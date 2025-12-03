COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 2 Schedule-Scores

By Christian Orr December 3, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 4 schedule/results

Wednesday, December 3

KCAC Men’s Basketball

Bethel at Friends

Evangel at Saint Mary

Kansas Wesleyan at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Avila

Southwestern at Ottawa

Tabor at McPherson

York at Bethany

KCAC Women’s Basketball

Bethel at Friends

Evangel at Saint Mary

Kansas Wesleyan at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Avila

Southwestern at Ottawa

Tabor at McPherson

York at Bethany

MIAA Men’s Wrestling

Kansas Newman at Central Oklahoma

 

Thursday, December 4

KCAC Men’s Wrestling

Saint Mary at Avila

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at Pittsburg State

Emporia State at NW Missouri State

Fort Hays at Central Missouri

Nebraska Kearney at Washburn

Northeastern State at Kansas Newman

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at Pittsburg State

Emporia State at NW Missouri State

Fort Hays at Central Missouri

Nebraska Kearney at Washburn

Northeastern State at Kansas Newman

Rogers State at Missouri Southern

 

Friday, December 5

KCAC Women’s Wrestling

Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Doane Open

MIAA Men’s Wrestling

Kansas Newman at Central Oklahoma

Chadron State at Nebraska Kearney

Minot State at Fort Hays

 

Saturday, December 6

KCAC Men’s Basketball

Avila at Southwestern

Bethel at Evangel

Friends at Kansas Wesleyan

Ottawa at Bethany

Saint Mary at McPherson

Sterling at Oklahoma Wesleyan

York at Tabor

KCAC Women’s Basketball

Avila at Southwestern

Bethel at Evangel

Friends at Kansas Wesleyan

Ottawa at Bethany

Saint Mary at McPherson

Sterling at Oklahoma Wesleyan

York at Tabor

KCAC Men’s Wrestling

Bethany at Conner Oppenheim Open

Friends, Oklahoma Wesleyan, Ottawa, Saint Mary at Doane Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Kansas Newman

Central Oklahoma at Missouri Southern

Fort Hays at Washburn

Missouri Western at Emporia State

Nebraska Kearney at Central Missouri

Rogers State at Pittsburg State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Kansas Newman

Central Oklahoma at Missouri Southern

Fort Hays at Washburn

Missouri Western at Emporia State

Nebraska Kearney at Central Missouri

Rogers State at Pittsburg State

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Wisconsin Parkside

Colorado School of Mines at Fort Hays

Ouachita Baptist at Fort Hays

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays at Fort Hays Open

 

Sunday, December 7

KCAC Men’s Wrestling

York at Fort Hays State Open

MIAA Men’s Wrestling

Fort Hays, Kansas Newman, Nebraska Kearney at Fort Hays State Open

 

Wednesday, December 10

KCAC Men’s Basketball

Avila at Saint Mary

Evangel at Ottawa

Kansas Wesleyan at York

McPherson at Bethany

Southwestern at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Bethel

Tabor at Friends

KCAC Women’s Basketball

Avila at Saint Mary

Evangel at Ottawa

Kansas Wesleyan at York

McPherson at Bethany

Southwestern at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Bethel

Tabor at Friends

 

Thursday, December 11

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at Rogers State

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at Rogers State

 

Friday, December 12

MIAA Men’s Basketball

Ecclesia at Arkansas Fort Smith

Qunicy at Missouri Southern

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney at St. Cloud State

 

Saturday, December 13

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Southwestern

Bethel at Oklahoma Wesleyan

Friends at McPherson

Saint Mary at Kansas Wesleyan

Sterling at Ottawa

Tabor at Avila

York at Evangel

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Southwestern

Bethel at Oklahoma Wesleyan

Friends at McPherson

Saint Mary at Kansas Wesleyan

Sterling at Ottawa

Tabor at Avila

York at Evangel

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Rocky Top Duals

Oklahoma Wesleyan, Ottawa, Friends at OKWU Open

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri at Washburn

Fort Hays at William Jewell

Kansas Christian at Kansas Newman

Missouri Western at Rockhurst

Hesston at Nebraska Kearney

Missouri S&T at NW Missouri State

Haskell at Rogers State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Maryville University

Central Missouri at Washburn

Kansas Christian at Kansas Newman

Pittsburg State at Fort Hays State

Haskell at Rogers State

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma, Kansas Christian at Midwest Classic