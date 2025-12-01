COLLEGE – KCAC – MIAA Fall Week 16 Schedule / Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 15 schedule/results
Sunday, November 30
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays 2, Rockhurst 0
Rogers State 1, Lincoln, Mo. 0
MIAA Women’s Soccer
Washburn 1, St. Cloud State 0
Monday, December 1
KCAC Women’s Soccer
Oklahoma Wesleyan vs. Mid-America Nazarene
Tuesday, December 2
KCAC Men’s Soccer
Oklahoma Wesleyan vs. William Penn
Ottawa vs. West Virginia Tech
Wednesday, December 3
KCAC Volleyball
McPherson vs. Midland, Neb.
Thursday, December 4
KCAC Volleyball
Oklahoma Wesleyan vs. Bushnell, Ore.
MIAA Volleyball
Washburn at Wayne State
Central Oklahoma at Concordia St. Paul
Missouri Western at St. Cloud State
Oklahoma Baptist at Nebraska Kearney
Friday, December 5
KCAC Volleyball
Oklahoma Wesleyan vs. Bellevue, Neb.
McPherson vs. Cumberlands, Ky.
Saturday, December 6
KCAC Football
Benedictine at Friends
MIAA Men’s Soccer
Rogers State at Fort Hays State
MIAA Women’s Soccer
Washburn vs. Missouri St. Louis