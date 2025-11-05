COLLEGE – KCAC / MIAA Winter Week 1 Schedule/Scores

By Christian Orr November 5, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 1 schedule/results

Thursday, October 23

KCAC Men’s Basketball

Bethel 94, Oklahoma Panhandle 68

Ottawa 80, Hesston 60

 

Friday, October 24

KCAC Men’s Basketball

Avila 84, University of Health, Science & Pharmacy St. Louis 79

 

Saturday, October 25

KCAC Men’s Basketball

Iowa Northwestern 95, Friends 87

York 87, Hesston 60

KCAC Women’s Basketball

Friends 81, Mid-America Christian 68

Oklahoma City 69, Oklahoma Wesleyan 57

York 73, Hesston 70

KCAC Men’s Wrestling

Ambrose 48, York 3

Missouri Baptist 42, York 3

 

Sunday, October 26

KCAC Women’s Basketball

Omaha 81, Avila 55

 

Monday, October 27

KCAC Men’s Basketball

Evangel 125, Central Christin 81

Doane 75, Tabor 70

Peru State 101, York 80

KCAC Women’s Basketball

Southwestern 68, Manhattan Christian 51

College of Saint Mary 55, York 49

 

Tuesday, October 28

KCAC Men’s Basketball

Ottawa 103, Haskell 81

Southwestern 101, Hesston 63

KCAC Women’s Basketball

Avila 77, Cottey 49

Hastings 87, Bethany 57

Haskell 77, Sterling 72

 

Thursday, October 30

KCAC Men’s Basketball

Avila 90, William Woods 70

Dordt 91, Evangel 81

Friends 107, Baker 68

McPherson 77, Doane 66

KCAC Women’s Basketball

Evangel 133, Crowley’s Ridge 30

Friends 88, Baker 67

York 100, Kansas Christian 47

 

Friday, October 31

KCAC Men’s Basketball

Bethany 73, Oklahoma Panhandle 71

Bethel 76, Central Methodist 71

Evangel 108, Central Baptist 90

Nebraska Wesleyan 81, Kansas Wesleyan 69

Oklahoma Wesleyan 84, George Gwinnett 63

Saint Mary 71, Langston 69

Manhattan Christian 73, Sterling 68

Concordia 85, Tabor 70

KCAC Women’s Basketball

Mid-America Nazarene 62, Avila 52

Benedictine 83, Bethany 78

Bethel 78, William Penn 59

Dakota State 81, Kansas Wesleyan 61

McPherson 79, Randall 52

Oklahoma Wesleyan 73, Louisiana State- Alexandria 64

Ottawa 97, Kansas Christian 49

KCAC Men’s Wrestling

Emry Riddle 41, Avila 3

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma 75, Simon Frasier 60

West Texas A&M 87, Missouri Western 75

Minnesota State 71, Northwest Missouri State 49

MIAA Women’s Basketball

Grand Valley State 83, Missouri Western 61

Adams State 56, Northwest Missouri State 51

 

Saturday, November 1

KCAC Men’s Basketball

Avila 77, Missouri Valley 70

Nebraska Wesleyan 79, Bethel 68

Central Methodist 82, Kansas Wesleyan 70

Langston 73, Oklahoma Wesleyan 70

Saint Mary 88, Georgia Gwinnett 80

Central Christian 77, Sterling 72

Tabor 76, Mount Mary 68

KCAC Women’s Basketball

Park 78, Avila 76

Bethany 63, John Brown 55

Dakota Baptist 100, Bethel 75

Kansas Wesleyan 71, William Penn 45

McPherson 77, Cottey College 47

Oklahoma Wesleyan 52, Texas A&M Texarkana 49

College of the Ozarks 91, Saint Mary 70

Tabor 57, Benedictine 47

KCAC Men’s Wrestling

Avila, Bethany, Friends, Oklahoma Wesleyan, Ottawa, York at Friends Tournament

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma 75, Central Washington 65

Northwest Missouri State 82, Missouri St. Louis 79

West Texas A&M 76, Pittsburg State 70

Washburn 101, Augustana 53

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma, Kansas Newman at Friends Invite

 

Sunday, November 2

KCAC Women’s Basketball

Northern Oklahoma 81, Bethany 68

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma 69, Western Washington 63

