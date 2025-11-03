COLLEGE – KCAC / MIAA Fall Week 12 Schedule / Scores

By Christian Orr November 3, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 12 schedule/results

Sunday, November 2

MIAA Women’s Soccer

Missouri Southern at Kansas Newman

Northeastern State at Nebraska Kearney

NW Missouri St. at Emporia State

Pittsburg State at Central Missouri

Rogers State at Fort Hays

Washburn at Missouri Western

 

Tuesday, November 4

KCAC Volleyball

Southwestern at Bethany

MIAA Volleyball

Central Missouri at Drury

 

Wednesday, November 5

KCAC Volleyball

Bethany at Sterling

Bethel at Kansas Wesleyan

Friends at Southwestern

McPherson at Tabor

Oklahoma Wesleyan at Evangel

Saint Mary at Ottawa

Tabor vs.  Evangel

MIAA Women’s Soccer

Emporia State at Washburn

Kansas Newman at Central Oklahoma

Missouri Western at NW Missouri

Nebraska Kearney at Fort Hays

Pittsburg State at Missouri Southern

Rogers State at Northeastern State

 

Thursday, November 6

MIAA Volleyball

Kansas Newman at Central Oklahoma

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Kansas Newman

Rogers State at Northeastern State

 

Friday, November 7

MIAA Volleyball

Emporia State at Fort Hays

Kansas Newman at Arkansas Fort Smith

Missouri Western at Central Missouri

NW Missouri St.  at Missouri Southern

Pittsburg State at Central Oklahoma

Washburn at Nebraska – Kearney

 

Saturday, November 8

KCAC Football

Tabor at Bethany

Sterling at Friends

Kansas Wesleyan at McPherson

Avila at Ottawa

Southwestern at Saint Mary

Bethel at Evangel

KCAC Volleyball

Avila at Bethany

Evangel at McPherson

Friends at Kansas Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at Sterling

Ottawa at Bethel

Saint Mary at Tabor

Southwestern at York

MIAA Football

Emporia State at Washburn

Missouri Southern at Central Oklahoma

Missouri Western at NW Missouri State

Pittsburg State at Central Missouri

MIAA Volleyball

Emporia State at Nebraska – Kearney

Missouri Western at Missouri Southern

NW Missouri St.  at Central Missouri

Pittsburg State at Arkansas – Fort Smith

Washburn at Fort Hays

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at Northeastern State

Harding at Rogers State