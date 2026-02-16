COLLEGE – Spring Week 6 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 6 schedule/results
Monday, February 16
KCAC Baseball
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Saint Mary at Tabor
KCAC Softball
Friends at Hesston
MIAA Baseball
Minnesota State-Mankato at Missouri Southern
NW Missouri State at Colorado State-Pueblo
Tuesday, February 17
KCAC Baseball
Mid-America Christian at Friends
Kansas Wesleyan at Oklahoma Science & Arts
Oklahoma Wesleyan at Mission
Sterling at Oklahoma City
KCAC Softball
Ottawa vs. Cottey
Southwestern vs. Central Christian
Sterling vs. Hastings
MIAA Baseball
Central Oklahoma at Oklahoma Baptist
Kansas Newman vs. Northwestern Oklahoma State
Rogers State vs. East Central
MIAA Softball
Rogers State vs. Oklahoma Christian
Wednesday, February 18
KCAC Baseball
Kansas Christian at Avila
Saint Mary at Ottawa
Southwestern vs. William Penn
York at Hesston
KCAC Softball
Hesston at Bethany
Friends at Mid-America Nazarene
Saint Mary vs. Missouri Valley
Thursday, February 19
KCAC Softball
Southwestern at Southwestern Christian
Friday, February 20
KCAC Baseball
Kansas Wesleyan at Avila
Ottawa at Evangel
Friends at York
McPherson at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Saint Mary
KCAC Softball
Evangel vs. Central Methodist
Evangel vs. Bellevue
Friends vs. Oklahoma City
Oklahoma Wesleyan vs. Iowa Waldorf
Oklahoma Wesleyan vs. Wisconsin Viterbo
Ottawa at NAIA Invite
Sterling vs. Park
Sterling vs. Hannibal La Grange
Tabor at Texas Wesleyan
York vs. Graceland
York vs. Park
MIAA Baseball
Emporia State at Arkansas Fort Smith
Central Missouri at Northeastern State
Central Oklahoma vs. Drury
Fort Hays State at NW Missouri State
Washburn at Kansas Newman
Missouri Southern at Rogers State
Missouri Western at Pittsburg State
MIAA Softball
Central Missouri vs. Lincoln
Central Missouri Minnesota State
Emporia State vs. Lincoln
Emporia State vs. Minnesota State-Mankato
Fort Hays State vs. Minnesota State Crookston
Fort Hays State vs. Montana State Billings
Kansas Newman vs. Wayne State
Kansas Newman vs. Minnesota Crookston
Missouri Southern vs. Missouri-St. Louis
NW Missouri State vs. Rockhurst
Washburn vs. Montana State-Billings
Washburn vs. Wayne State
Saturday, February 21
KCAC Baseball
Kansas Wesleyan at Avila
Peru State at Bethany
Ottawa at Evangel
Friends at York
McPherson at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Saint Mary
Southwestern vs. Tabor
KCAC Softball
Avila vs. Oklahoma Panhandle
Avila vs. Grand View
Stephens at Bethany
Bethel at Hesston
Evangel vs. Oklahoma City
Evangel vs Hope International
Friends vs. Bellevue
Friends vs. Embry Riddle
Hastings at Kansas Wesleyan
McPherson at Mid-America Nazarene
Oklahoma Wesleyan vs. Hannibal La Grange
Oklahoma Wesleyan vs. Park
Ottawa at NAIA Invite
Saint Mary vs. St. Ambroise
Saint Mary vs. Aquinas
Sterling vs. Iowa Waldorf
Sterling vs. Graceland
Tabor at Texas Wesleyan
York vs. Viterbo
York vs. Iowa Waldorf
MIAA Baseball
Emporia State at Arkansas Fort Smith
Central Missouri at Northeastern State
Central Oklahoma vs. Drury
Fort Hays State at NW Missouri State
Washburn at Kansas Newman
Missouri Southern at Rogers State
Missouri Western at Pittsburg State
MIAA Softball
Central Missouri vs. Montana State Billings
Central Oklahoma vs. Wayne State
Central Oklahoma vs. Minnesota State
Emporia State vs. Wayne State
Fort Hays State vs. Rockhurst
Fort Hays State vs. Drury
Kansas Newman vs. Lincoln
Kansas Newman vs. Rockhurst
Missouri Southern vs. McKendree
Northeastern State at Southwest Baptist
NW Missouri State vs. Montana State-Billings
NW Missouri State vs. Lincoln
Pittsburg State vs. Missouri-St. Louis
Washburn vs. Minnesota State-Mankato
Washburn vs. Drury
Sunday, February 22
KCAC Baseball
Peru State at Bethany
Southwestern vs. Tabor
KCAC Softball
Avila vs. Baker
Avila vs. Midland
Hastings at Bethany
Friends vs. Midland
Friends vs. Grandview
Stephens at Kansas Wesleyan
Saint Mary vs. Madonna
Saint Mary vs. Aquinas
MIAA Baseball
Emporia State at Arkansas Fort Smith
Central Missouri at Northeastern State
Central Oklahoma vs. Drury
Fort Hays State at NW Missouri State
Washburn at Kansas Newman
Missouri Southern at Rogers State
Missouri Western at Pittsburg State
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Montana State Billings
Central Oklahoma vs. Rockhurst
Emporia State vs. Drury
Emporia State vs. Rockhurst
Fort Hays State vs. Minnesota State
Fort Hays State vs. Lincoln
Nebraska Kearney vs. Sioux Falls
NW Missouri State vs. Drury
NW Missouri State vs. Minnesota State
Pittsburg State vs. McKendree
Washburn vs. Minnesota State – Crookston
Washburn vs. Lincoln