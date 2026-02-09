COLLEGE – Winter Week 16 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 16 schedule/results
Wednesday, February 11
KCAC Men’s Basketball
Bethel at Kansas Wesleyan
McPherson at York
Oklahoma Wesleyan at Ottawa
Saint Mary at Avila
Southwester at Evangel
Sterling at Friends
Tabor at Bethany
KCAC Women’s Basketball
Bethel at Kansas Wesleyan
McPherson at York
Oklahoma Wesleyan at Ottawa
Saint Mary at Avila
Southwestern at Evangel
Sterling at Friends
Tabor at Bethany
MIAA Men’s Basketball
Missouri Western at Pittsburg State
MIAA Women’s Basketball
Missouri Western at Pittsburg State
Thursday, February 12
KCAC Men’s Wrestling
Oklahoma Wesleyan at Avila
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Washburn
Emporia State at Fort Hays State
Kansas Newman at Nebraska Kearney
Northeastern State at Central Missouri
NW Missouri State at Missouri Southern
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Washburn
Emporia State at Fort Hays State
Kansas Newman at Nebraska Kearney
Northeastern State at Central Missouri
NW Missouri State at Missouri Southern
Friday, February 13
KCAC Men’s Wrestling
Friends at Saint Mary
KCAC Women’s Wrestling
Friends at Saint Mary
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney at Fort Hays State
Saturday, February 14
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Evangel
Kansas Wesleyan at Southwestern
McPherson at Friends
Ottawa at Bethel
Sterling at Avila
Tabor at Saint Mary
York at Oklahoma Wesleyan
KCAC Women’s Basketball
Bethany at Evangel
McPherson at Friends
Ottawa at Bethel
Kansas Wesleyan at Southwestern
Sterling at Avila
Tabor at Saint Mary
York at Oklahoma Wesleyan
KCAC Women’s Wrestling
Avila at Baker Tournament
Friends Jimmy May Open
Ottawa at Jimmy May Open
York at Jimmy May Open
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Central Missouri
Emporia State at Nebraska Kearney
Kansas Newman at Fort Hays State
Missouri Western at Missouri Southern
Northeastern State at Washburn
NW Missouri State at Pittsburg State
Rogers State at Central Oklahoma
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Central Missouri
Emporia State at Nebraska Kearney
Kansas Newman at Fort Hays State
Missouri Western at Missouri Southern
Northeastern State at Washburn
NW Missouri State at Pittsburg State
Rogers State at Central Oklahoma
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Kansas Newman
Sunday, February 15
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Central Oklahoma