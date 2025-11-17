COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 14 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 14 schedule/results

Wednesday, November 19

KCAC Men’s Soccer

Ottawa vs. Harris-Stowe State

Oklahoma Wesleyan vs. Westcliff

KCAC Women’s Soccer

Oklahoma Wesleyan vs. Talladega

 

Thursday, November 20

KCAC Women’s Soccer

Friends vs. Hastings

MIAA Volleyball

Pittsburg State vs. Missouri Western

Central Missouri vs. Washburn

Fort Hays State vs. Nebraska Kearney

Emporia State vs. Central Oklahoma

 

Saturday, November 22

KCAC Volleyball

TBD at Oklahoma Wesleyan

McPherson at TBD

KCAC Football

Evangel at Saint Francis

MIAA Football

Washburn at TBD

Fort Hays State at TBD

Central Missouri at TBD

TBD at Pittsburg State

 

 