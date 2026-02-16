COLLEGE – Winter Week 17 Schedule-Scores

By Christian D Orr February 16, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 16 schedule/results

Monday, February 16

MIAA Men’s Basketball

Missouri Southern at Pittsburg State

MIAA Women’s Basketball

Missouri Southern at Pittsburg State

 

Tuesday, February 17

KCAC Women’s Wrestling

Saint Mary at Missouri Valley Dual

 

Wednesday, February 18

KCAC Men’s Basketball

Avila at York

Bethany at Kansas Wesleyan

Bethel at Tabor

Evangel at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Saint Mary

Southwestern at Friends

Sterling at McPherson

KCAC Women’s Basketball

Avila at York

Bethany at Kansas Wesleyan

Bethel at Tabor

Evangel at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Saint Mary

Southwestern at Friends

Sterling at McPherson

 

Thursday, February 19

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Missouri Western

Central Missouri at Rogers State

Fort Hays State at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Pittsburg State

Northeastern State at NW Missouri State

Washburn at Central Oklahoma

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Missouri Western

Central Missouri at Rogers State

Fort Hays State at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Pittsburg State

Northeastern State at NW Missouri State

Washburn at Central Oklahoma

 

Saturday, February 21

KCAC Men’s Basketball

Avila at Tabor

Evangel at Sterling

Friends at Bethany

Kansas Wesleyan at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at McPherson

Saint Mary at Southwestern

York at Bethel

KCAC Women’s Basketball

Avila at Tabor

Evangel at Sterling

Friends at Bethany

Kansas Wesleyan at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at McPherson

Saint Mary at Southwestern

York at Bethel

KCAC Men’s Wrestling

Avila at KCAC Championships

Friends at KCAC Championship

Oklahoma Wesleyan at KCAC Championships

Ottawa at KCAC Championships

Saint Mary at KCAC Championships

York at KCAC Championships

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at NW Missouri State

Central Missouri at Central Oklahoma

Fort Hays State at Pittsburg State

Kansas Newman at Emporia State

Nebraska Kearney at Missouri Southern

Northeastern State at Missouri Western

Washburn at Rogers State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at NW Missouri State

Central Missouri at Central Oklahoma

Fort Hays State at Pittsburg State

Kansas Newman at Emporia State

Nebraska Kearney at Missouri Southern

Northeastern State at Missouri Western

Washburn at Rogers State

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State at NCAA Regionals

 

Sunday, February 22

MIAA Men’s Wrestling

Fort Hays State at Kansas Newman

 

 