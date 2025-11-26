COLLEGE – KCAC – MIAA Winter Week 4 Schedule / Scores

By Christian D Orr November 26, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 4 schedule/results

Wednesday, November 26

KCAC Men’s Basketball

York at NW Missouri State

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Henderson State

Cent. Missouri vs. Drury

Nebraska Kearney vs. Hastings

Northeastern State at Arkansas Tech

NW Missouri State vs. York

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Drury

Fort Hays State at MSU Denver

Missouri Southern vs. Truman State

 

Friday, November 28

KCAC Men’s Basketball

Oklahoma Wesleyan Oklahoma Science & Arts

MIAA Men’s Basketball

Emporia State at Oklahoma Baptist

Missouri Western vs. Arkansas Tech

Rogers State vs. SE Oklahoma State

MIAA Women’s Basketball

Washburn at St. Mary’s

 

Saturday, November 29

KCAC Men’s Basketball

Ottawa at Washburn

Sterling at Hesston

Tabor at Missouri Southern

KCAC Women’s Basketball

Evangel at Central Missouri

Sterling vs. Doane

York vs, Midland

MIAA Men’s Basketball

Emporia State vs. Northwestern Oklahoma

Kansas Newman at Oklahoma Baptist

Missouri Southern vs. Tabor

Nebraska Kearney vs. Wayne State

Northeastern State vs. Mississippi College

Rogers State vs. Southern Nazarene

Washburn vs. Ottawa

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Ouachita Baptist

Cent. Missouri vs. Evangel

Cent. Oklahoma vs. Colorado Springs

Missouri Southern at Southern Nazarene

Nebraska Kearney vs. Wayne State

Northeastern State vs. SW Oklahoma

Rogers State vs. Henderson State

Washburn vs. Texas A&M Kingsville

 

Sunday, November 30

KCAC Men’s Basketball

Tabor at Central Missouri

Bethany at Pittsburg State

KCAC Women’s Basketball

Saint Mary at Emporia State

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri vs. Tabor

Central Oklahoma vs. Champion Christian

Northeastern State at Missouri State

Pittsburg State vs. Bethany

MIAA Women’s Basketball

Emporia State vs. Saint Mary

NW Missouri State vs. Graceland

Pittsburg State vs. Angelo State

 

Monday, December 1

KCAC Women’s Basketball

Saint Mary vs. Benedictine

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State at Adams State tournament

 

Tuesday, December 2

KCAC Men’s Wrestling

Ottawa at Oklahoma Wesleyan

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Northeastern State

NW Missouri State at Missouri Western

Missouri Southern vs. Ozark Christian

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Northeastern State

NW Missouri State at Missouri Western

 