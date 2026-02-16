COLLEGE – Spring Week 6 Schedule-Scores

By Christian D Orr February 16, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 6 schedule/results

Monday, February 16

KCAC Baseball

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Saint Mary at Tabor

KCAC Softball

Friends at Hesston

MIAA Baseball

Minnesota State-Mankato at Missouri Southern

NW Missouri State at Colorado State-Pueblo

 

Tuesday, February 17

KCAC Baseball

Mid-America Christian at Friends

Kansas Wesleyan at Oklahoma Science & Arts

Oklahoma Wesleyan at Mission

Sterling at Oklahoma City

KCAC Softball

Ottawa vs. Cottey

Southwestern vs. Central Christian

Sterling vs. Hastings

MIAA Baseball

Central Oklahoma at Oklahoma Baptist

Kansas Newman vs. Northwestern Oklahoma State

Rogers State vs. East Central

MIAA Softball

Rogers State vs. Oklahoma Christian

Wednesday, February 18

KCAC Baseball

Kansas Christian at Avila

Saint Mary at Ottawa

Southwestern vs. William Penn

York at Hesston

KCAC Softball

Hesston at Bethany

Friends at Mid-America Nazarene

Saint Mary vs. Missouri Valley

Thursday, February 19

KCAC Softball

Southwestern at Southwestern Christian

Friday, February 20

KCAC Baseball

Kansas Wesleyan at Avila

Ottawa at Evangel

Friends at York

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

KCAC Softball

Evangel vs. Central Methodist

Evangel vs. Bellevue

Friends vs. Oklahoma City

Oklahoma Wesleyan vs. Iowa Waldorf

Oklahoma Wesleyan vs. Wisconsin Viterbo

Ottawa at NAIA Invite

Sterling vs. Park

Sterling vs. Hannibal La Grange

Tabor at Texas Wesleyan

York vs. Graceland

York vs. Park

MIAA Baseball

Emporia State at Arkansas Fort Smith

Central Missouri at Northeastern State

Central Oklahoma vs. Drury

Fort Hays State at NW Missouri State

Washburn at Kansas Newman

Missouri Southern at Rogers State

Missouri Western at Pittsburg State

MIAA Softball

Central Missouri vs. Lincoln

Central Missouri Minnesota State

Emporia State vs. Lincoln

Emporia State vs. Minnesota State-Mankato

Fort Hays State vs. Minnesota State Crookston

Fort Hays State vs. Montana State Billings

Kansas Newman vs. Wayne State

Kansas Newman vs. Minnesota Crookston

Missouri Southern vs. Missouri-St. Louis

NW Missouri State vs. Rockhurst

Washburn vs. Montana State-Billings

Washburn vs. Wayne State

 

Saturday, February 21

KCAC Baseball

Kansas Wesleyan at Avila

Peru State at Bethany

Ottawa at Evangel

Friends at York

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

Southwestern vs. Tabor

KCAC Softball

Avila vs. Oklahoma Panhandle

Avila vs. Grand View

Stephens at Bethany

Bethel at Hesston

Evangel vs. Oklahoma City

Evangel vs Hope International

Friends vs. Bellevue

Friends vs. Embry Riddle

Hastings at Kansas Wesleyan

McPherson at Mid-America Nazarene

Oklahoma Wesleyan vs. Hannibal La Grange

Oklahoma Wesleyan vs. Park

Ottawa at NAIA Invite

Saint Mary vs. St. Ambroise

Saint Mary vs. Aquinas

Sterling vs. Iowa Waldorf

Sterling vs. Graceland

Tabor at Texas Wesleyan

York vs. Viterbo

York vs. Iowa Waldorf

MIAA Baseball

Emporia State at Arkansas Fort Smith

Central Missouri at Northeastern State

Central Oklahoma vs. Drury

Fort Hays State at NW Missouri State

Washburn at Kansas Newman

Missouri Southern at Rogers State

Missouri Western at Pittsburg State

MIAA Softball

Central Missouri vs. Montana State Billings

Central Missouri vs. Minnesota Crookston

Central Oklahoma vs. Wayne State

Central Oklahoma vs. Minnesota State

Emporia State vs. Wayne State

Emporia State vs. Minnesota State Crookston

Fort Hays State vs. Rockhurst

Fort Hays State vs. Drury

Kansas Newman vs. Lincoln

Kansas Newman vs. Rockhurst

Missouri Southern vs. McKendree

Northeastern State at Southwest Baptist

NW Missouri State vs. Montana State-Billings

NW Missouri State vs. Lincoln

Pittsburg State vs. Missouri-St. Louis

Washburn vs. Minnesota State-Mankato

Washburn vs. Drury

 

Sunday, February 22

KCAC Baseball

Peru State at Bethany

Southwestern vs. Tabor

KCAC Softball

Avila vs. Baker

Avila vs. Midland

Hastings at Bethany

Friends vs. Midland

Friends vs. Grandview

Stephens at Kansas Wesleyan

Saint Mary vs. Madonna

Saint Mary vs. Aquinas

MIAA Baseball

Emporia State at Arkansas Fort Smith

Central Missouri at Northeastern State

Central Oklahoma vs. Drury

Fort Hays State at NW Missouri State

Washburn at Kansas Newman

Missouri Southern at Rogers State

Missouri Western at Pittsburg State

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Montana State Billings

Central Oklahoma vs. Rockhurst

Emporia State vs. Drury

Emporia State vs. Rockhurst

Fort Hays State vs. Minnesota State

Fort Hays State vs. Lincoln

Nebraska Kearney vs. Sioux Falls

NW Missouri State vs. Drury

NW Missouri State vs. Minnesota State

Pittsburg State vs. McKendree

Washburn vs. Minnesota State – Crookston

Washburn vs. Lincoln