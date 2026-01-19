COLLEGE – KCAC – MIAA Spring Week 1 Schedule-Scores

By Christian Orr January 19, 2026

Thursday, January 22

KCAC Baseball

Evangel at Arizona Christian KCAC Baseball

Friday, January 23

KCAC Baseball

Bethany at Southwestern Christian

Evangel at Embry Riddle Aeronautical

Kansas Wesleyan at Southwest N.M.

McPherson at St. Thomas Florida

Oklahoma Wesleyan vs. Peru State

Sterling at Nelson, Texas

Tabor at Louisiana State – Shreveport

Saturday, January 24

KCAC Baseball

Bethany at Southwestern Christian

Evangel at Benedictine

Friends vs. Oklahoma City

Kansas Wesleyan at Southwest N.M.

McPherson at St. Thomas Florida

Oklahoma Wesleyan vs. Peru State

Oklahoma Wesleyan vs. Ecclesia College

Sterling at Nelson, Texas

Tabor at Louisiana State – Shreveport

Saturday, January 25

KCAC Baseball

Kansas Wesleyan at Southwest N.M.