COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 6 Schedule/Scores

By Christian D Orr September 22, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 6 schedule/results

Sunday, September 21

MIAA Women’s Soccer

Harding at Central Missouri

SW Oklahoma State at Central Oklahoma

Emporia State at CSU-Pueblo

Missouri Southern at Northeastern State

Nebraska Kearney at Western Colorado

Ouachita Baptist at Washburn

 

Monday, September 22

KCAC Volleyball

Friends at Manhattan Christian

 

MIAA Men’s Soccer

Jamestown at Kansas Newman

 

Tuesday, September 23

KCAC Volleyball

Avila vs.  Evangel

Kansas Wesleyan at York

McPherson vs.  Sterling

Ottawa at Oklahoma Wesleyan

Southwestern at Saint Mary

Sterling at McPherson

Tabor at Bethel

 

KCAC Men’s Soccer

Avila at Evangel

Bethel at Tabor

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Saint Mary at Southwestern

York at Kansas Wesleyan

 

KCAC Women’s soccer

Avila at Evangel

Central Christian at Bethany

Bethel at Tabor

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Saint Mary at Southwestern

York at Kansas Wesleyan

 

Wednesday, September 24

MIAA Men’s Soccer

Northeastern State at Fort Hays

 

Thursday, September 25

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Kansas Newman

 

MIAA Women’s Soccer

NW Missouri St. at Northeastern State

 

MIAA Men’s Soccer

Rogers State at Harding

 

Friday, September 26

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Pittsburg State

Central Missouri at Nebraska-Kearney

Central Oklahoma at Kansas Newman

Missouri Southern at Fort Hays State

Missouri Western at Emporia State

NW Missouri St.  at Washburn

 

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Northeastern State

Emporia State at Kansas Newman

Missouri Southern at Fort Hays

Missouri Western at Rogers State

Pittsburg State at Nebraska Kearney

Washburn at Central Oklahoma

 

Saturday, September 27

KCAC Football

Avila at Sterling

Bethany at Southwestern

Bethel at Saint Mary

Evangel at Friends

Ottawa at McPherson

Tabor at Kansas Wesleyan

 

KCAC Volleyball

Avila at York

Evangel at Kansas Wesleyan

Kansas Wesleyan vs.  Haskell

Evangel vs.  Haskell – at Kansas Wesleyan

Friends at Bethany

Oklahoma Wesleyan at Bethel

Ottawa at Tabor

Saint Mary at McPherson

Southwestern at Sterling

Southwestern vs.  Manhattan Christian

Sterling vs.  Manhattan Christian

 

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Friends

Bethel at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Saint Mary

Kansas Wesleyan at Evangel

Sterling at Southwestern

Tabor at Ottawa

York at Avila

 

KCAC Women’s Soccer

Bethany at Friends

Bethel at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Saint Mary

Kansas Wesleyan at Evangel

Sterling at Southwestern

Tabor at Ottawa

York at Avila

 

MIAA Football

Central Oklahoma at NW Missouri

Missouri Southern at Central Missouri

Missouri Western at Fort Hays

Nebraska Kearney at Washburn

Pittsburg State at Emporia State

 

MIAA Volleyball

Central Missouri at Fort Hays

Central Oklahoma at Pittsburg State

Central Missouri at Fort Hays State

Missouri Southern at Nebraska Kearney

Missouri Western at Washburn

NW Missouri St.  at Emporia State

 

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Kansas Newman

 

MIAA Men’s Soccer

Rogers State at Ouachita Baptist