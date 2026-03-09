COLLEGE – Winter Week 20 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 20 schedule/results
Friday, March 13
KCAC Men’s Basketball
Bethel vs. Loyola (La.) (at Henderson, Tenn.)
Southeast Indiana at Friends
McPherson at Columbia Mo.
SUNO (La.) at Oklahoma Wesleyan
KCAC Women’s Basketball
Bethel vs. Langston (Okla.) (at Henderson, Tenn.)
Evangel vs. USAO (Okla.) (at Springfield, Mo.)
Hastings at Friends
Saint Mary vs. Mid-America Nazarene (at Olathe)
KCAC Women’s Wrestling
NAIA National Tournament (Friends 3 qualifiers, Ottawa 10 qualifiers, Saint Mary 3 qualifiers, York 1 qualifier)
Saturday, March 14
KCAC Women’s Wrestling
Friends, Ottawa, Saint Mary, York in NAIA National Tournament
MIAA Men’s Basketball
National Tournament
MIAA Women’s Basketball
National Tournament
Sunday, March 15
MIAA Men’s Basketball
National Tournament
MIAA Women’s Basketball
National Tournament