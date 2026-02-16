COLLEGE – Winter Week 17 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 16 schedule/results
Monday, February 16
MIAA Men’s Basketball
Missouri Southern at Pittsburg State
MIAA Women’s Basketball
Missouri Southern at Pittsburg State
Tuesday, February 17
KCAC Women’s Wrestling
Saint Mary at Missouri Valley Dual
Wednesday, February 18
KCAC Men’s Basketball
Avila at York
Bethany at Kansas Wesleyan
Bethel at Tabor
Evangel at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Saint Mary
Southwestern at Friends
Sterling at McPherson
KCAC Women’s Basketball
Avila at York
Bethany at Kansas Wesleyan
Bethel at Tabor
Evangel at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Saint Mary
Southwestern at Friends
Sterling at McPherson
Thursday, February 19
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Missouri Western
Central Missouri at Rogers State
Fort Hays State at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Pittsburg State
Northeastern State at NW Missouri State
Washburn at Central Oklahoma
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Missouri Western
Central Missouri at Rogers State
Fort Hays State at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Pittsburg State
Northeastern State at NW Missouri State
Washburn at Central Oklahoma
Saturday, February 21
KCAC Men’s Basketball
Avila at Tabor
Evangel at Sterling
Friends at Bethany
Kansas Wesleyan at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at McPherson
Saint Mary at Southwestern
York at Bethel
KCAC Women’s Basketball
Avila at Tabor
Evangel at Sterling
Friends at Bethany
Kansas Wesleyan at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at McPherson
Saint Mary at Southwestern
York at Bethel
KCAC Men’s Wrestling
Avila at KCAC Championships
Friends at KCAC Championship
Oklahoma Wesleyan at KCAC Championships
Ottawa at KCAC Championships
Saint Mary at KCAC Championships
York at KCAC Championships
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith at NW Missouri State
Central Missouri at Central Oklahoma
Fort Hays State at Pittsburg State
Kansas Newman at Emporia State
Nebraska Kearney at Missouri Southern
Northeastern State at Missouri Western
Washburn at Rogers State
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at NW Missouri State
Central Missouri at Central Oklahoma
Fort Hays State at Pittsburg State
Kansas Newman at Emporia State
Nebraska Kearney at Missouri Southern
Northeastern State at Missouri Western
Washburn at Rogers State
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State at NCAA Regionals
Sunday, February 22
MIAA Men’s Wrestling
Fort Hays State at Kansas Newman