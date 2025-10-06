COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 8 Scores/Schedule

By Christian D Orr October 6, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 8 schedule/results

Sunday, October 5

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Missouri Western

Fort Hays State at Emporia State

Kansas Newman at NW Missouri State

Missouri Southern at Rogers State

Nebraska Kearney at Central Missouri

Northeastern State at Pittsburg State

 

Tuesday, October 7

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at University of Arkansas at Monticello

Fort Hays State at Nebraska-Kearney

Kansas Newman at Pittsburg State

Missouri Southern at Central Missouri

Kansas Newman at Pittsburg State

Washburn at Emporia State

 

Wednesday, October 8

KCAC Volleyball

Tabor at Kansas Wesleyan

Bethany at Bethel

Friends at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Evangel

Southwestern at Avila

Sterling at York

 

KCAC Men’s Soccer

Kansas Wesleyan at Tabor

Avila at Southwestern

Bethel at Bethany

Evangel at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Friends

York at Sterling

 

KCAC Women’s Soccer

Kansas Wesleyan at Tabor

Avila at Southwestern

Bethel at Bethany

Evangel at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Friends

York at Sterling

 

MIAA Men’s Soccer

Southern Nazarene at Northeastern State

 

Thursday, October 9

MIAA Men’s Soccer

Harding at Fort Hays State

Ouachita Baptist at Kansas Newman

 

Friday, October 10

KCAC Volleyball

Ottawa at Kansas Wesleyan

Saint Mary at Hanibal La Grange

 

MIAA Volleyball

Central Missouri at Pittsburg State

Fort Hays State at Washburn

Kansas Newman at Missouri Southern

Missouri Western at Arkansas Fort Smith

Nebraska Kearney at Emporia State

NW Missouri St.  at Central Oklahoma

 

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Fort Hays

Emporia State at Pittsburg State

Kansas Newman at Nebraska Kearney

Missouri Western at Northeastern State

NW Missouri St. at Central Missouri

Washburn at Missouri Southern

 

Saturday, October 11

KCAC Volleyball

Avila at Bethel

Evangel at York

Friends at Sterling

Oklahoma Wesleyan at McPherson

Saint Mary at Culver-Stockon

Saint Mary vs.  Stephens College

Southwestern at Tabor

 

KCAC Men’s Soccer

Kansas Wesleyan at Ottawa

Bethany at Saint Mary

Bethel at Avila

McPherson at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Friends

Tabor at Southwestern

York at Evangel

 

KCAC Women’s Soccer

Kansas Wesleyan at Ottawa

Bethany at Saint Mary

Bethel at Avila

McPherson at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Friends

Tabor at Southwestern

York at Evangel

 

MIAA Football

Central Oklahoma at Fort Hays

Missouri Southern at Emporia State

Missouri Western at Nebraska Kearney

NW Missouri State at Central Missouri

Washburn at Pittsburg State

 

MIAA Volleyball

Fort Hays at Emporia State

Kansas Newman at Central Missouri

Missouri Western at Central Oklahoma

Nebraska Kearney at Washburn

NW Missouri St.  at Arkansas – Fort Smith

Pittsburg State at Missouri Southern

 

MIAA Men’s Soccer

Ouachita Baptist at Fort Hays State

Harding at Kansas Newman

Rogers State at Southern Nazarene

 