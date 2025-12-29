COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 9 Schedule-Scores

By Christian D Orr December 29, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 9 schedule/results

Monday, December 29

KCAC Women’s Basketball

Ottawa at Lindenwood

 

Tuesday, December 30

KCAC Men’s Basketball

Bethel vs. Briar Cliff

KCAC Women’s Basketball

McPherson at Central Oklahoma

Ottawa at Missouri Baptist

Sterling vs. Graceland

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma vs. Dallas Christian

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma vs. McPherson

 

Wednesday, December 31

KCAC Men’s Basketball

Friends at Hastings

Saint Mary at Haskell

Southwestern vs. Spurgeon

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Science & Arts

Bethel vs. Park

Friends at Columbia

MIAA Women’s Basketball

Northeastern State at UT Dallas

 

Thursday, January 1

MIAA Men’s Basketball

Emporia State at Central Missouri

Missouri Western at Nebraska Kearney

NW Missouri State at Fort Hays State

Pittsburg State at Arkansas Fort Smith

Rogers State at Kansas Newman

MIAA Women’s Basketball

Emporia State at Central Missouri

Missouri Western at Nebraska Kearney

NW Missouri State at Fort Hays State

Pittsburg State at Arkansas Fort Smith

Rogers State at Kansas Newman

 

Saturday, January 3

KCAC Men’s Basketball

Avila at Bethel

Kansas Wesleyan at Tabor

McPherson at Evangel

Oklahoma Wesleyan at Bethany

Ottawa at Friends

Saint Mary at Sterling

Southwestern at York

KCAC Women’s Basketball

Bethel vs. Avila

Kansas Wesleyan at Tabor

McPherson at Evangel

Oklahoma Wesleyan at Bethany

Ottawa at Friends

Saint Mary at Sterling

Southwestern at York

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at Kansas Newman

Emporia State at Washburn

Missouri Southern at Arkansas Fort Smith

Missouri Western at Fort Hays State

NW Missouri State at Nebraska Kearney

Pittsburg State at Northeastern State

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at Kansas Newman

Emporia State at Washburn

Missouri Southern at Arkansas Fort Smith

Missouri Western at Fort Hays State

NW Missouri State at Nebraska Kearney

Pittsburg State at Northeastern State

 

Sunday, January 4

KCAC Men’s Wrestling

Friends, Ottawa at Kansas Newman Open

Saint Mary at York

KCAC Women’s Wrestling

Saint Mary at York

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma, Kansas Newman at Kansas Newman Open

 