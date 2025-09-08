COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 3 schedule/scores

By Christian D Orr September 8, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 4 schedule/results

Monday, September 8

KCAC Men’s Soccer

Hastings at Tabor

KCAC Women’s Soccer

Ottawa at Hastings

 

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at MSU Denver          MIAA Men’s Soccer

 

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma vs. Augustana University – at Minnesota State

NW Oklahoma State at Fort Hays State

Rockhurst at Missouri Southern

Northern State at Missouri Western

Nebraska Kearney vs. Minnesota State – Moorhead at St. Paul, Minnesota

Northeastern State at Harding

Bemidji Sate at NW Missouri St.

Missouri S&T at Pittsburg State

 

Tuesday, September 9

KCAC Men’s Soccer

Mission at Evangel

Friends at Oklahoma City University

McPherson at Central Christian

Doane at Kansas Wesleyan

Randall at Southwestern

 

KCAC Women’s Soccer

Friends at Regis

McPherson at Central Christian

 

KCAC Volleyball

Evangel at Stephens College

Friends at Spurgeon College

Kansas Wesleyan at Baker

Ottawa at Columbia College

Central Methodist at Ottawa

Benedictine at Saint Mary

Southwestern at Hesston

 

MIAA Men’s Soccer

William Jewell at Kansas Newman

 

MIAA Women’s Soccer

Missouri Western at Wayne State

 

MIAA Volleyball

Oklahoma Baptist at Central Oklahoma

Peru State at Nebraska Kearney

 

Wednesday, September 10

KCAC Men’s Soccer

Oklahoma Panhandle at Avila

Bethel at Hastings

 

KCAC Women’s Soccer

Panhandle State at Avila

Bethel at Hastings

Evangel at John Brown University

Oklahoma Science & Arts at Southwestern

Midland University at Kansas Wesleyan

 

KCAC Volleyball

Avila at Haskell

Central Christian at McPherson

Kansas Christian at Tabor

 

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Oklahoma Baptist

NW Missouri St. at Missouri St. Louis

SW Baptist at Pittsburg State

 

Thursday, September 11

KCAC Men’s Soccer

Oklahoma Wesleyan at Mid-American Christian

 

KCAC Volleyball

Calvary Bible at Bethany

Bethel at Fort Hays Tournament

 

MIAA Football

Colorado State – Pueblo at Central Missouri

 

MIAA Men’s Soccer

CSU Pueblo at Fort Hays State

Northeastern State at Lubbock Christian

Rockhurst at Rogers State

 

MIAA Women’s Soccer

Midwestern State at Central Oklahoma

Kansas Newman at SW Oklahoma State

Missouri Southern at Paul Quinn College

Rogers State at Ouachita Baptist

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Ouchita Baptist – Ouchita Baptist tournament

Arkansas Fort Smith vs. Auburn University Montgomery – Ouchita Baptist Tournament

Fort Hays State vs. New Mexico Highlands – Tiger Classic

Fort Hays State vs. Augustana – Tiger Classic

Nebraska Kearney vs. Sioux Falls – Nebraska Kearney Tournament

Pittsburg State vs. Maryille – Gorilla Classic

 

Friday, September 12

KCAC Men’s Soccer

Southwestern Christian at Friends

 

KCAC Volleyball

Baker at Avila

Evangel vs.  Kentucky Georgetown – UHSP Classic

Evangel vs.  St. Louis Health Sciences & Pharmacy – UHSP Classic

Friends UHSP Tournament

McPherson vs.  Viterbo University – at Davenport Iowa

McPherson vs.  Governors State University – at Davenport Iowa

Saint Mary vs.  Cumberland University – St. Ambrose Tournament

Tabor vs.  Governors State – SAU tournament

York vs.  Cottey College – Eutectics Classic

York vs.  Health Sciences & Pharmacy of St. Louis – Eutectics Classic

 

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri vs. Ashland – at Allendale Michigan

U Mary at Emporia State

Augustana at Fort Hays State

Missouri Western at Missouri S&T

Black Hills State at Nebraska Kearney

NW Missouri St. at Maryville

Washburn at Drury

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Mississippi College – Ouachita Baptist tournament

