COLLEGE – Winter Week 16 Schedule/Scores

By Christian D Orr February 9, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 16 schedule/results

Wednesday, February 11

KCAC Men’s Basketball

Bethel at Kansas Wesleyan

McPherson at York

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Saint Mary at Avila

Southwester at Evangel

Sterling at Friends

Tabor at Bethany

KCAC Women’s Basketball

Bethel at Kansas Wesleyan

McPherson at York

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Saint Mary at Avila

Southwestern at Evangel

Sterling at Friends

Tabor at Bethany

MIAA Men’s Basketball

Missouri Western at Pittsburg State

MIAA Women’s Basketball

Missouri Western at Pittsburg State

 

Thursday, February 12

KCAC Men’s Wrestling

Oklahoma Wesleyan at Avila

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Washburn

Emporia State at Fort Hays State

Kansas Newman at Nebraska Kearney

Northeastern State at Central Missouri

NW Missouri State at Missouri Southern

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Washburn

Emporia State at Fort Hays State

Kansas Newman at Nebraska Kearney

Northeastern State at Central Missouri

NW Missouri State at Missouri Southern

 

Friday, February 13

KCAC Men’s Wrestling

Friends at Saint Mary

KCAC Women’s Wrestling

Friends at Saint Mary

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney at Fort Hays State

 

Saturday, February 14

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Evangel

Kansas Wesleyan at Southwestern

McPherson at Friends

Ottawa at Bethel

Sterling at Avila

Tabor at Saint Mary

York at Oklahoma Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Evangel

McPherson at Friends

Ottawa at Bethel

Kansas Wesleyan at Southwestern

Sterling at Avila

Tabor at Saint Mary

York at Oklahoma Wesleyan

KCAC Women’s Wrestling

Avila at Baker Tournament

Friends Jimmy May Open

Ottawa at Jimmy May Open

York at Jimmy May Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Central Missouri

Emporia State at Nebraska Kearney

Kansas Newman at Fort Hays State

Missouri Western at Missouri Southern

Northeastern State at Washburn

NW Missouri State at Pittsburg State

Rogers State at Central Oklahoma

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Central Missouri

Emporia State at Nebraska Kearney

Kansas Newman at Fort Hays State

Missouri Western at Missouri Southern

Northeastern State at Washburn

NW Missouri State at Pittsburg State

Rogers State at Central Oklahoma

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Kansas Newman

 

Sunday, February 15

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Central Oklahoma

 