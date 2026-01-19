COLLEGE – Winter Week 13 Scores-Schedule

By Christian D Orr January 19, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 12 schedule/results

Monday, January 19

KCAC Women’s Basketball

Ottawa at Tabor

 

Tuesday, January 20

KCAC Men’s Basketball

Kansas Wesleyan vs. Columbia

MIAA Men’s Wrestling

Kansas Newman at Ouachita Baptist

 

Wednesday, January 21

KCAC Men’s Basketball

York at Avila

Friends at Bethel

Kansas Wesleyan at Bethany

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Evangel

Southwestern at Tabor

KCAC Women’s Basketball

Friends at Bethel

Kansas Wesleyan at Bethany

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Evangel

Saint Mary at Ottawa

Southwestern at Tabor

York at Avila

KCAC Women’s Wrestling

Saint Mary at Baker

MIAA Men’s Basketball

Missouri Western at Central Missouri

NW Missouri State at Washburn

MIAA Women’s Basketball

Missouri Western at Central Missouri

NW Missouri State at Washburn

 

Thursday, January 22

KCAC Men’s Basketball

Saint Mary at Ottawa

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at Nebraska Kearney

Emporia State at Northeastern State

Kansas Newman at Arkansas Fort Smith

Rogers State at Fort Hays State

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at Nebraska Kearney

Emporia State at Northeastern State

Kansas Newman at Arkansas Fort Smith

Rogers State at Fort Hays State

 

Friday, January 23

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Missouri Valley Invite

Friends at Missouri Valley Invite

Oklahoma Wesleyan at Missouri Valley Invite

Ottawa at Missouri Valley Invite

Saint Mary at Missouri Valley Open

KCAC Women’s Wrestling

Avila Indiana Tech Open

York at Indiana Tech Open

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Fort Hays State

 

Saturday, January 24

KCAC Men’s Basketball

Bethel at McPherson

Kansas Wesleyan at Friends

Ottawa at York

Saint Mary at Bethany

Southwestern at Avila

Sterling at Evangel

Tabor at Oklahoma Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Bethel at McPherson

Kansas Wesleyan at Friends

Ottawa at York

Saint Mary at Bethany

Southwestern at Avila

Sterling at Evangel

Tabor at Oklahoma Wesleyan

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Missouri Valley Invite

Friends at Missouri Valley Invite

Oklahoma Wesleyan at Missouri Valley Invite

Ottawa at Missouri Valley Invite

Saint Mary at Missouri Valley Open

KCAC Women’s Wrestling

Avila Indiana Tech Open

Friends at Ronan Strong Open

York at Indiana Tech Open

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at Fort Hays State

Emporia State at Arkansas Fort Smith

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at Pittsburg State

Missouri Western at Washburn

NW Missouri State at Central Missouri

Rogers State at Nebraska Kearney

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at Fort Hays State

Emporia State at Arkansas Fort Smith

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at Pittsburg State

Missouri Western at Washburn

NW Missouri State at Central Missouri

Rogers State at Nebraska Kearney

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma at New Mexico Highlands

Nebraska Kearney vs. Western Colorado

Nebraska Kearney vs. Adams State

Nebraska Kearney vs. Ouachita Baptist

 

Sunday, January 25

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri vs. Maryville

Central Oklahoma at Colorado State Pueblo

Fort Hays State at Central Methodist

 

 