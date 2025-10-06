COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 8 Scores/Schedule

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 8 schedule/results
Sunday, October 5
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Missouri Western
Fort Hays State at Emporia State
Kansas Newman at NW Missouri State
Missouri Southern at Rogers State
Nebraska Kearney at Central Missouri
Northeastern State at Pittsburg State
Tuesday, October 7
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at University of Arkansas at Monticello
Fort Hays State at Nebraska-Kearney
Kansas Newman at Pittsburg State
Missouri Southern at Central Missouri
Washburn at Emporia State
Wednesday, October 8
KCAC Volleyball
Tabor at Kansas Wesleyan
Bethany at Bethel
Friends at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Evangel
Southwestern at Avila
Sterling at York
KCAC Men’s Soccer
Kansas Wesleyan at Tabor
Avila at Southwestern
Bethel at Bethany
Evangel at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Friends
York at Sterling
KCAC Women’s Soccer
Kansas Wesleyan at Tabor
Avila at Southwestern
Bethel at Bethany
Evangel at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Friends
York at Sterling
MIAA Men’s Soccer
Southern Nazarene at Northeastern State
Thursday, October 9
MIAA Men’s Soccer
Harding at Fort Hays State
Ouachita Baptist at Kansas Newman
Friday, October 10
KCAC Volleyball
Ottawa at Kansas Wesleyan
Saint Mary at Hanibal La Grange
MIAA Volleyball
Central Missouri at Pittsburg State
Fort Hays State at Washburn
Kansas Newman at Missouri Southern
Missouri Western at Arkansas Fort Smith
Nebraska Kearney at Emporia State
NW Missouri St. at Central Oklahoma
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Fort Hays
Emporia State at Pittsburg State
Kansas Newman at Nebraska Kearney
Missouri Western at Northeastern State
NW Missouri St. at Central Missouri
Washburn at Missouri Southern
Saturday, October 11
KCAC Volleyball
Avila at Bethel
Evangel at York
Friends at Sterling
Oklahoma Wesleyan at McPherson
Saint Mary at Culver-Stockon
Saint Mary vs. Stephens College
Southwestern at Tabor
KCAC Men’s Soccer
Kansas Wesleyan at Ottawa
Bethany at Saint Mary
Bethel at Avila
McPherson at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Friends
Tabor at Southwestern
York at Evangel
KCAC Women’s Soccer
Kansas Wesleyan at Ottawa
Bethany at Saint Mary
Bethel at Avila
McPherson at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Friends
Tabor at Southwestern
York at Evangel
MIAA Football
Central Oklahoma at Fort Hays
Missouri Southern at Emporia State
Missouri Western at Nebraska Kearney
NW Missouri State at Central Missouri
Washburn at Pittsburg State
MIAA Volleyball
Fort Hays at Emporia State
Kansas Newman at Central Missouri
Missouri Western at Central Oklahoma
Nebraska Kearney at Washburn
NW Missouri St. at Arkansas – Fort Smith
Pittsburg State at Missouri Southern
MIAA Men’s Soccer
Ouachita Baptist at Fort Hays State
Harding at Kansas Newman
Rogers State at Southern Nazarene