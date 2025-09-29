COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 7 Schedule/Scores

By Christian D Orr September 29, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 7 schedule/results

Sunday, September 28

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Rogers State

Emporia State at Central Oklahoma

Missouri Southern at Nebraska Kearney

NW Missouri State at Northeastern State

Pittsburg State at Fort Hays

Washburn at Kansas Newman

 

Monday, September 29

Tuesday, September 30

KCAC Volleyball

Kansas Wesleyan vs.  Doane

 

MIAA Volleyball

Rockhurst at Central Missouri

 

Wednesday, October 1

KCAC Women’s Soccer

Bethany at McPherson

Friends at Saint Mary

Southwestern at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Avila

Sterling at Bethel

Tabor at York

 

KCAC Men’s Soccer

Bethany at McPherson

Friends at Saint Mary

Ottawa at Avila

Southwestern at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Bethel

Tabor at York

 

KCAC Volleyball

Avila at Ottawa

Bethel at Sterling

Evangel vs.  College of the Ozarks

McPherson at Bethany

Oklahoma Wesleyan at Southwestern

Saint Mary at Friends

York at Tabor

 

MIAA Men’s Soccer

Harding at Northeastern State

 

Thursday, October 2

MIAA Volleyball

Emporia State at Kansas Newman

Missouri Southern at Central Oklahoma

Washburn at Pittsburg State

 

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Rogers State

Kansas Newman at Southern Nazarene

 

Friday, October 3

MIAA Volleyball

Central Missouri at Arkansas-Fort Smith

Emporia State at Pittsburg State

Fort Hays State at NW Missouri

Washburn at Kansas Newman

Nebraska Kearney at Missouri Western

Nebraska Kearney at Missouri Western

 

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at NW Missouri State

Fort Hays State at Central Missouri

Kansas Newman at Missouri Western

Nebraska Kearney at Washburn

Northeastern State at Missouri Southern

Rogers State at Pittsburg State

 

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Ouachita Baptist

 

Saturday, October 4

KCAC Football

Friends at Ottawa

Kansas Wesleyan at Evangel

McPherson at Bethany

Saint Mary at Tabor

Southwestern at Avila

Sterling at Bethel

 

KCAC Women’s Soccer

Avila at Sterling

Evangel at Bethany

Friends at York

Southwestern at Bethel

Oklahoma Wesleyan at Tabor

 

KCAC Men’s Soccer

Avila at Sterling

Evangel at Bethany

Friends at York

Oklahoma Wesleyan at Tabor

Ottawa at McPherson

Saint Mary at Kansas Wesleyan

Southwestern at Bethel

Tabor at Oklahoma Wesleyan

 

KCAC Volleyball

Bethel at Southwestern

Randall University at Friends

Kansas Wesleyan at Saint Mary

McPherson at Ottawa

Sterling at Avila

Sterling vs.  Haskell

Tabor at Oklahoma Wesleyan

York vs.  Friends

Ottawa at McPherson

Saint Mary at Kansas Wesleyan

 

MIAA Football

Central Missouri at Central Oklahoma

Emporia State at Missouri Western

Fort Hays State at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Pittsburg State

 

MIAA Volleyball

Central Missouri at Central Oklahoma

Fort Hays State at Missouri Western

Missouri Southern at Arkansas Fort Smith

Nebraska Kearney at NW Missouri St.

 

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Southern Nazarene

Kansas Newman at Rogers State

Ouachita Baptist at Northeastern State

 