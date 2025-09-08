COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 3 schedule/scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 4 schedule/results
Monday, September 8
KCAC Men’s Soccer
Hastings at Tabor
KCAC Women’s Soccer
Ottawa at Hastings
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at MSU Denver MIAA Men’s Soccer
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma vs. Augustana University – at Minnesota State
NW Oklahoma State at Fort Hays State
Rockhurst at Missouri Southern
Northern State at Missouri Western
Nebraska Kearney vs. Minnesota State – Moorhead at St. Paul, Minnesota
Northeastern State at Harding
Bemidji Sate at NW Missouri St.
Missouri S&T at Pittsburg State
Tuesday, September 9
KCAC Men’s Soccer
Mission at Evangel
Friends at Oklahoma City University
McPherson at Central Christian
Doane at Kansas Wesleyan
Randall at Southwestern
KCAC Women’s Soccer
Friends at Regis
McPherson at Central Christian
KCAC Volleyball
Evangel at Stephens College
Friends at Spurgeon College
Kansas Wesleyan at Baker
Ottawa at Columbia College
Central Methodist at Ottawa
Benedictine at Saint Mary
Southwestern at Hesston
MIAA Men’s Soccer
William Jewell at Kansas Newman
MIAA Women’s Soccer
Missouri Western at Wayne State
MIAA Volleyball
Oklahoma Baptist at Central Oklahoma
Peru State at Nebraska Kearney
Wednesday, September 10
KCAC Men’s Soccer
Oklahoma Panhandle at Avila
Bethel at Hastings
KCAC Women’s Soccer
Panhandle State at Avila
Bethel at Hastings
Evangel at John Brown University
Oklahoma Science & Arts at Southwestern
Midland University at Kansas Wesleyan
KCAC Volleyball
Avila at Haskell
Central Christian at McPherson
Kansas Christian at Tabor
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Oklahoma Baptist
NW Missouri St. at Missouri St. Louis
SW Baptist at Pittsburg State
Thursday, September 11
KCAC Men’s Soccer
Oklahoma Wesleyan at Mid-American Christian
KCAC Volleyball
Calvary Bible at Bethany
Bethel at Fort Hays Tournament
Bethel at Fort Hays Tournament
MIAA Football
Colorado State – Pueblo at Central Missouri
MIAA Men’s Soccer
CSU Pueblo at Fort Hays State
Northeastern State at Lubbock Christian
Rockhurst at Rogers State
MIAA Women’s Soccer
Midwestern State at Central Oklahoma
Kansas Newman at SW Oklahoma State
Missouri Southern at Paul Quinn College
Rogers State at Ouachita Baptist
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Ouchita Baptist – Ouchita Baptist tournament
Arkansas Fort Smith vs. Auburn University Montgomery – Ouchita Baptist Tournament
Fort Hays State vs. New Mexico Highlands – Tiger Classic
Fort Hays State vs. Augustana – Tiger Classic
Nebraska Kearney vs. Sioux Falls – Nebraska Kearney Tournament
Pittsburg State vs. Maryille – Gorilla Classic
Friday, September 12
KCAC Men’s Soccer
Southwestern Christian at Friends
KCAC Volleyball
Baker at Avila
Evangel vs. Kentucky Georgetown – UHSP Classic
Evangel vs. St. Louis Health Sciences & Pharmacy – UHSP Classic
Friends UHSP Tournament
Friends UHSP Tournament
McPherson vs. Viterbo University – at Davenport Iowa
McPherson vs. Governors State University – at Davenport Iowa
Saint Mary vs. Cumberland University – St. Ambrose Tournament
Tabor vs. Governors State – SAU tournament
York vs. Cottey College – Eutectics Classic
York vs. Health Sciences & Pharmacy of St. Louis – Eutectics Classic
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri vs. Ashland – at Allendale Michigan
U Mary at Emporia State
Augustana at Fort Hays State
Missouri Western at Missouri S&T
Black Hills State at Nebraska Kearney
NW Missouri St. at Maryville
Washburn at Drury
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Mississippi College – Ouachita Baptist tournament
Central Missouri vs. Grand Valley State – Grand Rapids tournament
Central Missouri vs. Hillsdale – Grand Rapids tournament
