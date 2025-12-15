COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 7 Schedule-Scores

By Christian D Orr December 15, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 7 schedule/results

Monday, December 15

KCAC Men’s Basketball

Avila at Missouri Western

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Northwestern State

Ottawa vs. Haskell

Saint Mary at Pittsburg State

Southwestern at Nebraska-Kearney

MIAA Men’s Basketball

Emporia State vs. Kansas Christian

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri at Missouri St. Louis

Missouri Western vs. Calvary Baptist

Nebraska Kearney vs. Southwestern

Northeastern State vs. Bethany

NW Missouri State vs. Baker

Pittsburg State vs. St. Mary

 

Tuesday, December 16

KCAC Men’s Basketball

Ottawa at William Jewell

York at Nebraska Omaha

KCAC Women’s Basketball

Bethel at Missouri Valley

Evangel at Central Oklahoma

McPherson at Newman

Oklahoma Wesleyan vs. Oklahoma Panhandle

Tabor at Fort Hays State

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Midwestern State

Central Missouri at West Texas A&M

Central Oklahoma vs. St. Mary’s

Kansas Newman vs. SW Baptist

Missouri Western vs. Avila

Nebraska Kearney vs. Chadron State

Pittsburg State vs. Texas Permian Basin

Rogers State vs. Dallas Baptist

Washburn vs. Lubbock Christian

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma vs. Evangel

Fort Hays vs. Tabor

Kansas Newman vs. McPherson

Nebraska Kearney vs. Chadron State

Washburn vs. Truman State

 

Wednesday, December 17

KCAC Men’s Basketball

Evangel at Columbia

Ottawa vs. Culber-Stockton

KCAC Women’s Basketball

Avila at Missouri Southern

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Texas Permian Basin

Central Missouri vs. Lubbock Christian

Central Oklahoma vs. St. Edward’s

Emporia State vs. Sterling

Northeastern State vs. Missouri Valley

NW Missouri State vs. Kansas Newman

Pittsburg State vs. Midwestern State

Rogers State vs. Texas A&M Kingsville

Washburn vs. West Texas A&M

MIAA Women’s Basketball

Emporia State vs. Bellevue

Missouri Southern vs. Avila

NW Missouri State vs. Buena Vista

MIAA Men’s Wrestling

Fort Hays vs. New Mexico Highlands at Peyton, Colo.

 

Thursday, December 18

KCAC Men’s Basketball

Bethany at South Dakota School of Mines

Friends vs. Hesston

Kansas Wesleyan at NW Missouri State

KCAC Women’s Basketball

Oklahoma Wesleyan at Oklahoma Science & Arts

MIAA Men’s Basketball

Fort Hays at MSU Denver

Nebraska Kearney at Regis

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. Stephens College

Central Oklahoma at St. Mary’s

Kansas Newman at Rockhurst

Missouri Western at Lincoln

 

Friday, December 19

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Colorado-Colorado Springs

KCAC Men’s Wrestling

Friends Battle in the Bluegrass

MIAA Men’s Basketball

Missouri Southern at SW Baptist

MIAA Women’s Basketball

Fort Hays vs. Chadron State

Pittsburg State at Cameron

Washburn vs. Western Colorado

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma vs. Maryville

Nebraska Kearney at Augustana

 

Saturday, December 20

KCAC Men’s Basketball

Southwestern at Florida College

MIAA Men’s Basketball

Emporia State at Rockhurst

Fort Hays at Regis

Missouri Western at Truman State

Nebraska Kearney at MSU Denver

NW Missouri State at William Jewell

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Drury

Central Missouri vs. William Jewell

Central Oklahoma at Sul Ross State

Emporia State at Angelo State

Missouri Western vs. McKendree

Pittsburg State vs. Western Colorado

Rogers State vs. Oklahoma Christian

Washburn at Cameron

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri vs. Colorado School of Mines

Central Missouri vs. Minnesota State

Central Missouri vs. Belmont Abbey

 

Sunday, December 21

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Drury

Central Missouri vs. Maryville

Kansas Newman at East Central

Missouri Southern at Northeastern State

MIAA Women’s Basketball

Missouri Southern at Northeastern State

Nebraska Kearney vs. South Dakota Mines