COLLEGE – KCAC – MIAA Fall Week 16 Schedule / Scores

By Christian D Orr December 1, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 15 schedule/results

Sunday, November 30

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays 2, Rockhurst 0

Rogers State 1, Lincoln, Mo. 0

MIAA Women’s Soccer

Washburn 1, St. Cloud State 0

 

Monday, December 1

KCAC Women’s Soccer

Oklahoma Wesleyan vs. Mid-America Nazarene

 

Tuesday, December 2

KCAC Men’s Soccer

Oklahoma Wesleyan vs. William Penn

Ottawa vs. West Virginia Tech

 

Wednesday, December 3

KCAC Volleyball

McPherson vs. Midland, Neb.

 

Thursday, December 4

KCAC Volleyball

Oklahoma Wesleyan vs. Bushnell, Ore.

MIAA Volleyball

Washburn at Wayne State

Central Oklahoma at Concordia St. Paul

Missouri Western at St. Cloud State

Oklahoma Baptist at Nebraska Kearney

 

Friday, December 5

KCAC Volleyball

Oklahoma Wesleyan vs. Bellevue, Neb.

McPherson vs. Cumberlands, Ky.

 

Saturday, December 6

KCAC Football

Benedictine at Friends

 

MIAA Men’s Soccer

Rogers State at Fort Hays State

 

MIAA Women’s Soccer

Washburn vs. Missouri St. Louis

 

 