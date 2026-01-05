COLLEGE – KCAC/MIAA Winter Week 10 Schedule-Scores

By Christian D Orr January 5, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 10 schedule/results

Monday, January 5

KCAC Men’s Basketball

Oklahoma Wesleyan vs. Spurgeon

KCAC Women’s Basketball

Avila at Bethel

KCAC Men’s Wrestling

Bethany at Saint Mary

 

Tuesday, January 6

MIAA Men’s Basketball

Fort Hays at Nebraska Kearney

Pittsburg State at Missouri Southern

MIAA Women’s Basketball

Fort Hays at Nebraska Kearney

Pittsburg State at Missouri Southern

 

Wednesday, January 7

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Tabor

Evangel at Southwestern

Friends at Sterling

Kansas Wesleyan at Bethel

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

Ottawa at Avila

York at McPherson

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Tabor

Evangel at Southwestern

Friends at Sterling

Kansas Wesleyan at Bethel

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

Ottawa at Avila

York at McPherson

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Rogers State

Central Missouri at NW Missouri State

Northeastern State at Central Oklahoma

Washburn at Missouri Western

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Rogers State

Central Missouri at NW Missouri State

Northeastern State at Central Oklahoma

Washburn at Missouri Western

 

Thursday, January 8

KCAC Men’s Wrestling

Friends at Concordia

Friends vs. Midland

KCAC Women’s Wrestling

Saint Mary at Avila

MIAA Men’s Basketball

Fort Hays State at Emporia State

Kansas Newman at Pittsburg State

MIAA Women’s Basketball

Fort Hays State at Emporia State

Kansas Newman at Pittsburg State

 

Friday, January 9

KCAC Men’s Wrestling

Avila, Saint Mary at Missouri Valley Duals

Friends at York

KCAC Women’s Wrestling

Friends at York

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri, Fort Hays State, Nebraska Kearney, Central Oklahoma at MWCA National Duals

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State at MWCA National Duals

 

Saturday, January 10

KCAC Men’s Basketball

Avila at Kansas Wesleyan

Bethel at Saint Mary

Evangel at Bethany

Friends at Oklahoma Wesleyan

Southwestern at McPherson

Sterling at York

Tabor at Ottawa

KCAC Women’s Basketball

Avila at Kansas Wesleyan      Women’s Basketball

Bethel at Saint Mary  Women’s Basketball

Evangel at Bethany    Women’s Basketball

Friends at Oklahoma Wesleyan         Women’s Basketball

Southwestern at McPherson               Women’s Basketball

Sterling at York              Women’s Basketball

Tabor at Ottawa            Women’s Basketball

KCAC Men’s Wrestling

Bethany, Oklahoma Wesleyan at Hastings Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Central Oklahoma

Central Missouri at Missouri Western

Kansas Newman at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Emporia State

Northeastern State at Rogers State

Washburn at NW Missouri State

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Central Oklahoma

Central Missouri at Missouri Western

Kansas Newman at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Emporia State

Northeastern State at Rogers State

Washburn at NW Missouri State

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney at Hastings Open