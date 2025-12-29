COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 9 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 9 schedule/results
Monday, December 29
KCAC Women’s Basketball
Ottawa at Lindenwood
Tuesday, December 30
KCAC Men’s Basketball
Bethel vs. Briar Cliff
KCAC Women’s Basketball
McPherson at Central Oklahoma
Ottawa at Missouri Baptist
Sterling vs. Graceland
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. Dallas Christian
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma vs. McPherson
Wednesday, December 31
KCAC Men’s Basketball
Friends at Hastings
Saint Mary at Haskell
Southwestern vs. Spurgeon
KCAC Women’s Basketball
Bethany at Science & Arts
Bethel vs. Park
Friends at Columbia
MIAA Women’s Basketball
Northeastern State at UT Dallas
Thursday, January 1
MIAA Men’s Basketball
Emporia State at Central Missouri
Missouri Western at Nebraska Kearney
NW Missouri State at Fort Hays State
Pittsburg State at Arkansas Fort Smith
Rogers State at Kansas Newman
MIAA Women’s Basketball
Emporia State at Central Missouri
Missouri Western at Nebraska Kearney
NW Missouri State at Fort Hays State
Pittsburg State at Arkansas Fort Smith
Rogers State at Kansas Newman
Saturday, January 3
KCAC Men’s Basketball
Avila at Bethel
Kansas Wesleyan at Tabor
McPherson at Evangel
Oklahoma Wesleyan at Bethany
Ottawa at Friends
Saint Mary at Sterling
Southwestern at York
KCAC Women’s Basketball
Bethel vs. Avila
Kansas Wesleyan at Tabor
McPherson at Evangel
Oklahoma Wesleyan at Bethany
Ottawa at Friends
Saint Mary at Sterling
Southwestern at York
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma at Kansas Newman
Emporia State at Washburn
Missouri Southern at Arkansas Fort Smith
Missouri Western at Fort Hays State
NW Missouri State at Nebraska Kearney
Pittsburg State at Northeastern State
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma at Kansas Newman
Emporia State at Washburn
Missouri Southern at Arkansas Fort Smith
Missouri Western at Fort Hays State
NW Missouri State at Nebraska Kearney
Pittsburg State at Northeastern State
Sunday, January 4
KCAC Men’s Wrestling
Friends, Ottawa at Kansas Newman Open
Saint Mary at York
KCAC Women’s Wrestling
Saint Mary at York
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma, Kansas Newman at Kansas Newman Open