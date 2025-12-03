COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 2 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 4 schedule/results
Wednesday, December 3
KCAC Men’s Basketball
Bethel at Friends
Evangel at Saint Mary
Kansas Wesleyan at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Avila
Southwestern at Ottawa
Tabor at McPherson
York at Bethany
KCAC Women’s Basketball
Bethel at Friends
Evangel at Saint Mary
Kansas Wesleyan at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Avila
Southwestern at Ottawa
Tabor at McPherson
York at Bethany
MIAA Men’s Wrestling
Kansas Newman at Central Oklahoma
Thursday, December 4
KCAC Men’s Wrestling
Saint Mary at Avila
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma at Pittsburg State
Emporia State at NW Missouri State
Fort Hays at Central Missouri
Nebraska Kearney at Washburn
Northeastern State at Kansas Newman
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma at Pittsburg State
Emporia State at NW Missouri State
Fort Hays at Central Missouri
Nebraska Kearney at Washburn
Northeastern State at Kansas Newman
Rogers State at Missouri Southern
Friday, December 5
KCAC Women’s Wrestling
Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Doane Open
MIAA Men’s Wrestling
Kansas Newman at Central Oklahoma
Chadron State at Nebraska Kearney
Minot State at Fort Hays
Saturday, December 6
KCAC Men’s Basketball
Avila at Southwestern
Bethel at Evangel
Friends at Kansas Wesleyan
Ottawa at Bethany
Saint Mary at McPherson
Sterling at Oklahoma Wesleyan
York at Tabor
KCAC Women’s Basketball
Avila at Southwestern
Bethel at Evangel
Friends at Kansas Wesleyan
Ottawa at Bethany
Saint Mary at McPherson
Sterling at Oklahoma Wesleyan
York at Tabor
KCAC Men’s Wrestling
Bethany at Conner Oppenheim Open
Friends, Oklahoma Wesleyan, Ottawa, Saint Mary at Doane Open
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Kansas Newman
Central Oklahoma at Missouri Southern
Fort Hays at Washburn
Missouri Western at Emporia State
Nebraska Kearney at Central Missouri
Rogers State at Pittsburg State
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Kansas Newman
Central Oklahoma at Missouri Southern
Fort Hays at Washburn
Missouri Western at Emporia State
Nebraska Kearney at Central Missouri
Rogers State at Pittsburg State
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Wisconsin Parkside
Colorado School of Mines at Fort Hays
Ouachita Baptist at Fort Hays
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays at Fort Hays Open
Sunday, December 7
KCAC Men’s Wrestling
York at Fort Hays State Open
MIAA Men’s Wrestling
Fort Hays, Kansas Newman, Nebraska Kearney at Fort Hays State Open
Wednesday, December 10
KCAC Men’s Basketball
Avila at Saint Mary
Evangel at Ottawa
Kansas Wesleyan at York
McPherson at Bethany
Southwestern at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Bethel
Tabor at Friends
KCAC Women’s Basketball
Avila at Saint Mary
Evangel at Ottawa
Kansas Wesleyan at York
McPherson at Bethany
Southwestern at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Bethel
Tabor at Friends
Thursday, December 11
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma at Rogers State
MIAA Women’s Basketball
Central Oklahoma at Rogers State
Friday, December 12
MIAA Men’s Basketball
Ecclesia at Arkansas Fort Smith
Qunicy at Missouri Southern
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney at St. Cloud State
Saturday, December 13
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Southwestern
Bethel at Oklahoma Wesleyan
Friends at McPherson
Saint Mary at Kansas Wesleyan
Sterling at Ottawa
Tabor at Avila
York at Evangel
KCAC Women’s Basketball
Bethany at Southwestern
Bethel at Oklahoma Wesleyan
Friends at McPherson
Saint Mary at Kansas Wesleyan
Sterling at Ottawa
Tabor at Avila
York at Evangel
KCAC Men’s Wrestling
Avila at Rocky Top Duals
Oklahoma Wesleyan, Ottawa, Friends at OKWU Open
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Washburn
Fort Hays at William Jewell
Kansas Christian at Kansas Newman
Missouri Western at Rockhurst
Hesston at Nebraska Kearney
Missouri S&T at NW Missouri State
Haskell at Rogers State
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Maryville University
Central Missouri at Washburn
Kansas Christian at Kansas Newman
Pittsburg State at Fort Hays State
Haskell at Rogers State
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma, Kansas Christian at Midwest Classic