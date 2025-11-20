COLLEGE – KCAC – MIAA Winter Week 3 Schedule/Scores

By Christian Orr November 20, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 3 schedule/results

Wednesday, November 19

KCAC Men’s Basketball

Bethel 93, Southwestern 85

Avila 97, Evangel 74

Kansas Wesleyan 75, McPherson 73

Oklahoma Wesleyan 83, Friends 77

Ottawa 91, Tabor 82

Saint Mary 76, York 59

Sterling 80, Bethany 78

KCAC Women’s Basketball

Bethel 76, Southwestern 51

Evangel 95, Avila 48

Kansas Wesleyan 66, McPherson 52

Friends 65, Oklahoma Wesleyan 59

Ottawa 64, Tabor 57

Saint Mary 80, York 47

Sterling 68, Bethany 58

MIAA Men’s Basketball

SW Oklahoma State 67, Central Oklahoma 51

William Jewell 77, Emporia State 72

Fort Hays 68, South Dakota Mines 52

Southern Nazarene 82, Missouri Western 79

Washburn 85, Rockhurst 81

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Tech 75, Arkansas Fort Smith 69

SW Oklahoma State 65, Missouri Southern 57

NW Missouri State 66, Rockhurst 53

 

Thursday, November 20

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith 110, Hendrix 41

Cent. Missouri 84, Upper Iowa 79

Wayne State 87, Kansas Newman 84

Oklahoma Baptist 94, Missouri Southern 82

Pittsburg State 93, Maryville 66

MIAA Women’s Basketball

Midwestern State 65, Central Oklahoma 52

Augustana 66, Nebraska Kearney 58

Pittsburg State 68, NW Oklahoma 64

 

Friday, November 21

KCAC Women’s Wrestling

Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Missouri Valley Tournament

MIAA Men’s Basketball

Missouri Southern vs. Maryville

Northeastern State vs. Southern Nazarene

Pittsburg State vs. Oklahoma Baptist

MIAA Women’s Basketball

Cent. Missouri at West Florida

Fort Hays vs. Eastern New Mexico

Kansas Newman vs. William Jewell

Missouri Southern vs. Quincy

Northeastern State vs. MSU Denver

Rogers State vs. Ozark Christian

Washburn vs. SW Baptist

Fort Hays at Missouri Valley Open

 

Saturday, November 22

KCAC Men’s Basketball

Avila at Sterling

Bethany at Bethel

Friends at York

Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Ottawa

Southwestern at Saint Mary

Tabor at Evangel

KCAC Women’s Basketball

Avila at Sterling

Bethany at Bethel

Friends at York

Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Ottawa

Southwestern at Saint Mary

Tabor at Evangel

KCAC Men’s Wresting

Avila, Saint Mary AT Spire Duals

Avila AT UCM Open

Bethany, York at UNK Open

Friends at Missouri Valley

KCAC Women’s Wrestling

Ottawa, Saint Mary, York at Missouri Valley Open

Cent. Oklahoma          at West Texas                 MIAA Men’s Basketball

Emporia State                vs. Lincoln                       MIAA Men’s Basketball

Missouri Western        vs. Quincy                        MIAA Men’s Basketball

NW Missouri State      vs. Northern State                       MIAA Men’s Basketball

Rogers State   vs. Southern Arkansas                            MIAA Men’s Basketball

Washburn        at William Jewell                           MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith  vs. Truman State                          MIAA Women’s Basketball

Emporia State                vs. Missouri S&T                           MIAA Women’s Basketball

Fort Hays          at William Jewell                           MIAA Women’s Basketball

Kansas Newman         vs. Eastern New Mexico                          MIAA Women’s Basketball

Missouri Southern      vs. McKendree                              MIAA Women’s Basketball

Missouri Western        at Harding                        MIAA Women’s Basketball

Northeastern State     vs. SW Baptist                               MIAA Women’s Basketball

NW Missouri State      vs. Lincoln                       MIAA Women’s Basketball

Washburn        vs. Metro State                              MIAA Women’s Basketball

MIAA Men’s Wrestling

Cent. Missouri, Kansas Newman at Central Missouri Tournament

Cent. Oklahoma vs. McKendree

Fort Hays, Kansas Newman at Nebraska Kearney tournament

Nebraska Kearney at  Younes Open

 

Sunday, November 23

KCAC Men’s Basketball

Bethel at Fort Hays

MIAA Men’s Basketball

Fort Hays vs. Bethel

NW Missouri State vs. Northern Michigan

 

Monday, November 24

KCAC Men’s Basketball

Kansas Wesleyan at NW Oklahoma State

Sterling at Barclay

KCAC Women’s Basketball

Southwestern at Hesston      Women’s Basketball

MIAA Men’s Basketball

Cent. Oklahoma vs. UNT Dallas

Northeastern State vs. Ecclesia

Pittsburg State vs. Quincy

MIAA Women’s Basketball

Cent. Missouri at Saint Leo Fla.

Cent. Oklahoma vs. Harding

Kansas Newman vs. Central Christian

Missouri Western at Ouachita Baptist

Rogers State at Regis

 

Tuesday, November 25

KCAC Men’s Baskeball

Avila at Kansas Christian

Bethany at Pittsburg State

Evangel vs. Mission

Friends at Washburn

McPherson at Hesston

KCAC Women’s Basketball

Avila vs. Mission

Evangel at Stephens College

Friends vs. Oklahoma Science & Arts

Oklahoma Wesleyan vs. Haskell

Ottawa at Cottey

Saint Mary vs. Columbia

Tabor vs. Hastings

MIAA Men’s Basketball

Cent. Missouri vs. McKendree

Kansas Newman vs. Manhattan Christian

Missouri Southern vs. Rockhurst

Missouri Western at William Jewell

Washburn vs. Friends

MIAA Women’s Basketball

Emporia State vs. Quincy

Fort Hays at UC Colorado Springs

Missouri Southern at Drury

Northeastern State at Henderson State

NW Missouri State vs. William Jewell

Pittsburg State vs. Texas Woman’s

Rogers State at Colorado Mines

 