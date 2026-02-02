COLLEGE – Spring Week 3 Schedule-Scores

By Christian D Orr February 2, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 3 schedule/results

Monday, February 2

KCAC Baseball

Kansas Wesleyan vs. Doane

Oklahoma Wesleyan at Warner Florida

Sterling at Oklahoma City

Tabor vs. Our Lady of Lake University (at Plainview, Texas)

York at Nelson, Texas

MIAA Baseball

Missouri Southern at Henderson State

NW Missouri State at Southwestern Oklahoma State

Pittsburg State at Southern Arkansas

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Minnesota Crookston (at Branson, Mo.)

Central Oklahoma vs. Arkansas Monticello (at Branson, Mo.)

Kansas Newman vs. Sioux Falls (at Branson, Mo.)

Kansas Newman vs. Missouri S&T (at Branson, Mo.)

 

Tuesday, February 3

KCAC Baseball

Evangel at College of the Ozarks

Southwestern at Randall University

MIAA Baseball

Central Oklahoma vs. Oklahoma Baptist

Nebraska Kearney at Northwestern Oklahoma State

Northeastern State at Southeastern Oklahoma

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Missouri S&T (at Branson, Mo.)

Central Oklahoma vs. McKendree (at Branson, Mo.)

Kansas Newman at Northwestern Oklahoma State

 

Wednesday, February 4

KCAC Baseball

Oklahoma Wesleyan at Ava Maria, Fla.

 

Thursday, February 5

KCAC Softball

Avila vs. Hastings

Friends at Texas NAIA Tournament (at Mesquite, Texas)

Friends vs. British Columbia (at Mesquite, Texas)

Oklahoma Wesleyan vs. British Columbia (at Mesquite, Texas)

Oklahoma Wesleyan vs. Xavier (at Mesquite, Texas)

Tabor vs. Xavier (at Mesquite, Texas)

Tabor vs. Nelson (at Mesquite, Texas)

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Henderson State

Central Oklahoma vs. East Central

Emporia State vs. East Central (at Edmond, Okla.)

Pittsburg State vs. Missouri-St. Louis (at Edmond, Okla.)

 

Friday, February 6

KCAC Baseball

Avila at Nelson, Texas

Evangel vs. St. Louis Health & Pharmacy (at Springfield, Mo.)

Friends vs. Graceland

Kansas Wesleyan vs. Saint Ambrose

Kansas Wesleyan vs. William Penn

McPherson vs. Iowa Northwestern

Oklahoma Wesleyan at Southeastern Florida

Ottawa vs. Missouri Valley

Saint Mary vs. Dordt

Sterling at Texas Wesleyan

Tabor vs. Mission (at Ozark, Mo.)

Tabor vs. Mid-America Nazarene (at Ozark, Mo.)

KCAC Softball

Bethany vs. British Columbia (at Mesquite, Texas)

Bethany vs. Missouri Baptist (at Mesquite, Texas)

Bethel vs. Concordia (at Mesquite, Texas)

Bethel vs. Oklahoma City (at Mesquite, Texas)

Evangel vs. Olivet Nazarene (at Branson, Mo.)

Evangel vs. St. Louis Health & Pharmacy (at Branson, Mo.)

Friends vs. Xavier (at Mesquite, Texas)

Friends vs. Mid-America Christian (at Mesquite, Texas)

McPherson vs. Stephens

McPherson vs. Graceland

Oklahoma Wesleyan vs. Concordia (at Mesquite, Texas)

Oklahoma Wesleyan vs. Nelson, Texas (at Mesquite, Texas)

Ottawa vs. Nelson (at Mesquite, Texas)

Ottawa vs. Xavier (at Mesquite, Texas)

Sterling at Wayland Baptist

Tabor vs. Mid-America Christian (at Mesquite, Texas)

Tabor vs. Huston Tullitson (at Mesquite, Texas)

York vs. Dakota Wesleyan (at Sioux City, Iowa)

York vs. Dordt (at Sioux City, Iowa)

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith vs. Harding

Central Missouri vs. Arkansas Tech

Central Oklahoma vs. Southeastern Oklahoma State

Emporia State vs. Missouri-St. Louis (at Edmond, Okla.)

Fort Hays State at Ouachita Baptist

Kansas Newman vs. MSU-Denver (at Wichita)

Missouri Southern vs. Henderosn State (at Arkadelphia, Ark.)

Missouri Western vs. Concordia St. Paul

Northeastern State vs. Upper Iowa

NW Missouri State at Arkansas Monticello

Pittsburg State vs. Southeastern Oklahoma (at Edmond, Okla.)

Rogers State vs. U. Mary

Washburn at Lynn

MIAA Softball

Central Missouri vs. Drury (at Bentonville, Ark.)

Central Missouri vs. Southeastern Oklahoma State (at Bentonville, Ark.)

Central Oklahoma vs. Fort Lewis

Emporia State vs. Arkansas Tech (at Bentonville, Ark.)

Emporia State vs. William Jewell (at Bentonville, Ark.)

Nebraska Keraney vs. MSU-Denver (at Wichita)

Missouri Southern vs. Southeastern Oklahoma State (at Bentonville, Ark.)

Missouri Southern vs. Drury (at Bentonville, Ark.)

Missouri Western vs. Texas A&M International (at San Antonio, Texas)

Missouri Western vs. Angelo State (at San Antonio Texas)

NW Missouri State vs. Arkansas Tech (at Bentonville, Ark.)

NW Missouri State vs. Southern Arkansas (at Bentonville, Ark.)

Pittsburg State at Colorado Springs

Pittsburg State vs. Adams State (at Colorado Springs)

Washburn vs. Missouri S&T (at Bentonville, Ark.)

