COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 14 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 14 schedule/results
Wednesday, November 19
KCAC Men’s Soccer
Ottawa vs. Harris-Stowe State
Oklahoma Wesleyan vs. Westcliff
KCAC Women’s Soccer
Oklahoma Wesleyan vs. Talladega
Thursday, November 20
KCAC Women’s Soccer
Friends vs. Hastings
MIAA Volleyball
Pittsburg State vs. Missouri Western
Central Missouri vs. Washburn
Fort Hays State vs. Nebraska Kearney
Emporia State vs. Central Oklahoma
Saturday, November 22
KCAC Volleyball
TBD at Oklahoma Wesleyan
McPherson at TBD
KCAC Football
Evangel at Saint Francis
MIAA Football
Washburn at TBD
Fort Hays State at TBD
Central Missouri at TBD
TBD at Pittsburg State