DW9907 BLOOM. 0852 PM NON-TSTM WND GST 3 ENE DODGE CITY 37.77N 99.97W 06/09/2020 M58 MPH FORD KS ASOS ASOS STATION KDDC DODGE CITY REGIONAL AIRPORT. 0520 PM NON-TSTM WND GST 3 ENE DODGE CITY 37.77N 99.97W 06/09/2020 M66 MPH FORD KS ASOS ASOS STATION KDDC DODGE CITY REGIONAL AIRPORT. 0515 PM NON-TSTM WND GST 3 W BLOOM 37.49N 99.96W 06/09/2020 M67 MPH FORD KS MESONET MESONET STATION DW9907 BLOOM. 0446 PM NON-TSTM WND GST 3 ENE DODGE CITY 37.77N 99.97W 06/09/2020 M63 MPH FORD KS ASOS ASOS STATION KDDC DODGE CITY REGIONAL AIRPORT. 0430 PM NON-TSTM WND GST 3 W BLOOM 37.49N 99.96W 06/09/2020 M61 MPH FORD KS MESONET MESONET STATION DW9907 BLOOM. 0817 PM NON-TSTM WND GST 3 NW PIERCEVILLE 37.92N 100.72W 06/09/2020 M66 MPH FINNEY KS ASOS ASOS STATION KGCK GARDEN CITY. 0340 PM NON-TSTM WND GST 3 NW PIERCEVILLE 37.92N 100.72W 06/09/2020 M68 MPH FINNEY KS ASOS ASOS STATION KGCK GARDEN CITY. 0157 PM NON-TSTM WND GST 3 NW PIERCEVILLE 37.92N 100.72W 06/09/2020 M59 MPH FINNEY KS ASOS ASOS STATION KGCK GARDEN CITY. 0615 PM NON-TSTM WND GST 2 SSE LAKE COLDWATER 37.22N 99.33W 06/09/2020 M61 MPH COMANCHE KS AWOS