Washburn vs. Harding (at Bentonville, Ark.)

 

Saturday, February 7

KCAC Baseball

Avila at Nelson, Texas

Bethany at Hesston

Evangel vs. St. Louis Health & Pharmacy (at Springfield, Mo.)

Friends vs. Graceland

Kansas Wesleyan vs. Midland

McPherson vs. Iowa Northwestern

Oklahoma Wesleyan at Southeastern Florida

Ottawa vs. Missouri Valley

Saint Mary vs. Dordt

Southwestern vs. Peru State

Sterling at Texas Wesleyan

Tabor vs. Briar Cliff (at Ozark, Mo.)

Tabor vs. Calvary (at Ozark, Mo.)

York at Panhandle State

KCAC Softball

Avila at Columbia

Avila vs. Park

Bethany vs. Huston Tilotson (at Mesquite, Texas)

Bethany vs. Texas Wesleyan (at Mesquite, Texas)

Bethel vs. Southern Christian (at Mesquite, Texas)

Bethel vs. Cottey (at Mesquite, Texas)

Evangel vs. Crowley’s Ridge (at Branson, Mo.)

Evangel vs. Stephens College (at Branson, Mo.)

McPherson vs. Crowley’s Ridge

McPherson vs. Central Methodist

Ottawa vs. Missouri Baptist (at Mesquite, Texas)

Ottawa vs. Huston Tillotson (at Mesquite, Texas)

Sterling at Wayland Baptist

Tabor vs. Oklahoma Science & Arts (at Mesquite, Texas)

Tabor vs. Texas Wesleyan (at Mesquite, Texas)

York vs. Northwestern College (at Sioux City, Iowa)

York vs. Culver-Stockton (at Sioux City, Iowa)

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Ouachita Baptist

Central Missouri vs. Arkansas Tech

Central Oklahoma vs. Missouri-St. Louis

Emporia State vs. Southeastern Oklahoma (at Edmond, Okla.)

Fort Hays State at Henderson State

Fort Hays State vs. Harding (at Henderson State)

Kansas Newman vs. MSU-Denver (at Wichita)

Nebraska Keraney vs. MSU-Denver (at Wichita)

Missouri Southern vs. Harding (at Arkadelphia, Ark.)

Missouri Western vs. Concordia St. Paul

Northeastern State vs. Upper Iowa

NW Missouri State at Arkansas Monticello

Pittsburg State vs. East Central (at Edmond, Okla.)

Rogers State vs. U. Mary

Washburn at Palm Beach Atlantic

MIAA Softball

Central Missouri vs. Southern Arkansas (at Bentonville, Ark.)

Central Missouri vs. Maryville (at Bentonville, Ark.)

Central Oklahoma vs. Eastern New Mexico

Central Oklahoma vs. New Mexicao Highland

Emporia State vs. Truman State (at Bentonville, Ark.)

Emporia State vs. Harding (at Bentonville, Ark.)

Nebraska Kearney at Wayne State

Nebraska Kearney vs. Chadron State (at Wayne State)

Missouri Southern vs. Arkansas Tech (at Bentonville, Ark.)

Missouri Southern vs. Southwest Baptist (at Bentonville, Ark.)

Missouri Western vs. Texas A&M International (at San Antonio, Texas)

Missouri Western vs. Angelo State (at San Antonio Texas)

Northeastern State vs. Hillsdale (at Tyler, Texas)

Northeastern State vs. UT Tyler (at Tyler, Texas)

Pittsburg State at Colorado State-Pueblo

Pittsburg State vs. Adams State (at Colorado State-Pueblo)

Rogers State vs. Upper Iowa

Rogers State vs. Southern Nazarene

Washburn vs. Southeastern Oklahoma State (at Bentonville, Ark.)

Washburn vs. William Jewell (at Bentonville, Ark.)

 

Sunday, February 8

KCAC Baseball

Bethany vs. Hesston

Southwestern vs. Peru State

York at Panhandle State

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Henderson State

Central Missouri vs. Arkansas Tech

Central Oklahoma vs. East Central

Fort Hays State vs. Harding (at Henderson State)

Kansas Newman vs. MSU-Denver (at Wichita)

Nebraska Keraney vs. MSU-Denver (at Wichita)

Missouri Southern vs. Ouachita Baptist (at Arkadelphia, Ark.)

Missouri Western vs. Concordia St. Paul

Northeastern State vs. Upper Iowa

NW Missouri State at Arkansas Monticello

Pittsburg State vs. Southeastern Oklahoma (at Edmond, Okla.)

Rogers State vs. U. Mary

Washburn at Nova Southeastern

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Black Hills State

Emporia State vs. St. Mary’s (at Bentonville, Ark.)

Emporia State vs. Arkansas Monticello (at Bentonville, Ark.)

Nebraska Kearney at Wayne State

Nebraska Kearney vs. Chadron State (at Wayne State)

Missouri Southern vs. Texas Women’s (at Bentonville, Ark.)

Missouri Southern vs. William Jewell (at Bentonville, Ark.)

Missouri Western vs. Ouachita Baptist (at San Antonio Texas)

Northeastern State vs. Hillsdale (at Tyler, Texas)

Northeastern State vs. UT Tyler (at Tyler, Texas)

NW Missouri State vs. Southwest Baptist (at Bentonville, Ark.)

NW Missouri State vs. Truman State (at Bentonville, Ark.)

Pittsburg State at Colorado State-Pueblo

Rogers State vs. Southwester Oklahoma

Rogers State vs. Midwestern State

Washburn vs. Truman State (at Bentonville, Ark.)