Missouri Western 71, Missouri St. Louis 63

Pittsburg State 75, Minnesota State Mankato 53

Washburn 89, Dallas Baptist 77

MIAA Women’s Basketball

Lubbock Christian 82, Missouri Western 75

West Texas A&M 67, Northwest Missouri State 51

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri 38, Missouri Valley 6

Central Missouri 30, Central Methodist 15

Central Missouri 30, Drury 15

Ouachita Baptist 47, Central Oklahoma 0

Little Park 27, Central Oklahoma 11

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State 3 champions, 15 placers at Maverick Open

 

Monday, November 3

KCAC Men’s Basketball

Haskell 94, Bethany 75

Missouri-Kansas City 80, Evangel 74

Ottawa 82, Baker 81

Southwestern 110, Randall 56

KCAC Women’s Basketball

Ottawa 91, Baker 56

South Dakota 104, York 33

 

Tuesday, November 4

KCAC Men’s Basketball

Central Christian 80, McPherson 70

Oklahoma 76, Mid-America Nazarene 69

Saint Mary 79, Midland 65

Sterling 100, Barclay 59

Grand View 87, York 53

KCAC Women’s Basketball

Kansas Christian at Avila, cancelled

Columbia 82, Evangel 74

McPherson 67, Central Christian 59

Saint Mary 76, Graceland 58

Sterling 94, Hastings 91

York 84, Ecclesia 30

MIAA Men’s Basketball

Missouri State 88, Missouri Southern 70

 

Wednesday, November 5

KCAC Women’s Basketball

Hastings at Friends

Peru State at Southwestern

 

Thursday, November 6

KCAC Men’s Basketball

Barclay at Bethany

Hesston at Bethel

Evangel at College of the Ozarks

Kansas Wesleyan at Peru State

Southwestern at Haskell

KCAC Women’s Basketball

Morningside at Bethel

Evangel at College of the Ozarks

Kansas Wesleyan at Baker

William Baptist at Saint Mary

KCAC Men’s Wrestling

Graceland at Saint Mary

KCAC Women’s Wrestling

Graceland at Saint Mary

MIAA Men’s Wrestling

Nebraska Kearney vs. Southeast C.C.

 

Friday, November 7

KCAC Men’s Basketball

Graceland at Avila

Peru State at Bethel

Friends at Dordt

Kansas Wesleyan at Hesston

McPherson at Grand View

William Woods at Ottawa

Saint Mary at Baker

York at Doane

KCAC Women’s Basketball

Baker at Bethel

Morningside at Kansas Wesleyan

Oklahoma City at Sterling

Tabor at Bellevue

Mount Mary at York

KCAC Men’s Wrestling

Oklahoma Wesleyan at Carl Albert Open

MIAA Men’s Basketball

Cent. Missouri vs. Colorado School of Mines

Nebraska Kearney vs. Angelo State

MIAA Women’s Basketball

Nebraska Kearney vs. Colorado St. Pueblo

 

Saturday, November 8

KCAC Men’s Basketball

Grand View at Avila

Friends at William Woods

McPherson at Graceland

Texas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan

Dordt at Ottawa

Benedictine at Saint Mary

Saint Mary at Arkansas Baptist

Tabor at Central Christian

York at Mount Mary

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Peru State

McPherson at Nebraska Wesleyan

Southwestern at Central Christian

Dickinson State at Tabor

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Benedictine tournament

Bethany at Maverick Open

KCAC Women’s Wrestling

Avila, Friends, Ottawa, Saint Mary at Ottawa Tournament

York at Waldorf Open

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri vs. Montana State

Nebraska Kearney vs. Colorado Mines

MIAA Women’s Basketball

Nebraska Kearney vs. Colorado Mines

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at McKendree

Fort Hays, Nebraska Kearney at Dakota Wesleyan Tournament

 

Sunday, November 9

KCAC Men’s Wrestling

Ottawa at Baker Open

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri vs. New Mexico Highlands

Nebraska Kearney vs. MSU Billings

MIAA Women’s Basketball

Nebraska Kearney vs. UT Tyler

 

Monday, November 10

KCAC Men’s Basketball

Mid-America at Kansas Wesleyan

 

Tuesday, November 11

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Barclay

Tabor at Langston

York at Briar Cliff

KCAC Women’s Basketball

Bethany at Northern Colorado

Friends at Haskell

KCAC Women’s Wrestling

Avila at Friends