COLLEGE – KCAC – MIAA Winter Week 3 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 3 schedule/results
Wednesday, November 19
KCAC Men’s Basketball
Bethel 93, Southwestern 85
Avila 97, Evangel 74
Kansas Wesleyan 75, McPherson 73
Oklahoma Wesleyan 83, Friends 77
Ottawa 91, Tabor 82
Saint Mary 76, York 59
Sterling 80, Bethany 78
KCAC Women’s Basketball
Bethel 76, Southwestern 51
Evangel 95, Avila 48
Kansas Wesleyan 66, McPherson 52
Friends 65, Oklahoma Wesleyan 59
Ottawa 64, Tabor 57
Saint Mary 80, York 47
Sterling 68, Bethany 58
MIAA Men’s Basketball
SW Oklahoma State 67, Central Oklahoma 51
William Jewell 77, Emporia State 72
Fort Hays 68, South Dakota Mines 52
Southern Nazarene 82, Missouri Western 79
Washburn 85, Rockhurst 81
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Tech 75, Arkansas Fort Smith 69
SW Oklahoma State 65, Missouri Southern 57
NW Missouri State 66, Rockhurst 53
Thursday, November 20
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith 110, Hendrix 41
Cent. Missouri 84, Upper Iowa 79
Wayne State 87, Kansas Newman 84
Oklahoma Baptist 94, Missouri Southern 82
Pittsburg State 93, Maryville 66
MIAA Women’s Basketball
Midwestern State 65, Central Oklahoma 52
Augustana 66, Nebraska Kearney 58
Pittsburg State 68, NW Oklahoma 64
Friday, November 21
KCAC Women’s Wrestling
Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Missouri Valley Tournament
MIAA Men’s Basketball
Missouri Southern vs. Maryville
Northeastern State vs. Southern Nazarene
Pittsburg State vs. Oklahoma Baptist
MIAA Women’s Basketball
Cent. Missouri at West Florida
Fort Hays vs. Eastern New Mexico
Kansas Newman vs. William Jewell
Missouri Southern vs. Quincy
Northeastern State vs. MSU Denver
Rogers State vs. Ozark Christian
Washburn vs. SW Baptist
Fort Hays at Missouri Valley Open
Saturday, November 22
KCAC Men’s Basketball
Avila at Sterling
Bethany at Bethel
Friends at York
Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Ottawa
Southwestern at Saint Mary
Tabor at Evangel
KCAC Women’s Basketball
Avila at Sterling
Bethany at Bethel
Friends at York
Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Ottawa
Southwestern at Saint Mary
Tabor at Evangel
KCAC Men’s Wresting
Avila, Saint Mary AT Spire Duals
Avila AT UCM Open
Bethany, York at UNK Open
Friends at Missouri Valley
KCAC Women’s Wrestling
Ottawa, Saint Mary, York at Missouri Valley Open
xxx
Cent. Oklahoma at West Texas MIAA Men’s Basketball
Emporia State vs. Lincoln MIAA Men’s Basketball
Missouri Western vs. Quincy MIAA Men’s Basketball
NW Missouri State vs. Northern State MIAA Men’s Basketball
Rogers State vs. Southern Arkansas MIAA Men’s Basketball
Washburn at William Jewell MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Truman State MIAA Women’s Basketball
Emporia State vs. Missouri S&T MIAA Women’s Basketball
Fort Hays at William Jewell MIAA Women’s Basketball
Kansas Newman vs. Eastern New Mexico MIAA Women’s Basketball
Missouri Southern vs. McKendree MIAA Women’s Basketball
Missouri Western at Harding MIAA Women’s Basketball
Northeastern State vs. SW Baptist MIAA Women’s Basketball
NW Missouri State vs. Lincoln MIAA Women’s Basketball
Washburn vs. Metro State MIAA Women’s Basketball
MIAA Men’s Wrestling
Cent. Missouri, Kansas Newman at Central Missouri Tournament
Cent. Oklahoma vs. McKendree
Fort Hays, Kansas Newman at Nebraska Kearney tournament
Nebraska Kearney at Younes Open
Sunday, November 23
KCAC Men’s Basketball
Bethel at Fort Hays
MIAA Men’s Basketball
Fort Hays vs. Bethel
NW Missouri State vs. Northern Michigan
Monday, November 24
KCAC Men’s Basketball
Kansas Wesleyan at NW Oklahoma State
Sterling at Barclay
KCAC Women’s Basketball
Southwestern at Hesston Women’s Basketball
MIAA Men’s Basketball
Cent. Oklahoma vs. UNT Dallas
Northeastern State vs. Ecclesia
Pittsburg State vs. Quincy
MIAA Women’s Basketball
Cent. Missouri at Saint Leo Fla.
Cent. Oklahoma vs. Harding
Kansas Newman vs. Central Christian
Missouri Western at Ouachita Baptist
Rogers State at Regis
Tuesday, November 25
KCAC Men’s Baskeball
Avila at Kansas Christian
Bethany at Pittsburg State
Evangel vs. Mission
Friends at Washburn
McPherson at Hesston
KCAC Women’s Basketball
Avila vs. Mission
Evangel at Stephens College
Friends vs. Oklahoma Science & Arts
Oklahoma Wesleyan vs. Haskell
Ottawa at Cottey
Saint Mary vs. Columbia
Tabor vs. Hastings
MIAA Men’s Basketball
Cent. Missouri vs. McKendree
Kansas Newman vs. Manhattan Christian
Missouri Southern vs. Rockhurst
Missouri Western at William Jewell
Washburn vs. Friends
MIAA Women’s Basketball
Emporia State vs. Quincy
Fort Hays at UC Colorado Springs
Missouri Southern at Drury
Northeastern State at Henderson State
NW Missouri State vs. William Jewell
Pittsburg State vs. Texas Woman’s
Rogers State at Colorado Mines