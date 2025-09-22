COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 6 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 6 schedule/results
Sunday, September 21
MIAA Women’s Soccer
Harding at Central Missouri
SW Oklahoma State at Central Oklahoma
Emporia State at CSU-Pueblo
Missouri Southern at Northeastern State
Nebraska Kearney at Western Colorado
Ouachita Baptist at Washburn
Monday, September 22
KCAC Volleyball
Friends at Manhattan Christian
MIAA Men’s Soccer
Jamestown at Kansas Newman
Tuesday, September 23
KCAC Volleyball
Avila vs. Evangel
Kansas Wesleyan at York
McPherson vs. Sterling
Ottawa at Oklahoma Wesleyan
Southwestern at Saint Mary
Sterling at McPherson
Tabor at Bethel
KCAC Men’s Soccer
Avila at Evangel
Bethel at Tabor
McPherson at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Ottawa
Saint Mary at Southwestern
York at Kansas Wesleyan
KCAC Women’s soccer
Avila at Evangel
Central Christian at Bethany
Bethel at Tabor
McPherson at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Ottawa
Saint Mary at Southwestern
York at Kansas Wesleyan
Wednesday, September 24
MIAA Men’s Soccer
Northeastern State at Fort Hays
Thursday, September 25
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Kansas Newman
MIAA Women’s Soccer
NW Missouri St. at Northeastern State
MIAA Men’s Soccer
Rogers State at Harding
Friday, September 26
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Pittsburg State
Central Missouri at Nebraska-Kearney
Central Oklahoma at Kansas Newman
Missouri Southern at Fort Hays State
Missouri Western at Emporia State
NW Missouri St. at Washburn
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Northeastern State
Emporia State at Kansas Newman
Missouri Southern at Fort Hays
Missouri Western at Rogers State
Pittsburg State at Nebraska Kearney
Washburn at Central Oklahoma
Saturday, September 27
KCAC Football
Avila at Sterling
Bethany at Southwestern
Bethel at Saint Mary
Evangel at Friends
Ottawa at McPherson
Tabor at Kansas Wesleyan
KCAC Volleyball
Avila at York
Evangel at Kansas Wesleyan
Kansas Wesleyan vs. Haskell
Evangel vs. Haskell – at Kansas Wesleyan
Friends at Bethany
Oklahoma Wesleyan at Bethel
Ottawa at Tabor
Saint Mary at McPherson
Southwestern at Sterling
Southwestern vs. Manhattan Christian
Sterling vs. Manhattan Christian
KCAC Men’s Soccer
Bethany at Friends
Bethel at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Saint Mary
Kansas Wesleyan at Evangel
Sterling at Southwestern
Tabor at Ottawa
York at Avila
KCAC Women’s Soccer
Bethany at Friends
Bethel at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Saint Mary
Kansas Wesleyan at Evangel
Sterling at Southwestern
Tabor at Ottawa
York at Avila
MIAA Football
Central Oklahoma at NW Missouri
Missouri Southern at Central Missouri
Missouri Western at Fort Hays
Nebraska Kearney at Washburn
Pittsburg State at Emporia State
MIAA Volleyball
Central Missouri at Fort Hays
Central Oklahoma at Pittsburg State
Central Missouri at Fort Hays State
Missouri Southern at Nebraska Kearney
Missouri Western at Washburn
NW Missouri St. at Emporia State
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Kansas Newman
MIAA Men’s Soccer
Rogers State at Ouachita Baptist