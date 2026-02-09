COLLEGE – Spring Week 5 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 3 schedule/results
Tuesday, February 10
KCAC Baseball
Friends vs. Oklahoma Science & Arts
Kansas Wesleyan at Southwest New Mexico
Kansas Wesleyan at Southwest New Mexico
Southwestern vs. Hesston
Sterling vs. Mid-America Christian
Tabor vs. Central Christian
KCAC Softball
Sterling at Hesston
Sterling at Hesston
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Oklahoma Baptist
Central Missouri vs. Drury
Northeastern vs. Northwestern
Rogers State vs. East Central
Thursday, February 12
KCAC Softball
Oklahoma Wesleyan vs. Crowley’s Ridge
Oklahoma Wesleyan vs. Crowley’s Ridge
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Oklahoma Baptist
Northeastern vs. East Central
Friday, February 13
KCAC Baseball
Avila at Southwestern
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Evangel at Kansas Wesleyan
Friends at Ottawa
York at Sterling
KCAC Softball
Evangel vs. Columbia
Evangel vs. Doane
Kansas Wesleyan at Panhandle State
Kansas Wesleyan at Panhandle State
Oklahoma Wesleyan vs. Crowley’s Ridge
Oklahoma Wesleyan vs. Crowley’s Ridge
Southwestern vs. Graceland
Southwestern vs. Graceland
Tabor at Wayland Baptist
Tabor at Wayland Baptist
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at William Jewell
Central Missouri vs. Southwest Baptist
Central Missouri vs. Southwest Baptist
Central Oklahoma vs. Colorado Christian
Emporia State vs. Metro State-Denver
Kansas Newman vs. Upper Iowa
Missouri Southern vs. McKendree
Missouri Western vs. St. Cloud State
Northeastern vs. Truman State
NW Missouri State vs. Colorado State-Pueblo
Pittsburg State vs. Maryville
Washburn vs. Sioux Falls
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Harding
Central Oklahoma vs. Arkansas Monticello
Fort Hays vs. East Central
Fort Hays vs. Southern Arkansas
Missouri Southern vs. Southeastern Oklahoma State
Nebraska Kearney vs. Quincy
Nebraska Kearney vs. Arkansas Tech
Northeastern vs. Arkansas Monticello
Northeastern vs. Oklahoma Baptist
NW Missouri State vs. Truman State
NW Missouri State vs. Southwest Baptist
Pittsburg State vs. Missouri St. Louis
Pittsburg State vs. Winona State
Washburn vs. Oklahoma Baptist
Washburn vs. East Central
Saturday, February 14
KCAC Baseball
Avila at Southwestern
Avila at Southwestern
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Evangel at Kansas Wesleyan
Evangel at Kansas Wesleyan
Friends at Ottawa
Friends at Ottawa
McPherson vs. Saint Ambrose
McPherson vs. Saint Ambrose
Saint Mary at Tabor
Saint Mary at Tabor
York at Sterling
York at Sterling
KCAC Softball
Avila vs. Cottey
Avila vs. Doane
Bethany vs. Columbia
Bethany vs. Park
Bethel vs. Hastings
Bethel vs. Hastings
Evangel vs. Park
Evangel vs. Cottey
Friends at Benedictine
Friends at Benedictine
Kansas Wesleyan at Panhandle State
Kansas Wesleyan at Panhandle State
McPherson vs. Iowa Morningside
McPherson vs. Iowa Morningside
Oklahoma Wesleyan vs. Hesston
Oklahoma Wesleyan vs. Hesston
Ottawa vs. William Woods
Ottawa vs. William Woods
Saint Mary vs. Concordia
Saint Mary vs. Concordia
Southwestern vs. Graceland
Southwestern vs. Graceland
Tabor at Wayland Baptist
Tabor at Wayland Baptist
York vs. Columbia
York vs. Baker
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at William Jewell
Central Missouri vs. Southwest Baptist
Central Missouri vs. Southwest Baptist
Central Oklahoma vs. Colorado Christian
Central Oklahoma vs. Colorado Christian
Emporia State vs. Sioux Falls
Fort Hays State vs. Colorado Mines
Fort Hays State vs. Colorado Mines
Kansas Newman vs. Upper Iowa
Kansas Newman vs. Upper Iowa
Missouri Southern vs. Indianapolis
Missouri Western vs. St. Cloud State
Northeastern vs. Truman State
Northeastern vs. Truman State
NW Missouri State vs. Colorado State-Pueblo
Pittsburg State vs. Maryville
Rogers State vs. Missouri St. Louis
Rogers State vs. Missouri St. Louis
Washburn vs. Metro State Denver
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Southern Arkansas
Central Oklahoma vs. Southeastern Oklahoma State
Fort Hays vs. Southwestern Oklahoma State
Fort Hays vs. Arkansas Monticello
Missouri Southern vs. Arkansas Monticello
Missouri Southern vs. Southern Arkansas
Nebraska Kearney vs. William Jewell
Nebraska Kearney vs. Missouri St. Louis
Northeastern vs. Harding
Northeastern vs. Southeastern Oklahoma State
NW Missouri State vs. Missouri St. Louis
NW Missouri State vs. Maryville
Pittsburg State vs. Southern Nazarene
Pittsburg State vs. Arkansas Tech
Washburn vs. Harding
Washburn vs. Southwestern Oklahoma State
Sunday, February 15
KCAC Baseball
McPherson vs. Saint Ambrose
KCAC Softball
Avila vs. Park
Avila vs. Columbia
McPherson vs. Hastings
McPherson vs. Hastings
Saint Mary at Tabor
York vs. Cottey
York vs. Park
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at William Jewell
Central Oklahoma vs. Colorado Christian
Emporia State vs. Metro State-Denver
Fort Hays State vs. Colorado Mines
Kansas Newman vs. Upper Iowa
Missouri Southern vs. McKendree
Missouri Western vs. St. Cloud State
Northeastern vs. Truman State
NW Missouri State vs. Colorado State-Pueblo
Pittsburg State vs. Maryville
Rogers State vs. Missouri St. Louis
Washburn vs. Sioux Falls
MIAA Softball
Fort Hays vs. Harding
Missouri Southern vs. Southeast Oklahoma State
Missouri Southern vs. Harding
Washburn vs. Southwestern Oklahoma State