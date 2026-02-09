COLLEGE – Spring Week 5 Schedule/Scores

By Christian D Orr February 9, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 3 schedule/results

Tuesday, February 10

KCAC Baseball

Friends vs. Oklahoma Science & Arts

Kansas Wesleyan at Southwest New Mexico

Southwestern vs. Hesston

Sterling vs. Mid-America Christian

Tabor vs. Central Christian

KCAC Softball

Sterling at Hesston

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Oklahoma Baptist

Central Missouri vs. Drury

Northeastern vs. Northwestern

Rogers State vs. East Central

 

Thursday, February 12

KCAC Softball

Oklahoma Wesleyan vs. Crowley’s Ridge

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Oklahoma Baptist

Northeastern vs. East Central

 

Friday, February 13

KCAC Baseball

Avila at Southwestern

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Evangel at Kansas Wesleyan

Friends at Ottawa

York at Sterling

KCAC Softball

Evangel vs. Columbia

Evangel vs. Doane

Kansas Wesleyan at Panhandle State

Oklahoma Wesleyan vs. Crowley’s Ridge

Southwestern vs. Graceland

Tabor at Wayland Baptist

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at William Jewell

Central Missouri vs. Southwest Baptist

Central Oklahoma vs. Colorado Christian

Emporia State vs. Metro State-Denver

Kansas Newman vs. Upper Iowa

Missouri Southern vs. McKendree

Missouri Western vs. St. Cloud State

Northeastern vs. Truman State

NW Missouri State vs. Colorado State-Pueblo

Pittsburg State vs. Maryville

Washburn vs. Sioux Falls

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Harding

Central Oklahoma vs. Arkansas Monticello

Fort Hays vs. East Central

Fort Hays vs. Southern Arkansas

Missouri Southern vs. Southeastern Oklahoma State

Nebraska Kearney vs. Quincy

Nebraska Kearney vs. Arkansas Tech

Northeastern vs. Arkansas Monticello

Northeastern vs. Oklahoma Baptist

NW Missouri State vs. Truman State

NW Missouri State vs. Southwest Baptist

Pittsburg State vs. Missouri St. Louis

Pittsburg State vs. Winona State

Washburn vs. Oklahoma Baptist

Washburn vs. East Central

 

Saturday, February 14

KCAC Baseball

Avila at Southwestern

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Evangel at Kansas Wesleyan

Friends at Ottawa

McPherson vs. Saint Ambrose

Saint Mary at Tabor

York at Sterling

KCAC Softball

Avila vs. Cottey

Avila vs. Doane

Bethany vs. Columbia

Bethany vs. Park

Bethel vs. Hastings

Evangel vs. Park

Evangel vs. Cottey

Friends at Benedictine

Kansas Wesleyan at Panhandle State

McPherson vs. Iowa Morningside

Oklahoma Wesleyan vs. Hesston

Ottawa vs. William Woods

Saint Mary vs. Concordia

Southwestern vs. Graceland

Tabor at Wayland Baptist

York vs. Columbia

York vs. Baker

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at William Jewell

Central Missouri vs. Southwest Baptist

Central Oklahoma vs. Colorado Christian

Emporia State vs. Sioux Falls

Fort Hays State vs. Colorado Mines

Kansas Newman vs. Upper Iowa

Missouri Southern vs. Indianapolis

Missouri Western vs. St. Cloud State

Northeastern vs. Truman State

NW Missouri State vs. Colorado State-Pueblo

Pittsburg State vs. Maryville

Rogers State vs. Missouri St. Louis

Washburn vs. Metro State Denver

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Southern Arkansas

Central Oklahoma vs. Southeastern Oklahoma State

Fort Hays vs. Southwestern Oklahoma State

Fort Hays vs. Arkansas Monticello

Missouri Southern vs. Arkansas Monticello

Missouri Southern vs. Southern Arkansas

Nebraska Kearney vs. William Jewell

Nebraska Kearney vs. Missouri St. Louis

Northeastern vs. Harding

Northeastern vs. Southeastern Oklahoma State

NW Missouri State vs. Missouri St. Louis

NW Missouri State vs. Maryville

Pittsburg State vs. Southern Nazarene

Pittsburg State vs. Arkansas Tech

Washburn vs. Harding

Washburn vs. Southwestern Oklahoma State

 

Sunday, February 15

KCAC Baseball

McPherson vs. Saint Ambrose

KCAC Softball

Avila vs. Park

Avila vs. Columbia

McPherson vs. Hastings

Saint Mary at Tabor

York vs. Cottey

York vs. Park

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at William Jewell

Central Oklahoma vs. Colorado Christian

Emporia State vs. Metro State-Denver

Fort Hays State vs. Colorado Mines

Kansas Newman vs. Upper Iowa

Missouri Southern vs. McKendree

Missouri Western vs. St. Cloud State

Northeastern vs. Truman State

NW Missouri State vs. Colorado State-Pueblo

Pittsburg State vs. Maryville

Rogers State vs. Missouri St. Louis

Washburn vs. Sioux Falls

MIAA Softball

Fort Hays vs. Harding

Missouri Southern vs. Southeast Oklahoma State

Missouri Southern vs. Harding

Washburn vs. Southwestern Oklahoma State

 