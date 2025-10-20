COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 10 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 10 schedule/results
Sunday, October 19
KCAC Football
Evangel 28, Ottawa 23
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri 3, Kansas Newman 0
Missouri Western 1, Fort Hays State 0
Missouri Southern 4, Central Oklahoma 2
NW Missouri State 1, Nebraska Kearney 0
Northeastern State 2, Emporia State 1
Rogers State 1, Washburn 1
Tuesday, October 21
MIAA Volleyball
Missouri Southern at Drury
Wednesday, October 22
KCAC Volleyball
Bethany at Kansas Wesleyan
Friends at Evangel
McPherson at York
Saint Mary at Avila
Southwestern at Ottawa
Sterling at Tabor
KCAC Men’s Soccer
Avila at Saint Mary
Bethany at Kansas Wesleyan
Evangel at Friends
Bellevue at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Southwestern
Tabor at Sterling
York at McPherson
KCAC Women’s Soccer
Kansas Wesleyan at Bethany
Avila at Saint Mary
Evangel at Friends
Ottawa at Southwestern
Tabor at Sterling
York at McPherson
MIAA Volleyball
Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith
Pittsburg State at Rockhurst
MIAA Women’s Soccer
Drury at Missouri Western
Northeastern State at Ouachita Baptist
Thursday, October 23
MIAA Men’s Soccer
Southern Nazarene at Fort Hays State
Rogers State at Kansas Newman
Friday, October 24
KCAC Volleyball
Southwestern at Kansas Wesleyan
Evangel at Bethel
MIAA Volleyball
Central Missouri at Missouri Southern
Emporia State at Washburn
Missouri Western at NW Missouri State
Pittsburg State at Kansas Newman
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Washburn
Central Oklahoma at Northeastern State
Kansas Newman at Rogers State
Missouri Western at Pittsburg State
Nebraska Kearney at Emporia State
NW Missouri St. at Missouri Southern
Saturday, October 25
KCAC Football
Sterling at Kansas Wesleyan
Bethany at Bethel
Evangel at Avila
Friends at Southwestern
Saint Mary at McPherson
Tabor at Ottawa
KCAC Volleyball
Avila at McPherson
Friends at Tabor
Oklahoma Wesleyan at Bethany
Ottawa at York
Saint Mary at Sterling
Sterling vs. Haskell
KCAC Men’s Soccer
Kansas Wesleyan at Southwestern
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Bethel at Evangel
McPherson at Avila
Sterling at Saint Mary
Tabor at Friends
York at Ottawa
KCAC Women’s Soccer
Kansas Wesleyan at Southwestern
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Bethel at Evangel
McPherson at Avila
Sterling at Saint Mary
Tabor at Friends
York at Ottawa
MIAA Football
Northeastern State at Central Oklahoma
Emporia State at Central Missouri
Fort Hays State at Washburn
Missouri Western at Missouri Southern
Nebraska Kearney at NW Missouri State
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Central Oklahoma
Nebraska Kearney at Fort Hays
MIAA Men’s Soccer
Southern Nazarene at Kansas Newman
Northeastern State at Harding
Rogers State at Fort Hays