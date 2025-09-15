College – KCAC/MIAA Week 4 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 5 schedule/results

Sunday, September 14

KCAC Women’s Soccer

Ottawa at Stephens College

 

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri vs. Grand Valley State – at Allendale, Michigan

Northern State at Emporia State

SW Minnesota State at Fort Hays State

Missouri Southern at SW Oklahoma State

Sioux Falls at Nebraska Kearney

University of Mary at Washburn

 

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Thomas More

 

Tuesday, September 16

KCAC Volleyball

Bethany at Benedictine

Evangel at Central Baptist College

Evangel vs.  Arkansas at Monticello – at Central Baptist College

Kansas Wesleyan at Sterling

McPherson at Mid-America Nazarene

York at Nebraska Kearney

 

MIAA Volleyball

Texas Women’s at Central Oklahoma

York at Nebraska Kearney

 

MIAA Women’s Soccer

Missouri Western at William Jewell

 

Wednesday, September 10

KCAC Men’s Soccer

Evangel at Oklahoma Wesleyan

Kansas Wesleyan at Bethel

Ottawa at Saint Mary

Southwestern at Friends

Sterling at Bethany

Tabor at McPherson

York at Concordia

 

KCAC Women’s Soccer

Evangel at Oklahoma Wesleyan

Southwestern at Friends

Kansas Wesleyan at Bethel

Ottawa at Saint Mary

Sterling at Bethany

Tabor at McPherson

York at Concordia

 

KCAC Volleyball

Kansas Christian at Bethel

Peru State at Saint Mary

Haskell at Saint Mary

 

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Southern Nazarene

NW Oklahoma State at Kansas Newman

Oklahoma Baptist at Missouri Southern

SW Baptist at NW Missouri St.

UT Tyler at Rogers State

 

Thursday, September 18

KCAC Volleyball

Tabor at Kansas Christian

 

MIAA Volleyball

Central Oklahoma vs. SW Oklahoma State – UCO tournament

Central Oklahoma vs. East Central – UCO tournament

Emporia State vs. East Central – MIAA Gac Crossover

Emporia State vs. SW Oklahoma State – MIAA Gac Crossover

Nebraska Kearney at Truman State

NW Missouri St.  vs. Illinois – Springfield – Illinois-Springfield tournament

 

MIAA Women’s Soccer

New Mexico Highlands at Fort Hays State

Northeastern State at East Central

SW Oklahoma at Pittsburg State

 

MIAA Men’s Soccer

Lubbock Christian at Fort Hays State

St. Edwards Texas at Northeastern State

 

Friday, September 19

KCAC Volleyball

Mission Valley at Avila

Kansas Wesleyan at Park University

Kansas Wesleyan vs.  Iowa Northwestern – at Park University

 

KCAC Women’s Soccer

Bethany at Avila

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. SW Baptist – Harding tournament

Arkansas Fort Smith vs. Southern Arkansas – Harding tournament

Central Missouri vs. Ouachita Baptist – Central Missouri tournament

Central Oklahoma vs. NW Oklahoma State – UCO tournament

Emporia State vs. Oklahoma Baptist – MIAA GAC Crossover

Emporia State vs. Southern Nazarene – MIAA GAC Crossover

Fort Hays State at SW Oklahoma State

Fort Hays State vs. East Central – at Enid, Okla.

Kansas Newman vs. Southern Nazarene – UCO – SNU tournament

Kansas Newman vs. Oklahoma Baptist – UCO – SNU tournament

Missouri Southern vs. Henderson State – Henderson State tournament

Missouri Western vs. Truman State – Truman State tournament

Missouri Western vs. William Jewl – Truman State tournament

Nebraska Kearney at Illinois Springfield

NW Missouri St.  vs. Maryville – Springfield – Illinois tournament

Pittsburg State vs. Quincy – Henderson State Tournament

Washburn vs. McKendree University – Central Missouri tournament

Washburn vs. Missouri S&T – Central Missouri Tournament

 

MIAA Women’s Soccer

Ouachita Baptist at Central Missouri

Emporia State at Regis

Harding at Washburn

 

MIAA Men’s Soccer

Rogers State at St. Mary’s Texas

 

Saturday, September 20

KCAC Football

Friends at Tabor

Kansas Wesleyan at Bethel

McPherson at Evangel

Saint Mary at Avila

Southwestern at Ottawa

Sterling at Bethany

 

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Avila

Bethel at Ottawa

McPherson at Evangel

Kansas Wesleyan at Friends

Oklahoma Wesleyan at Sterling

Sterling at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Saint Mary

York at Southwestern

 

KCAC Women’s Soccer

Bethel at Ottawa

McPherson at Evangel

Kansas Wesleyan at Friends

Sterling at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Saint Mary

York at Southwestern

 

KCAC Volleyball

Friends at Baker

Benedictine at Kansas Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at Park University

Oklahoma Wesleyan vs.  Iowa Northwestern

Saint Mary at Bethany

York vs.  Mount Marty University

 

MIAA Football

Central Missouri at Missouri Western

Emporia State at Nebraska Kearney

Fort Hays State at Pittsburg State

NW Missouri State at Missouri Southern

Washburn at Central Oklahoma

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Crowley’s Ridge – Harding tournament

Central Missouri vs. Missouri S&T – Central Missouri Tournament

Central Missouri vs. McKendree – Central Missouri tournament

Central Oklahoma vs. Southern Nazarene – UCO tournament

Fort Hays State at Oklahoma Baptist

Fort Hays State vs. NW Oklahoma State – at Shawnee, Okla.

Kansas Newman vs. NW Oklahoma State – UCO – SNU tournament

Missouri Southern vs. Quincy – Henderson State tournament

Missouri Southern vs. Arkansas Tech – Henderson State tournament

Missouri Western vs. KC Rockhurst – Truman State tournament

Nebraska Kearney vs. Maryville University at Illinois Springfield

Pittsburg State vs. Drury – Henderson State Invitational

Pittsburg State vs. Henderson State – Henderson State tournament

Washburn vs. Ouachita Baptist – Central Missouri tournament

 

MIAA Women’s Soccer

Southern Nazarene at Kansas Newman

Pittsburg State at East Central

Oklahoma Baptist at Rogers State

 

MIAA Men’s Soccer

Jamestown at Fort Hays State

Lubbock Christian at Kansas Newman

Dallas Baptist at Northeastern State

 