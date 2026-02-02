COLLEGE – Spring Week 3 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 3 schedule/results
Monday, February 2
KCAC Baseball
Kansas Wesleyan vs. Doane
Oklahoma Wesleyan at Warner Florida
Sterling at Oklahoma City
Tabor vs. Our Lady of Lake University (at Plainview, Texas)
York at Nelson, Texas
MIAA Baseball
Missouri Southern at Henderson State
NW Missouri State at Southwestern Oklahoma State
Pittsburg State at Southern Arkansas
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Minnesota Crookston (at Branson, Mo.)
Central Oklahoma vs. Arkansas Monticello (at Branson, Mo.)
Kansas Newman vs. Sioux Falls (at Branson, Mo.)
Kansas Newman vs. Missouri S&T (at Branson, Mo.)
Tuesday, February 3
KCAC Baseball
Evangel at College of the Ozarks
Southwestern at Randall University
MIAA Baseball
Central Oklahoma vs. Oklahoma Baptist
Nebraska Kearney at Northwestern Oklahoma State
Northeastern State at Southeastern Oklahoma
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Missouri S&T (at Branson, Mo.)
Central Oklahoma vs. McKendree (at Branson, Mo.)
Kansas Newman at Northwestern Oklahoma State
Wednesday, February 4
KCAC Baseball
Oklahoma Wesleyan at Ava Maria, Fla.
Thursday, February 5
KCAC Softball
Avila vs. Hastings
Friends at Texas NAIA Tournament (at Mesquite, Texas)
Friends vs. British Columbia (at Mesquite, Texas)
Oklahoma Wesleyan vs. British Columbia (at Mesquite, Texas)
Oklahoma Wesleyan vs. Xavier (at Mesquite, Texas)
Tabor vs. Xavier (at Mesquite, Texas)
Tabor vs. Nelson (at Mesquite, Texas)
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Henderson State
Central Oklahoma vs. East Central
Emporia State vs. East Central (at Edmond, Okla.)
Pittsburg State vs. Missouri-St. Louis (at Edmond, Okla.)
Friday, February 6
KCAC Baseball
Avila at Nelson, Texas
Evangel vs. St. Louis Health & Pharmacy (at Springfield, Mo.)
Friends vs. Graceland
Kansas Wesleyan vs. Saint Ambrose
Kansas Wesleyan vs. William Penn
McPherson vs. Iowa Northwestern
Oklahoma Wesleyan at Southeastern Florida
Ottawa vs. Missouri Valley
Saint Mary vs. Dordt
Sterling at Texas Wesleyan
Tabor vs. Mission (at Ozark, Mo.)
Tabor vs. Mid-America Nazarene (at Ozark, Mo.)
KCAC Softball
Bethany vs. British Columbia (at Mesquite, Texas)
Bethany vs. Missouri Baptist (at Mesquite, Texas)
Bethel vs. Concordia (at Mesquite, Texas)
Bethel vs. Oklahoma City (at Mesquite, Texas)
Evangel vs. Olivet Nazarene (at Branson, Mo.)
Evangel vs. St. Louis Health & Pharmacy (at Branson, Mo.)
Friends vs. Xavier (at Mesquite, Texas)
Friends vs. Mid-America Christian (at Mesquite, Texas)
McPherson vs. Stephens
McPherson vs. Graceland
Oklahoma Wesleyan vs. Concordia (at Mesquite, Texas)
Oklahoma Wesleyan vs. Nelson, Texas (at Mesquite, Texas)
Ottawa vs. Nelson (at Mesquite, Texas)
Ottawa vs. Xavier (at Mesquite, Texas)
Sterling at Wayland Baptist
Tabor vs. Mid-America Christian (at Mesquite, Texas)
Tabor vs. Huston Tullitson (at Mesquite, Texas)
York vs. Dakota Wesleyan (at Sioux City, Iowa)
York vs. Dordt (at Sioux City, Iowa)
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith vs. Harding
Central Missouri vs. Arkansas Tech
Central Oklahoma vs. Southeastern Oklahoma State
Emporia State vs. Missouri-St. Louis (at Edmond, Okla.)
Fort Hays State at Ouachita Baptist
Kansas Newman vs. MSU-Denver (at Wichita)
Missouri Southern vs. Henderosn State (at Arkadelphia, Ark.)
Missouri Western vs. Concordia St. Paul
Northeastern State vs. Upper Iowa
NW Missouri State at Arkansas Monticello
Pittsburg State vs. Southeastern Oklahoma (at Edmond, Okla.)
Rogers State vs. U. Mary
Washburn at Lynn
MIAA Softball
Central Missouri vs. Drury (at Bentonville, Ark.)
Central Missouri vs. Southeastern Oklahoma State (at Bentonville, Ark.)
Central Oklahoma vs. Fort Lewis
Emporia State vs. Arkansas Tech (at Bentonville, Ark.)
Emporia State vs. William Jewell (at Bentonville, Ark.)
Nebraska Keraney vs. MSU-Denver (at Wichita)
Missouri Southern vs. Southeastern Oklahoma State (at Bentonville, Ark.)
Missouri Southern vs. Drury (at Bentonville, Ark.)
Missouri Western vs. Texas A&M International (at San Antonio, Texas)
Missouri Western vs. Angelo State (at San Antonio Texas)
NW Missouri State vs. Arkansas Tech (at Bentonville, Ark.)
NW Missouri State vs. Southern Arkansas (at Bentonville, Ark.)
Pittsburg State at Colorado Springs
Pittsburg State vs. Adams State (at Colorado Springs)
Washburn vs. Missouri S&T (at Bentonville, Ark.)
