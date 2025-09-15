College – KCAC/MIAA Week 4 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 5 schedule/results
Sunday, September 14
KCAC Women’s Soccer
Ottawa at Stephens College
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri vs. Grand Valley State – at Allendale, Michigan
Northern State at Emporia State
SW Minnesota State at Fort Hays State
Missouri Southern at SW Oklahoma State
Sioux Falls at Nebraska Kearney
University of Mary at Washburn
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Thomas More
Tuesday, September 16
KCAC Volleyball
Bethany at Benedictine
Evangel at Central Baptist College
Evangel vs. Arkansas at Monticello – at Central Baptist College
Kansas Wesleyan at Sterling
McPherson at Mid-America Nazarene
York at Nebraska Kearney
MIAA Volleyball
Texas Women’s at Central Oklahoma
York at Nebraska Kearney
MIAA Women’s Soccer
Missouri Western at William Jewell
Wednesday, September 10
KCAC Men’s Soccer
Evangel at Oklahoma Wesleyan
Kansas Wesleyan at Bethel
Ottawa at Saint Mary
Southwestern at Friends
Sterling at Bethany
Tabor at McPherson
York at Concordia
KCAC Women’s Soccer
Evangel at Oklahoma Wesleyan
Southwestern at Friends
Kansas Wesleyan at Bethel
Ottawa at Saint Mary
Sterling at Bethany
Tabor at McPherson
York at Concordia
KCAC Volleyball
Kansas Christian at Bethel
Peru State at Saint Mary
Haskell at Saint Mary
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Southern Nazarene
NW Oklahoma State at Kansas Newman
Oklahoma Baptist at Missouri Southern
SW Baptist at NW Missouri St.
UT Tyler at Rogers State
Thursday, September 18
KCAC Volleyball
Tabor at Kansas Christian
MIAA Volleyball
Central Oklahoma vs. SW Oklahoma State – UCO tournament
Central Oklahoma vs. East Central – UCO tournament
Emporia State vs. East Central – MIAA Gac Crossover
Emporia State vs. SW Oklahoma State – MIAA Gac Crossover
Nebraska Kearney at Truman State
NW Missouri St. vs. Illinois – Springfield – Illinois-Springfield tournament
MIAA Women’s Soccer
New Mexico Highlands at Fort Hays State
Northeastern State at East Central
SW Oklahoma at Pittsburg State
MIAA Men’s Soccer
Lubbock Christian at Fort Hays State
St. Edwards Texas at Northeastern State
Friday, September 19
KCAC Volleyball
Mission Valley at Avila
Kansas Wesleyan at Park University
Kansas Wesleyan vs. Iowa Northwestern – at Park University
KCAC Women’s Soccer
Bethany at Avila
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. SW Baptist – Harding tournament
Arkansas Fort Smith vs. Southern Arkansas – Harding tournament
Central Missouri vs. Ouachita Baptist – Central Missouri tournament
Central Oklahoma vs. NW Oklahoma State – UCO tournament
Emporia State vs. Oklahoma Baptist – MIAA GAC Crossover
Emporia State vs. Southern Nazarene – MIAA GAC Crossover
Fort Hays State at SW Oklahoma State
Fort Hays State vs. East Central – at Enid, Okla.
Kansas Newman vs. Southern Nazarene – UCO – SNU tournament
Kansas Newman vs. Oklahoma Baptist – UCO – SNU tournament
Missouri Southern vs. Henderson State – Henderson State tournament
Missouri Western vs. Truman State – Truman State tournament
Missouri Western vs. William Jewl – Truman State tournament
Nebraska Kearney at Illinois Springfield
NW Missouri St. vs. Maryville – Springfield – Illinois tournament
Pittsburg State vs. Quincy – Henderson State Tournament
Washburn vs. McKendree University – Central Missouri tournament
Washburn vs. Missouri S&T – Central Missouri Tournament
MIAA Women’s Soccer
Ouachita Baptist at Central Missouri
Emporia State at Regis
Harding at Washburn
MIAA Men’s Soccer
Rogers State at St. Mary’s Texas
Saturday, September 20
KCAC Football
Friends at Tabor
Kansas Wesleyan at Bethel
McPherson at Evangel
Saint Mary at Avila
Southwestern at Ottawa
Sterling at Bethany
KCAC Men’s Soccer
Bethany at Avila
Bethel at Ottawa
McPherson at Evangel
Kansas Wesleyan at Friends
Oklahoma Wesleyan at Sterling
Sterling at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Saint Mary
York at Southwestern
KCAC Women’s Soccer
Bethel at Ottawa
McPherson at Evangel
Kansas Wesleyan at Friends
Sterling at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Saint Mary
York at Southwestern
KCAC Volleyball
Friends at Baker
Benedictine at Kansas Wesleyan
Oklahoma Wesleyan at Park University
Oklahoma Wesleyan vs. Iowa Northwestern
Saint Mary at Bethany
York vs. Mount Marty University
MIAA Football
Central Missouri at Missouri Western
Emporia State at Nebraska Kearney
Fort Hays State at Pittsburg State
NW Missouri State at Missouri Southern
Washburn at Central Oklahoma
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Crowley’s Ridge – Harding tournament
Central Missouri vs. Missouri S&T – Central Missouri Tournament
Central Missouri vs. McKendree – Central Missouri tournament
Central Oklahoma vs. Southern Nazarene – UCO tournament
Fort Hays State at Oklahoma Baptist
Fort Hays State vs. NW Oklahoma State – at Shawnee, Okla.
Kansas Newman vs. NW Oklahoma State – UCO – SNU tournament
Missouri Southern vs. Quincy – Henderson State tournament
Missouri Southern vs. Arkansas Tech – Henderson State tournament
Missouri Western vs. KC Rockhurst – Truman State tournament
Nebraska Kearney vs. Maryville University at Illinois Springfield
Pittsburg State vs. Drury – Henderson State Invitational
Pittsburg State vs. Henderson State – Henderson State tournament
Washburn vs. Ouachita Baptist – Central Missouri tournament
MIAA Women’s Soccer
Southern Nazarene at Kansas Newman
Pittsburg State at East Central
Oklahoma Baptist at Rogers State
MIAA Men’s Soccer
Jamestown at Fort Hays State
Lubbock Christian at Kansas Newman
Dallas Baptist at Northeastern State