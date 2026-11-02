COLLEGE – Winter Week 3 Schedule/Scores

By Christian Orr November 2, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 3 schedule/results

Monday, November 2

KCAC Men’s Basketball

Faith Baptist at Evangel

Ottawa at Tulsa

KCAC Women’s Basketball

York at South Dakota

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Tiger Duals

MIAA Women’s Basketball

Kansas Newman at North Texas

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Tiger Duals

 

Tuesday, November 3

KCAC Men’s Basketball

Barclay at Sterling

Kansas Wesleyan at Mid-America Nazarene

McPherson at Central Christian

KCAC Women’s Basketball

Oklahoma City at Oklahoma Wesleyan

Kansas Wesleyan at Mid-America Nazarene

Columbia at Avila

Ottawa at Drury

College of the Ozarks at Evangel

McPherson at Central College

KCAC Men’s Wrestling

Ottawa at York

MIAA Women’s Wrestling

Northeastern State at Harding

 

Wednesday, November 4

KCAC Men’s Basketball

Briar Cliff at York

KCAC Women’s Basketball

Friends at Mid-America Christian

Hesston at Southwestern

Saint Mary at Graceland

KCAC Men’s Wrestling

Briar Cliff at Avila

MIAA Men’s Wrestling

Southeast Community College at Northeastern State

Murray State at Northeastern State

MIAA Women’s Wrestling

SE Community College at Northeastern State

Murray State at Northeastern State

 

Thursday, November 5

KCAC Men’s Basketball

Panhandle State at Bethel

Tabor at Hesston

McPherson at Graceland

Grand View at Avila

Oklahoma Wesleyan at Texas Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Kansas Wesleyan vs. Morningside – at Bethel

Central Methodist at Bethel

KCAC Men’s Wrestling

Saint Mary at Graceland

KCAC Women’s Wrestling

Saint Mary at Graceland

MIAA Men’s Wrestling

McKendree at Central Missouri

 

Friday, November 6

KCAC Men’s Basketball

Oklahoma Wesleyan at Louisiana State-Shreveport

McPherson at Grand View

Southwestern at Park

Graceland at Avila

Tabor at Panhandle State

Friends at Dordt

Saint Mary at Florida College

Hesston at Bethel

Baker at Ottawa

KCAC Women’s Basketball

Central Methodist vs. Kansas Wesleyan – at Bethel

Morningside at Bethel

Midland at McPherson

Ottawa at Peru State

Sterling at Langston

York at Graceland

Baker at Bethany

Oklahoma Wesleyan at Texas Wesleyan

Briar Cliff at Tabor

Evangel at Benedictine

MIAA Women’s Basketball

Missouri Western at Gannon

 

Saturday, November 7

KCAC Men’s Basketball

Southwestern at Florida College

Saint Mary at Arkansas Baptist

Dakota Wesleyan at York

Friends at Iowa Northwestern

Sterling at Oklahoma Science and Arts

KCAC Women’s Basketball

Avila at Nebraska Omaha

Evangel at John Brown

Sterling at William Penn

Oklahoma Wesleyan at Mid-America Christian

Briar Cliff at Bethany

Ottawa at Bellevue

Ottawa at Louisiana State-Shreveport

Baker at Tabor

York at St. Ambrose

Cottey at Friends

KCAC Men’s Wrestling

Oklahoma Wesleyan at York

KCAC Women’s Wrestling

Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Ottawa Open

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri at Gannon

Washburn at Point Loma

MIAA Women’s Basketball

Missouri Western at Roosevelt

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma, Northeastern State at Viking Open

Fort Hays State, Nebraska Kearney at Dakota Wesleyan Open

MIAA Women’s Wrestling

Northeastern State at Ottawa Open

 

Sunday, November 8

KCAC Men’s Wrestling

Friends at SIEU and Maryville

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri at Cal State East Bay

Washburn at West Liberty

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Baker

New Mexico Highland at Central Oklahoma

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State at Maverick Open