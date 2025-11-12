COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 2 Schedule-Scores

By Christian D Orr November 12, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 1 schedule/results

Wednesday, November 12

KCAC Men’s Basketball

Baker at McPherson

Midland at Sterling

KCAC Women’s Basketball

Avila at Missouri Valley

Baker at McPherson

Graceland at Ottawa

Saint Mary at Park

Southwestern at Cottey College

William Penn at Sterling

Hesston at York

MIAA Men’s Wrestling

Friends at Kansas Newman

 

Thursday, November 13

KCAC Men’s Wrestling

Baker at Ottawa

KCAC Women’s Wrestling

Baker at Ottawa

 

Friday, November 14

KCAC Men’s Wrestling

Bethany at Oklahoma Wesleyan

MIAA Men’s Basketball

Harding at Arkansas Fort Smith

Central Missouri vs. Minnesota State

Central Oklahoma vs. Minnesota Crookston

Emporia State vs. Wayne State

Kansas Newman vs. SW Oklahoma State

Missouri Southern vs. Arkansas Tech

Missouri Western vs. Augustana

Northeastern State vs. Arkansas Monticello

NW Missouri State vs. St. Cloud State

Pittsburg State vs. Sioux Falls

Rogers State vs. Ouachita Baptist

Washburn vs. Minnesota State – Moorhead

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Arkansas at Monticello

Central Missouri vs. U Mary

Central Oklahoma vs. SW Minnesota State

Emporia State vs. Wayne State

Fort Hays State vs. Concordia St. Paul

Kansas Newman vs. Southern Arkansas

Missouri Southern at Augustana

Missouri Western vs. Minnesota State

Nebraska Kearney vs. Minnesota Crookston

Northeastern State vs. Oklahoma Baptist

NW Missouri State vs. Sioux Falls

Pittsburg State vs. Northern State

Rogers State vs. SW Oklahoma State

Washburn vs. St. Cloud University

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney at Iowa State

 

Saturday, November 15

KCAC Men’s Basketball

Avila at Bethany

Saint Mary at Bethel

Evangel at Friends

Ottawa at Kansas Wesleyan

McPherson at Southwestern

Oklahoma Wesleyan at Tabor

York at Sterling

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Avila

Saint Mary at Bethel

Evangel at Friends

Ottawa at Kansas Wesleyan

McPherson at Southwestern

Oklahoma Wesleyan at Tabor

York at Sterling

KCAC Men’s Wrestling

Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Grand View Open

Bethany at Central Baptist

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at Des Moine Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Ouachita Baptist

Central Missouri vs. Sioux Falls

Central Oklahoma vs. Arkansas Monticello

Emporia State vs. St. Cloud State

Fort Hays vs. SW Minnesota State

Kansas Newman vs. Arkansas Tech

Missouri Southern vs. SW Oklahoma State

Missouri Western vs. Wayne State

Nebraska Kearney vs. Concordia St. Paul

Northeastern State vs. Minnesota – Crookston

NW Missouri State vs. Augustana

Pittsburg State vs. Minnesota State – Moorhead

Rogers State vs. Harding

Washburn vs. Winona State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs, Southern Arkansas

Central Missouri vs. Augustana

Central Oklahoma vs. St. Cloud State

Emporia State vs. Minnesota State Moorhead

Fort Hays vs. Sioux Falls

Kansas Newman vs. Arkansas Monticello

Missouri Southern vs. Saint Mary

Missouri Western vs. Concordia St. Paul

Nebraska Kearney vs. Northern State

Northeastern State at SW Oklahoma

NW Missouri State vs. Wayne State

Pittsburg State vs. Minnesota Crookston

Rogers State vs. Oklahoma Baptist

Washburn vs. SW Minnesota State

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma at Drury Open

Fort Hays State at Chadron State tournament

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State vs. Oklahoma State Club

 

Sunday, November 16

MIAA Men’s Basketball

Fort Hays vs. Concordia St. Paul

Nebraska Kearney vs. SW Minnesota State

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. MSU Moorhead

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma at Augustana

 

Monday, November 17

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Mission Valley

MIAA Men’s Basketball

NW Missouri State vs. Missouri Valley

Rogers State vs. University of the Ozarks

 

Tuesday, November 18

KCAC Women’s Basketball

Baker at Friends

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Ozarks

Kansas Newman vs. Barclay College

Northeastern State vs. Ozark Christian

MIAA Women’s Basketball

Emporia State at SW Baptist

Kansas Newman vs. Oklahoma Christian

Missouri Western vs. Cottey College

Nebraska Kearney at Sioux Falls

Northeastern State vs. Ouachita Baptist

Rogers State vs. East Central

 