COLLEGE – Winter Week 3 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 3 schedule/results
Monday, November 2
KCAC Men’s Basketball
Faith Baptist at Evangel
Ottawa at Tulsa
KCAC Women’s Basketball
York at South Dakota
KCAC Men’s Wrestling
Avila at Tiger Duals
MIAA Women’s Basketball
Kansas Newman at North Texas
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Tiger Duals
Tuesday, November 3
KCAC Men’s Basketball
Barclay at Sterling
Kansas Wesleyan at Mid-America Nazarene
McPherson at Central Christian
KCAC Women’s Basketball
Oklahoma City at Oklahoma Wesleyan
Kansas Wesleyan at Mid-America Nazarene
Columbia at Avila
Ottawa at Drury
College of the Ozarks at Evangel
McPherson at Central College
KCAC Men’s Wrestling
Ottawa at York
MIAA Women’s Wrestling
Northeastern State at Harding
Wednesday, November 4
KCAC Men’s Basketball
Briar Cliff at York
KCAC Women’s Basketball
Friends at Mid-America Christian
Hesston at Southwestern
Saint Mary at Graceland
KCAC Men’s Wrestling
Briar Cliff at Avila
MIAA Men’s Wrestling
Southeast Community College at Northeastern State
Murray State at Northeastern State
MIAA Women’s Wrestling
SE Community College at Northeastern State
Murray State at Northeastern State
Thursday, November 5
KCAC Men’s Basketball
Panhandle State at Bethel
Tabor at Hesston
McPherson at Graceland
Grand View at Avila
Oklahoma Wesleyan at Texas Wesleyan
KCAC Women’s Basketball
Kansas Wesleyan vs. Morningside – at Bethel
Central Methodist at Bethel
KCAC Men’s Wrestling
Saint Mary at Graceland
KCAC Women’s Wrestling
Saint Mary at Graceland
MIAA Men’s Wrestling
McKendree at Central Missouri
Friday, November 6
KCAC Men’s Basketball
Oklahoma Wesleyan at Louisiana State-Shreveport
McPherson at Grand View
Southwestern at Park
Graceland at Avila
Tabor at Panhandle State
Friends at Dordt
Saint Mary at Florida College
Hesston at Bethel
Baker at Ottawa
KCAC Women’s Basketball
Central Methodist vs. Kansas Wesleyan – at Bethel
Morningside at Bethel
Midland at McPherson
Ottawa at Peru State
Sterling at Langston
York at Graceland
Baker at Bethany
Oklahoma Wesleyan at Texas Wesleyan
Briar Cliff at Tabor
Evangel at Benedictine
MIAA Women’s Basketball
Missouri Western at Gannon
Saturday, November 7
KCAC Men’s Basketball
Southwestern at Florida College
Saint Mary at Arkansas Baptist
Dakota Wesleyan at York
Friends at Iowa Northwestern
Sterling at Oklahoma Science and Arts
KCAC Women’s Basketball
Avila at Nebraska Omaha
Evangel at John Brown
Sterling at William Penn
Oklahoma Wesleyan at Mid-America Christian
Briar Cliff at Bethany
Ottawa at Bellevue
Ottawa at Louisiana State-Shreveport
Baker at Tabor
York at St. Ambrose
Cottey at Friends
KCAC Men’s Wrestling
Oklahoma Wesleyan at York
KCAC Women’s Wrestling
Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Ottawa Open
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Gannon
Washburn at Point Loma
MIAA Women’s Basketball
Missouri Western at Roosevelt
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma, Northeastern State at Viking Open
Fort Hays State, Nebraska Kearney at Dakota Wesleyan Open
MIAA Women’s Wrestling
Northeastern State at Ottawa Open
Sunday, November 8
KCAC Men’s Wrestling
Friends at SIEU and Maryville
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Cal State East Bay
Washburn at West Liberty
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Baker
New Mexico Highland at Central Oklahoma
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State at Maverick Open