COLLEGE – KCAC / MIAA Winter Week 1 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 1 schedule/results
Thursday, October 23
KCAC Men’s Basketball
Bethel 94, Oklahoma Panhandle 68
Ottawa 80, Hesston 60
Friday, October 24
KCAC Men’s Basketball
Avila 84, University of Health, Science & Pharmacy St. Louis 79
Saturday, October 25
KCAC Men’s Basketball
Iowa Northwestern 95, Friends 87
York 87, Hesston 60
KCAC Women’s Basketball
Friends 81, Mid-America Christian 68
Oklahoma City 69, Oklahoma Wesleyan 57
York 73, Hesston 70
KCAC Men’s Wrestling
Ambrose 48, York 3
Missouri Baptist 42, York 3
Sunday, October 26
KCAC Women’s Basketball
Omaha 81, Avila 55
Monday, October 27
KCAC Men’s Basketball
Evangel 125, Central Christin 81
Doane 75, Tabor 70
Peru State 101, York 80
KCAC Women’s Basketball
Southwestern 68, Manhattan Christian 51
College of Saint Mary 55, York 49
Tuesday, October 28
KCAC Men’s Basketball
Ottawa 103, Haskell 81
Southwestern 101, Hesston 63
KCAC Women’s Basketball
Avila 77, Cottey 49
Hastings 87, Bethany 57
Haskell 77, Sterling 72
Thursday, October 30
KCAC Men’s Basketball
Avila 90, William Woods 70
Dordt 91, Evangel 81
Friends 107, Baker 68
McPherson 77, Doane 66
KCAC Women’s Basketball
Evangel 133, Crowley’s Ridge 30
Friends 88, Baker 67
York 100, Kansas Christian 47
Friday, October 31
KCAC Men’s Basketball
Bethany 73, Oklahoma Panhandle 71
Bethel 76, Central Methodist 71
Evangel 108, Central Baptist 90
Nebraska Wesleyan 81, Kansas Wesleyan 69
Oklahoma Wesleyan 84, George Gwinnett 63
Saint Mary 71, Langston 69
Manhattan Christian 73, Sterling 68
Concordia 85, Tabor 70
KCAC Women’s Basketball
Mid-America Nazarene 62, Avila 52
Benedictine 83, Bethany 78
Bethel 78, William Penn 59
Dakota State 81, Kansas Wesleyan 61
McPherson 79, Randall 52
Oklahoma Wesleyan 73, Louisiana State- Alexandria 64
Ottawa 97, Kansas Christian 49
KCAC Men’s Wrestling
Emry Riddle 41, Avila 3
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma 75, Simon Frasier 60
West Texas A&M 87, Missouri Western 75
Minnesota State 71, Northwest Missouri State 49
MIAA Women’s Basketball
Grand Valley State 83, Missouri Western 61
Adams State 56, Northwest Missouri State 51
Saturday, November 1
KCAC Men’s Basketball
Avila 77, Missouri Valley 70
Nebraska Wesleyan 79, Bethel 68
Central Methodist 82, Kansas Wesleyan 70
Langston 73, Oklahoma Wesleyan 70
Saint Mary 88, Georgia Gwinnett 80
Central Christian 77, Sterling 72
Tabor 76, Mount Mary 68
KCAC Women’s Basketball
Park 78, Avila 76
Bethany 63, John Brown 55
Dakota Baptist 100, Bethel 75
Kansas Wesleyan 71, William Penn 45
McPherson 77, Cottey College 47
Oklahoma Wesleyan 52, Texas A&M Texarkana 49
College of the Ozarks 91, Saint Mary 70
Tabor 57, Benedictine 47
KCAC Men’s Wrestling
Avila, Bethany, Friends, Oklahoma Wesleyan, Ottawa, York at Friends Tournament
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma 75, Central Washington 65
Northwest Missouri State 82, Missouri St. Louis 79
West Texas A&M 76, Pittsburg State 70
Washburn 101, Augustana 53
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma, Kansas Newman at Friends Invite
Sunday, November 2
KCAC Women’s Basketball
Northern Oklahoma 81, Bethany 68
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma 69, Western Washington 63
Missouri Western 71, Missouri St. Louis 63
Pittsburg State 75, Minnesota State Mankato 53
Washburn 89, Dallas Baptist 77
MIAA Women’s Basketball
Lubbock Christian 82, Missouri Western 75
West Texas A&M 67, Northwest Missouri State 51
