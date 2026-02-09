COLLEGE – MIAA Winter Week 15 Recap

Things remain similar this week in the Mid-America Intercollegiate Athletic Association basketball standings as the MIAA teams begin the home stretch of the 2025-26 winter season.

The Washburn Ichabod men continue to lead the MIAA men’s basketball standings with a 22-1, 12-1 record while Arkansas Fort Smith is in 2nd at 19-3, 10-3, followed by Central Missouri (18-7, 9-4) and Pittsburg State (15-8, 9-5).

Central Missouri continues to lead the MIAA women’s basketball standings with an 18-4, 12-1 record while Fort Hays State is in 2nd place at 21-2, 13-2 and is followed by Missouri Southern (17-4, 11-1) and Washburn (15-7, 8-5).

Here is a look at how each MIAA winter team has done this past week:

ARKANSAS-FORT SMITH

The Lady Eagle basketball team defeated Nebraska Kearney 67-49 on Thursday. The Lady Eagles lost 73-68 against Fort Hays State on Saturday. … The Eagle men’s basketball team defeated Nebraska Kearney 93-70 on Thursday. The Eagles defeated Fort Hays State 87-77 on Saturday.

CENTRAL MISSOURI

The Jennies basketball team defeated Washburn 64-58 on Saturday. … The Mule men’s basketball team defeated Washburn 74-72 on Saturday. … The Mule men’s wrestling team had six placers at the Missouri Valley Open on Saturday.

CENTRAL OKLAHOMA

The Lady Bronco basketball team lost 57-40 against Northwest Missouri State on Thursday. The Lady Broncos lost 80-71 against Missouri Western on Saturday. … The Bronco men’s basketball team lost 72-65 against Northwest Missouri on Thursday. The Broncos defeated Missouri Western 75-70 on Saturday. … The Bronco men’s wrestling team defeated Nebraska Kearney 21-18 on Friday.

EMPORIA STATE

The Lady Hornet basketball team defeated Pittsburg State 65-63 on Thursday. The Lady Hornets lost 74-69 against Missouri Southern on Saturday. … The Hornet men’s basketball team defeated Pittsburg State 81-78 on Thursday. The Hornets lost 93-73 against Missouri Southern on Saturday.

FORT HAYS STATE

The Lady Tiger basketball team defeated Northeastern State 68-63 on Thursday. The Lady Tigers defeated Arkansas Fort Smith 73-68 on Saturday. … The Tiger men’s basketball team lost 66-64 against Northeastern State on Thursday. The Tigers lost 87-77 against Arkansas Fort Smith on Saturday. … The Lady Tiger wrestling team competed in the Grand View Open on Saturday. … The Tiger men’s wrestling team had two individual placers on Saturday in the Missouri Valley Open.

KANSAS NEWMAN

The Lady Jet basketball team lost 72-51 against Missouri Southern on Thursday. The Lady Jets lost 81-76 against Pittsburg State on Saturday. … The Jet men’s basketball team lost 93-75 against Missouri Southern on Thursday. The Jets lost 95-57 against Pittsburg State on Saturday. … The Jet men’s wrestling team lost 25-23 against Labette County on Saturday.

MISSOURI SOUTHERN

The Lady Lion basketball team defeated Kansas Newman 72-51 on Thursday. The Lady Lions defeated Emporia State 74-69 on Saturday. … The Lion men’s basketball team defeated Kansas Newman 93-75 on Thursday. The Lions defeated Emporia State 93-73 on Saturday.

MISSOURI WESTERN

The Lady Griffon basketball team defeated Rogers State 67-52 on Thursday. The Lady Griffons defeated Central Oklahoma 80-71 on Saturday. … The Griffon men’s basketball team defeated Rogers State 87-78 on Thursday. The Griffons lost 75-70 against Central Oklahoma on Saturday.

NEBRASKA KEARNEY

The Lady Loper basketball team lost 67-49 against Arkansas Fort Smith on Thursday. The Lady Lopers defeated Northeastern State 58-57 on Saturday. … The Loper men’s basketball team lost 93-70 against Arkansas Fort Smith on Thursday. The Lopers defeated Northeastern State 98-92 on Saturday. … The Loper men’s wrestling team lost 21-18 against Central Oklahoma on Friday.

NORTHEASTERN STATE

The Lady Riverhawk basketball team lost 68-63 against Fort Hays State on Thursday. The Lady Riverhawks lost 58-57 against Nebraska Kearney on Saturday. … The Riverhawk men’s basketball team defeated Fort Hays State 66-64 on Thursday. The Riverhawks lost 98-92 against Nebraska Kearney on Saturday.

NORTHWEST MISSOURI STATE

The Lady Bearcat basketball team defeated Central Oklahoma 57-40 on Thursday. The Lady Bearcats defeated Rogers State 65-55 on Saturday. … The Bearcat men’s basketball team defeated Central Oklahoma 72-65 on Thursday. The Bearcats lost 77-69 against Rogers State on Saturday.

PITTSBURG STATE

The Lady Gorilla basketball team lost 65-63 against Emporia State on Thursday. The Lady Gorillas defeated Kansas Newman 81-76 on Saturday. … The Gorilla men’s basketball team lost 81-78 against Emporia State on Thursday. The Gorillas defeated Kansas Newman 95-57 on Saturday.

ROGERS STATE

The Lady Hillcat basketball team lost 67-52 against Missouri Western on Thursday. The Lady Hillcats lost 65-55 against Northwest Missouri State on Saturday. … The Hillcat men’s basketball team lost 87-78 against Missouri Western on Thursday. The Hillcats defeated Northwest Missouri State 77-69 on Saturday.

WASHBURN

The Lady Ichabod basketball team lost 64-58 against Central Missouri on Saturday. … The Ichabod men’s basketball team lost 74-72 against Central Missouri on Saturday.

2025-26 MIAA Men’s Basketball Standings

Overall MIAA

W L W L

Washburn 22 1 12 1

Ark. Ft. Smith 19 3 10 3

Cent. Missouri 18 7 9 4

Pittsburg St. 15 8 9 5

NW Missouri 14 8 8 4

Mo. Western 16 8 8 5

Mo. Southern 13 8 7 5

Fort Hays 15 8 7 7

Emporia St. 9 14 5 9

Neb. Kearney 11 14 4 10

Cent. Okla. 8 18 3 11

Kan. Newman 6 18 2 13

2025-26 MIAA Women’s Basketball Standings

Overall MIAA

W L W L

Cent. Missouri 18 4 12 1

Fort Hays 21 2 13 2

Mo. Southern 17 4 11 1

Washburn 15 7 8 5

NW Missouri 13 10 7 6

Pittsburg St. 15 6 6 7

Mo. Western 10 13 5 8

Neb. Kearney 12 13 5 9

Emporia St. 11 12 5 9

Ark. Ft. Smith 5 16 4 9

Cent. Okla. 10 13 4 10

Kan. Newman 8 15 2 12