COLLEGE – Winter Week 20 Schedule/Scores

By Christian D Orr March 9, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 20 schedule/results

Friday, March 13

KCAC Men’s Basketball

Bethel vs. Loyola (La.) (at Henderson, Tenn.)

Southeast Indiana at Friends

McPherson at Columbia Mo.

SUNO (La.) at Oklahoma Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Bethel vs. Langston (Okla.) (at Henderson, Tenn.)

Evangel vs. USAO (Okla.) (at Springfield, Mo.)

Hastings at Friends

Saint Mary vs. Mid-America Nazarene (at Olathe)

KCAC Women’s Wrestling

NAIA National Tournament (Friends 3 qualifiers, Ottawa 10 qualifiers, Saint Mary 3 qualifiers, York 1 qualifier)

 

Saturday, March 14

KCAC Women’s Wrestling

Friends, Ottawa, Saint Mary, York in NAIA National Tournament

MIAA Men’s Basketball

National Tournament

MIAA Women’s Basketball

National Tournament

 

Sunday, March 15

MIAA Men’s Basketball

National Tournament

MIAA Women’s Basketball

National Tournament

 

 