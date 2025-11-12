COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 2 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 1 schedule/results
Wednesday, November 12
KCAC Men’s Basketball
Baker at McPherson
Midland at Sterling
KCAC Women’s Basketball
Avila at Missouri Valley
Baker at McPherson
Graceland at Ottawa
Saint Mary at Park
Southwestern at Cottey College
William Penn at Sterling
Hesston at York
MIAA Men’s Wrestling
Friends at Kansas Newman
Thursday, November 13
KCAC Men’s Wrestling
Baker at Ottawa
KCAC Women’s Wrestling
Baker at Ottawa
Friday, November 14
KCAC Men’s Wrestling
Bethany at Oklahoma Wesleyan
MIAA Men’s Basketball
Harding at Arkansas Fort Smith
Central Missouri vs. Minnesota State
Central Oklahoma vs. Minnesota Crookston
Emporia State vs. Wayne State
Kansas Newman vs. SW Oklahoma State
Missouri Southern vs. Arkansas Tech
Missouri Western vs. Augustana
Northeastern State vs. Arkansas Monticello
NW Missouri State vs. St. Cloud State
Pittsburg State vs. Sioux Falls
Rogers State vs. Ouachita Baptist
Washburn vs. Minnesota State – Moorhead
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Arkansas at Monticello
Central Missouri vs. U Mary
Central Oklahoma vs. SW Minnesota State
Emporia State vs. Wayne State
Fort Hays State vs. Concordia St. Paul
Kansas Newman vs. Southern Arkansas
Missouri Southern at Augustana
Missouri Western vs. Minnesota State
Nebraska Kearney vs. Minnesota Crookston
Northeastern State vs. Oklahoma Baptist
NW Missouri State vs. Sioux Falls
Pittsburg State vs. Northern State
Rogers State vs. SW Oklahoma State
Washburn vs. St. Cloud University
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney at Iowa State
Saturday, November 15
KCAC Men’s Basketball
Avila at Bethany
Saint Mary at Bethel
Evangel at Friends
Ottawa at Kansas Wesleyan
McPherson at Southwestern
Oklahoma Wesleyan at Tabor
York at Sterling
KCAC Women’s Basketball
Bethany at Avila
Saint Mary at Bethel
Evangel at Friends
Ottawa at Kansas Wesleyan
McPherson at Southwestern
Oklahoma Wesleyan at Tabor
York at Sterling
KCAC Men’s Wrestling
Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Grand View Open
Bethany at Central Baptist
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Oklahoma Wesleyan at Des Moine Open
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Ouachita Baptist
Central Missouri vs. Sioux Falls
Central Oklahoma vs. Arkansas Monticello
Emporia State vs. St. Cloud State
Fort Hays vs. SW Minnesota State
Kansas Newman vs. Arkansas Tech
Missouri Southern vs. SW Oklahoma State
Missouri Western vs. Wayne State
Nebraska Kearney vs. Concordia St. Paul
Northeastern State vs. Minnesota – Crookston
NW Missouri State vs. Augustana
Pittsburg State vs. Minnesota State – Moorhead
Rogers State vs. Harding
Washburn vs. Winona State
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs, Southern Arkansas
Central Missouri vs. Augustana
Central Oklahoma vs. St. Cloud State
Emporia State vs. Minnesota State Moorhead
Fort Hays vs. Sioux Falls
Kansas Newman vs. Arkansas Monticello
Missouri Southern vs. Saint Mary
Missouri Western vs. Concordia St. Paul
Nebraska Kearney vs. Northern State
Northeastern State at SW Oklahoma
NW Missouri State vs. Wayne State
Pittsburg State vs. Minnesota Crookston
Rogers State vs. Oklahoma Baptist
Washburn vs. SW Minnesota State
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma at Drury Open
Fort Hays State at Chadron State tournament
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State vs. Oklahoma State Club
Sunday, November 16
MIAA Men’s Basketball
Fort Hays vs. Concordia St. Paul
Nebraska Kearney vs. SW Minnesota State
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri vs. MSU Moorhead
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma at Augustana
Monday, November 17
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Mission Valley
MIAA Men’s Basketball
NW Missouri State vs. Missouri Valley
Rogers State vs. University of the Ozarks
Tuesday, November 18
KCAC Women’s Basketball
Baker at Friends
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Ozarks
Kansas Newman vs. Barclay College
Northeastern State vs. Ozark Christian
MIAA Women’s Basketball
Emporia State at SW Baptist
Kansas Newman vs. Oklahoma Christian
Missouri Western vs. Cottey College
Nebraska Kearney at Sioux Falls
Northeastern State vs. Ouachita Baptist
Rogers State vs. East Central