Central Missouri vs. Grand Valley State – Grand Rapids tournament

Central Missouri vs. Hillsdale – Grand Rapids tournament

Central Oklahoma vs. Fairmount State – St. Mary’s tournament

Central Oklahoma vs. Texas A&M International – St. Mary’s tournament

Emporia State vs. Kansas Newman – Washburn tournament

Emporia State vs. Truman State – Washburn Invite

Fort Hays State vs. SW Oklahoma State – Tiger Classic

Fort Hays State vs. Midwestern State – Tiger Classic

Kansas Newman vs. Emporia State – Washburn tournament

Kansas Newman vs. William Jewell – Washburn tournament

Missouri Southern vs. Tennessee Union – SBU Classic

Missouri Southern vs. Christian Brothers University – SBU Classic

Missouri Western vs. Angelo State – Denver premier challenge

Missouri Western vs. Concordia – St. Paul – Denver Premier challenge

Nebraska Kearney vs. Adams State – Nebraska Kearney Tournament

Nebraska Kearney vs. Missouri – St. Louis – Nebraska Kearney tournament

NW Missouri St.  vs. Lane – Drury tournament

NW Missouri St.  vs. Drury – Drury tournament

Pittsburg State vs. Southern Nazarene – Gorilla Classic

Pittsburg State vs. Southern Minnesota State – Gorilla Classic

Washburn vs. Truman State – Washburn tournament

Washburn vs. Minnesota State – Washburn Tournament

 

Saturday, September 13

KCAC Football

Avila at Kansas Wesleyan

Bethany at Saint Mary

Bethel at Friends

Evangel at Southwestern

Ottawa at Sterling

Tabor at McPherson

 

KCAC Men’s Soccer

Kansas Christian at Avila

Barclay at Bethany

Doane at McPherson

Ottawa at Midland

Saint Mary at Iowa Northwestern

Central Baptist at Southwestern

Sterling at Southwestern Christian

Tabor at Central Christian

 

KCAC Women’s Soccer

Manhattan Christian at Bethany

Friends at Hastings

Doane at McPherson

Oklahoma Wesleyan at John Brown University

Saint Mary at Brian Cliff University

Ottawa at Saint Mary

Sterling at Southwestern Christian

Tabor at Central Christian

 

KCAC Volleyball

Culver-Stockton at Avila

Bethany at Haskell

Midwestern State at Bethel

Evangel vs.  Cottey College – UHSP Classic

Evangel vs.  Freed Hardeman University – UHSP Classic

Friends UHSP Tournament

McPherson vs.  Cumberland University – at Davenport Iowa

Oklahoma Wesleyan vs.  Oklahoma Science & Arts

Oklahoma Wesleyan at Nelson University

Ottawa at Benedictine

Saint Mary vs.  Viterbo University – St. Ambrose Tournament

Saint Mary vs.  Governors State – St. Ambrose Tournament

Tabor vs.  Viterbo University – SAU tournament

Tabor vs.  St. Ambrose – SAU tournament

York vs.  Georgetown College – Eutectics Classic

York vs.  Freed Hardeman University – Eutectics Classic

 

MIAA Football

Missouri S & T at Missouri Western

Nebraska Kearney at Fort Hays

Texas A&M Kingsville at NW Missouri State

Grand Valley State at Pittsburg State

Washburn at Colorado School of Mines

 

MIAA Men’s Soccer

Midwestern State at Kansas Newman

Northeastern State at MSU – Texas

Rogers State at Oklahoma Christian

 

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Dallas Baptist

Kansas Newman at Oklahoma Christian

Northeastern State at UT Tyler

Southern Nazarene at Pittsburg State

Harding at Rogers State

 

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. St. Edwards University – Ouachita Baptist Tournament

Central Missouri vs. Findlay Ohio – Grand Rapids tournament

Central Oklahoma vs. St. Mary’s – St. Mary’s Tournament

Central Oklahoma vs. Florida Southern – St. Mary’s tournament

Emporia State vs. MSU – Moorhead – Washburn Invite

Emporia State vs. William Jewell – Washburn Invite

Kansas Newman vs. Washburn – Washburn tournament

Kansas Newman vs. Truman State – Washburn tournament

Missouri Southern vs. SW Baptist – SBU Classic

Missouri Southern vs. Harding University – SBU Classic

Missouri Western at Denver Premier Challenge

Nebraska Kearney vs. South Dakota Mines – Nebraska Kearney Tournament

NW Missouri St.  vs. East Central – Drury Tournament

NW Missouri St.  vs. Cameron – Drury tournament

Washburn vs. Kansas Newman – Washburn tournament

Washburn vs. William Jewell – Washburn tournament

 