Central Oklahoma vs. Fairmount State – St. Mary’s tournament
Central Oklahoma vs. Texas A&M International – St. Mary’s tournament
Emporia State vs. Kansas Newman – Washburn tournament
Emporia State vs. Truman State – Washburn Invite
Fort Hays State vs. SW Oklahoma State – Tiger Classic
Fort Hays State vs. Midwestern State – Tiger Classic
Kansas Newman vs. Emporia State – Washburn tournament
Kansas Newman vs. William Jewell – Washburn tournament
Missouri Southern vs. Tennessee Union – SBU Classic
Missouri Southern vs. Christian Brothers University – SBU Classic
Missouri Western vs. Angelo State – Denver premier challenge
Missouri Western vs. Concordia – St. Paul – Denver Premier challenge
Nebraska Kearney vs. Adams State – Nebraska Kearney Tournament
Nebraska Kearney vs. Missouri – St. Louis – Nebraska Kearney tournament
NW Missouri St. vs. Lane – Drury tournament
NW Missouri St. vs. Drury – Drury tournament
Pittsburg State vs. Southern Nazarene – Gorilla Classic
Pittsburg State vs. Southern Minnesota State – Gorilla Classic
Washburn vs. Truman State – Washburn tournament
Washburn vs. Minnesota State – Washburn Tournament
Saturday, September 13
KCAC Football
Avila at Kansas Wesleyan
Bethany at Saint Mary
Bethel at Friends
Evangel at Southwestern
Ottawa at Sterling
Tabor at McPherson
KCAC Men’s Soccer
Kansas Christian at Avila
Barclay at Bethany
Doane at McPherson
Ottawa at Midland
Saint Mary at Iowa Northwestern
Central Baptist at Southwestern
Sterling at Southwestern Christian
Tabor at Central Christian
KCAC Women’s Soccer
Manhattan Christian at Bethany
Friends at Hastings
Doane at McPherson
Oklahoma Wesleyan at John Brown University
Saint Mary at Brian Cliff University
Ottawa at Saint Mary
Sterling at Southwestern Christian
Tabor at Central Christian
KCAC Volleyball
Culver-Stockton at Avila
Bethany at Haskell
Midwestern State at Bethel
Evangel vs. Cottey College – UHSP Classic
Evangel vs. Freed Hardeman University – UHSP Classic
Friends UHSP Tournament
Friends UHSP Tournament
McPherson vs. Cumberland University – at Davenport Iowa
Oklahoma Wesleyan vs. Oklahoma Science & Arts
Oklahoma Wesleyan at Nelson University
Ottawa at Benedictine
Saint Mary vs. Viterbo University – St. Ambrose Tournament
Saint Mary vs. Governors State – St. Ambrose Tournament
Tabor vs. Viterbo University – SAU tournament
Tabor vs. St. Ambrose – SAU tournament
York vs. Georgetown College – Eutectics Classic
York vs. Freed Hardeman University – Eutectics Classic
MIAA Football
Missouri S & T at Missouri Western
Nebraska Kearney at Fort Hays
Texas A&M Kingsville at NW Missouri State
Grand Valley State at Pittsburg State
Washburn at Colorado School of Mines
MIAA Men’s Soccer
Midwestern State at Kansas Newman
Northeastern State at MSU – Texas
Rogers State at Oklahoma Christian
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Dallas Baptist
Kansas Newman at Oklahoma Christian
Northeastern State at UT Tyler
Southern Nazarene at Pittsburg State
Harding at Rogers State
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. St. Edwards University – Ouachita Baptist Tournament
Central Missouri vs. Findlay Ohio – Grand Rapids tournament
Central Oklahoma vs. St. Mary’s – St. Mary’s Tournament
Central Oklahoma vs. Florida Southern – St. Mary’s tournament
Emporia State vs. MSU – Moorhead – Washburn Invite
Emporia State vs. William Jewell – Washburn Invite
Kansas Newman vs. Washburn – Washburn tournament
Kansas Newman vs. Truman State – Washburn tournament
Missouri Southern vs. SW Baptist – SBU Classic
Missouri Southern vs. Harding University – SBU Classic
Missouri Western at Denver Premier Challenge
Missouri Western at Denver Premier Challenge
Nebraska Kearney vs. South Dakota Mines – Nebraska Kearney Tournament
NW Missouri St. vs. East Central – Drury Tournament
NW Missouri St. vs. Cameron – Drury tournament
Washburn vs. Kansas Newman – Washburn tournament
Washburn vs. William Jewell – Washburn tournament