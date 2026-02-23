COLLEGE – Winter Week 18 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 17 schedule/results
Wednesday, February 25
KCAC Women’s Basketball
Kansas Wesleyan at Evangel
Bethany at Saint Mary
Sterling at Friends
Tabor at Bethel
MIAA Men’s Basketball
Emporia State at Missouri Western
Missouri Southern at Central Missouri
Pittsburg State at Washburn
Rogers State at Northeastern State
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith
Emporia State at Missouri Western
Missouri Southern at Central Missouri
Pittsburg State at Washburn
Rogers State at Northeastern State
Thursday, February 26
KCAC Men’s Basketball
Avila at Oklahoma Wesleyan
Southwestern at Bethel
Evangel at McPherson
Saint Mary at Friends
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith
Nebraska Kearney at Fort Hays State
NW Missouri State at Kanas Newman
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith
Nebraska Kearney at Fort Hays State
NW Missouri State at Kansas Newman
Friday, February 27
KCAC Women’s Wrestling
Friends at KCAC Championships
Ottawa at KCAC Championships
York at KCAC Championships
Saint Mary at KCAC Championships
MIAA Men’s Wrestling
Fort Hays State, Nebraska Kearney in Super Regional
Saturday, February 28
KCAC Men’s Basketball
Oklahoma Wesleyan/Avila vs. Bethel/Southwestern
McPherson/Evangel vs. Friends/Saint Mary
KCAC Women’s Basketball
Evangel/Kansas Wesleyan vs. Saint Mary/Bethany
Friends/Sterling vs. Bethel/Tabor
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma at Northeastern State
Missouri Southern at Washburn
Missouri Western at Kansas Newman
NW Missouri State at Emporia State
Pittsburg State at Central Missouri
Rogers State at Arkansas Fort Smith
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma at Northeastern State
Missouri Southern at Washburn
Missouri Western at Kansas Newman
NW Missouri State at Emporia State
Pittsburg State at Central Missouri
Rogers State at Arkansas Fort Smith
Sunday, March 1
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri, Central Oklahoma, Kansas Newman in Super Regional
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State in Nationals