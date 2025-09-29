COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 7 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 7 schedule/results
Sunday, September 28
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Rogers State
Emporia State at Central Oklahoma
Missouri Southern at Nebraska Kearney
NW Missouri State at Northeastern State
Pittsburg State at Fort Hays
Washburn at Kansas Newman
Monday, September 29
xxx
xxx
Tuesday, September 30
KCAC Volleyball
Kansas Wesleyan vs. Doane
MIAA Volleyball
Rockhurst at Central Missouri
Wednesday, October 1
KCAC Women’s Soccer
Bethany at McPherson
Friends at Saint Mary
Southwestern at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Avila
Sterling at Bethel
Tabor at York
KCAC Men’s Soccer
Bethany at McPherson
Friends at Saint Mary
Ottawa at Avila
Southwestern at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Bethel
Tabor at York
KCAC Volleyball
Avila at Ottawa
Bethel at Sterling
Evangel vs. College of the Ozarks
McPherson at Bethany
Oklahoma Wesleyan at Southwestern
Saint Mary at Friends
York at Tabor
MIAA Men’s Soccer
Harding at Northeastern State
Thursday, October 2
MIAA Volleyball
Emporia State at Kansas Newman MIAA Volleyball
Missouri Southern at Central Oklahoma MIAA Volleyball
Washburn at Pittsburg State MIAA Volleyball
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Rogers State
Kansas Newman at Southern Nazarene
Friday, October 3
MIAA Volleyball
Central Missouri at Arkansas-Fort Smith
Emporia State at Pittsburg State
Fort Hays State at NW Missouri
Washburn at Kansas Newman
Nebraska Kearney at Missouri Western
Washburn at Kansas Newman
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at NW Missouri State
Fort Hays State at Central Missouri
Kansas Newman at Missouri Western
Nebraska Kearney at Washburn
Northeastern State at Missouri Southern
Rogers State at Pittsburg State
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Ouachita Baptist
Saturday, October 4
KCAC Football
Friends at Ottawa
Kansas Wesleyan at Evangel
McPherson at Bethany
Saint Mary at Tabor
Southwestern at Avila
Sterling at Bethel
KCAC Women’s Soccer
Avila at Sterling
Evangel at Bethany
Friends at York
Southwestern at Bethel
Oklahoma Wesleyan at Tabor
KCAC Men’s Soccer
Avila at Sterling
Evangel at Bethany
Friends at York
Oklahoma Wesleyan at Tabor
Ottawa at McPherson
Saint Mary at Kansas Wesleyan
Southwestern at Bethel
Tabor at Oklahoma Wesleyan
KCAC Volleyball
Bethel at Southwestern
Randall University at Friends
Kansas Wesleyan at Saint Mary
McPherson at Ottawa
Sterling at Avila
Sterling vs. Haskell
Tabor at Oklahoma Wesleyan
York vs. Friends
Ottawa at McPherson
Saint Mary at Kansas Wesleyan
MIAA Football
Central Missouri at Central Oklahoma
Emporia State at Missouri Western
Fort Hays State at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Pittsburg State
MIAA Volleyball
Central Missouri at Central Oklahoma
Fort Hays State at Missouri Western
Missouri Southern at Arkansas Fort Smith
Nebraska Kearney at NW Missouri St.
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Southern Nazarene
Kansas Newman at Rogers State
Ouachita Baptist at Northeastern State