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri 38, Missouri Valley 6
Central Missouri 30, Central Methodist 15
Central Missouri 30, Drury 15
Ouachita Baptist 47, Central Oklahoma 0
Little Park 27, Central Oklahoma 11
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State 3 champions, 15 placers at Maverick Open
Monday, November 3
KCAC Men’s Basketball
Haskell 94, Bethany 75
Missouri-Kansas City 80, Evangel 74
Ottawa 82, Baker 81
Southwestern 110, Randall 56
KCAC Women’s Basketball
Ottawa 91, Baker 56
South Dakota 104, York 33
Tuesday, November 4
KCAC Men’s Basketball
Central Christian 80, McPherson 70
Oklahoma 76, Mid-America Nazarene 69
Saint Mary 79, Midland 65
Sterling 100, Barclay 59
Grand View 87, York 53
KCAC Women’s Basketball
Kansas Christian at Avila, cancelled
Columbia 82, Evangel 74
McPherson 67, Central Christian 59
Saint Mary 76, Graceland 58
Sterling 94, Hastings 91
York 84, Ecclesia 30
MIAA Men’s Basketball
Missouri State 88, Missouri Southern 70
Wednesday, November 5
KCAC Women’s Basketball
Hastings at Friends
Peru State at Southwestern
Thursday, November 6
KCAC Men’s Basketball
Barclay at Bethany
Hesston at Bethel
Evangel at College of the Ozarks
Kansas Wesleyan at Peru State
Southwestern at Haskell
KCAC Women’s Basketball
Morningside at Bethel
Evangel at College of the Ozarks
Kansas Wesleyan at Baker
William Baptist at Saint Mary
KCAC Men’s Wrestling
Graceland at Saint Mary
KCAC Women’s Wrestling
Graceland at Saint Mary
MIAA Men’s Wrestling
Nebraska Kearney vs. Southeast C.C.
Friday, November 7
KCAC Men’s Basketball
Graceland at Avila
Peru State at Bethel
Friends at Dordt
Kansas Wesleyan at Hesston
McPherson at Grand View
William Woods at Ottawa
Saint Mary at Baker
York at Doane
KCAC Women’s Basketball
Baker at Bethel
Morningside at Kansas Wesleyan
Oklahoma City at Sterling
Tabor at Bellevue
Mount Mary at York
KCAC Men’s Wrestling
Oklahoma Wesleyan at Carl Albert Open
MIAA Men’s Basketball
Cent. Missouri vs. Colorado School of Mines
Nebraska Kearney vs. Angelo State
MIAA Women’s Basketball
Nebraska Kearney vs. Colorado St. Pueblo
Saturday, November 8
KCAC Men’s Basketball
Grand View at Avila
Friends at William Woods
McPherson at Graceland
Texas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan
Dordt at Ottawa
Benedictine at Saint Mary
Saint Mary at Arkansas Baptist
Tabor at Central Christian
York at Mount Mary
KCAC Women’s Basketball
Bethany at Peru State
McPherson at Nebraska Wesleyan
Southwestern at Central Christian
Dickinson State at Tabor
KCAC Men’s Wrestling
Avila at Benedictine tournament
Bethany at Maverick Open
KCAC Women’s Wrestling
Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary at Ottawa Tournament
York at Waldorf Open
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri vs. Montana State
Nebraska Kearney vs. Colorado Mines
MIAA Women’s Basketball
Nebraska Kearney vs. Colorado Mines
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at McKendree
Fort Hays, Nebraska Kearney at Dakota Wesleyan Tournament
Sunday, November 9
KCAC Men’s Wrestling
Ottawa at Baker Open
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri vs. New Mexico Highlands
Nebraska Kearney vs. MSU Billings
MIAA Women’s Basketball
Nebraska Kearney vs. UT Tyler
Monday, November 10
KCAC Men’s Basketball
Mid-America at Kansas Wesleyan
Tuesday, November 11
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Barclay
Tabor at Langston
York at Briar Cliff
KCAC Women’s Basketball
Bethany at Northern Colorado
Friends at Haskell
KCAC Women’s Wrestling
Avila at Friends