Washburn vs. Harding (at Bentonville, Ark.)
Saturday, February 7
KCAC Baseball
Avila at Nelson, Texas
Bethany at Hesston
Evangel vs. St. Louis Health & Pharmacy (at Springfield, Mo.)
Friends vs. Graceland
Kansas Wesleyan vs. Midland
McPherson vs. Iowa Northwestern
Oklahoma Wesleyan at Southeastern Florida
Ottawa vs. Missouri Valley
Saint Mary vs. Dordt
Southwestern vs. Peru State
Sterling at Texas Wesleyan
Tabor vs. Briar Cliff (at Ozark, Mo.)
Tabor vs. Calvary (at Ozark, Mo.)
York at Panhandle State
KCAC Softball
Avila at Columbia
Avila vs. Park
Bethany vs. Huston Tilotson (at Mesquite, Texas)
Bethany vs. Texas Wesleyan (at Mesquite, Texas)
Bethel vs. Southern Christian (at Mesquite, Texas)
Bethel vs. Cottey (at Mesquite, Texas)
Evangel vs. Crowley’s Ridge (at Branson, Mo.)
Evangel vs. Stephens College (at Branson, Mo.)
McPherson vs. Crowley’s Ridge
McPherson vs. Central Methodist
Ottawa vs. Missouri Baptist (at Mesquite, Texas)
Ottawa vs. Huston Tillotson (at Mesquite, Texas)
Sterling at Wayland Baptist
Tabor vs. Oklahoma Science & Arts (at Mesquite, Texas)
Tabor vs. Texas Wesleyan (at Mesquite, Texas)
York vs. Northwestern College (at Sioux City, Iowa)
York vs. Culver-Stockton (at Sioux City, Iowa)
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Ouachita Baptist
Central Missouri vs. Arkansas Tech
Central Oklahoma vs. Missouri-St. Louis
Emporia State vs. Southeastern Oklahoma (at Edmond, Okla.)
Fort Hays State at Henderson State
Fort Hays State vs. Harding (at Henderson State)
Kansas Newman vs. MSU-Denver (at Wichita)
Nebraska Keraney vs. MSU-Denver (at Wichita)
Missouri Southern vs. Harding (at Arkadelphia, Ark.)
Missouri Western vs. Concordia St. Paul
Northeastern State vs. Upper Iowa
NW Missouri State at Arkansas Monticello
Pittsburg State vs. East Central (at Edmond, Okla.)
Rogers State vs. U. Mary
Washburn at Palm Beach Atlantic
MIAA Softball
Central Missouri vs. Southern Arkansas (at Bentonville, Ark.)
Central Missouri vs. Maryville (at Bentonville, Ark.)
Central Oklahoma vs. Eastern New Mexico
Central Oklahoma vs. New Mexicao Highland
Emporia State vs. Truman State (at Bentonville, Ark.)
Emporia State vs. Harding (at Bentonville, Ark.)
Nebraska Kearney at Wayne State
Nebraska Kearney vs. Chadron State (at Wayne State)
Missouri Southern vs. Arkansas Tech (at Bentonville, Ark.)
Missouri Southern vs. Southwest Baptist (at Bentonville, Ark.)
Missouri Western vs. Texas A&M International (at San Antonio, Texas)
Missouri Western vs. Angelo State (at San Antonio Texas)
Northeastern State vs. Hillsdale (at Tyler, Texas)
Northeastern State vs. UT Tyler (at Tyler, Texas)
Pittsburg State at Colorado State-Pueblo
Pittsburg State vs. Adams State (at Colorado State-Pueblo)
Rogers State vs. Upper Iowa
Rogers State vs. Southern Nazarene
Washburn vs. Southeastern Oklahoma State (at Bentonville, Ark.)
Washburn vs. William Jewell (at Bentonville, Ark.)
Sunday, February 8
KCAC Baseball
Bethany vs. Hesston
Southwestern vs. Peru State
York at Panhandle State
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Henderson State
Central Missouri vs. Arkansas Tech
Central Oklahoma vs. East Central
Fort Hays State vs. Harding (at Henderson State)
Kansas Newman vs. MSU-Denver (at Wichita)
Nebraska Keraney vs. MSU-Denver (at Wichita)
Missouri Southern vs. Ouachita Baptist (at Arkadelphia, Ark.)
Missouri Western vs. Concordia St. Paul
Northeastern State vs. Upper Iowa
NW Missouri State at Arkansas Monticello
Pittsburg State vs. Southeastern Oklahoma (at Edmond, Okla.)
Rogers State vs. U. Mary
Washburn at Nova Southeastern
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Black Hills State
Emporia State vs. St. Mary’s (at Bentonville, Ark.)
Emporia State vs. Arkansas Monticello (at Bentonville, Ark.)
Nebraska Kearney at Wayne State
Nebraska Kearney vs. Chadron State (at Wayne State)
Missouri Southern vs. Texas Women’s (at Bentonville, Ark.)
Missouri Southern vs. William Jewell (at Bentonville, Ark.)
Missouri Western vs. Ouachita Baptist (at San Antonio Texas)
Northeastern State vs. Hillsdale (at Tyler, Texas)
Northeastern State vs. UT Tyler (at Tyler, Texas)
NW Missouri State vs. Southwest Baptist (at Bentonville, Ark.)
NW Missouri State vs. Truman State (at Bentonville, Ark.)
Pittsburg State at Colorado State-Pueblo
Rogers State vs. Southwester Oklahoma
Rogers State vs. Midwestern State
Washburn vs. Truman State (at Bentonville, Ark.)