COLLEGE – KCAC – MIAA Winter Week 4 Schedule / Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 4 schedule/results
Wednesday, November 26
KCAC Men’s Basketball
York at NW Missouri State
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Henderson State
Cent. Missouri vs. Drury
Nebraska Kearney vs. Hastings
Northeastern State at Arkansas Tech
NW Missouri State vs. York
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Drury
Fort Hays State at MSU Denver
Missouri Southern vs. Truman State
Friday, November 28
KCAC Men’s Basketball
Oklahoma Wesleyan Oklahoma Science & Arts
MIAA Men’s Basketball
Emporia State at Oklahoma Baptist
Missouri Western vs. Arkansas Tech
Rogers State vs. SE Oklahoma State
MIAA Women’s Basketball
Washburn at St. Mary’s
Saturday, November 29
KCAC Men’s Basketball
Ottawa at Washburn
Sterling at Hesston
Tabor at Missouri Southern
KCAC Women’s Basketball
Evangel at Central Missouri
Sterling vs. Doane
York vs, Midland
MIAA Men’s Basketball
Emporia State vs. Northwestern Oklahoma
Kansas Newman at Oklahoma Baptist
Missouri Southern vs. Tabor
Nebraska Kearney vs. Wayne State
Northeastern State vs. Mississippi College
Rogers State vs. Southern Nazarene
Washburn vs. Ottawa
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Ouachita Baptist
Cent. Missouri vs. Evangel
Cent. Oklahoma vs. Colorado Springs
Missouri Southern at Southern Nazarene
Nebraska Kearney vs. Wayne State
Northeastern State vs. SW Oklahoma
Rogers State vs. Henderson State
Washburn vs. Texas A&M Kingsville
Sunday, November 30
KCAC Men’s Basketball
Tabor at Central Missouri
Bethany at Pittsburg State
KCAC Women’s Basketball
Saint Mary at Emporia State
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri vs. Tabor
Central Oklahoma vs. Champion Christian
Northeastern State at Missouri State
Pittsburg State vs. Bethany
MIAA Women’s Basketball
Emporia State vs. Saint Mary
NW Missouri State vs. Graceland
Pittsburg State vs. Angelo State
Monday, December 1
KCAC Women’s Basketball
Saint Mary vs. Benedictine
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State at Adams State tournament
Tuesday, December 2
KCAC Men’s Wrestling
Ottawa at Oklahoma Wesleyan
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Northeastern State
NW Missouri State at Missouri Western
Missouri Southern vs. Ozark Christian
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Northeastern State
NW Missouri State at Missouri Western