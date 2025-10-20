COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 10 Schedule/Scores

By Christian D Orr October 20, 2025

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 10 schedule/results

Sunday, October 19

KCAC Football

Evangel 28, Ottawa 23

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri 3, Kansas Newman 0

Missouri Western 1, Fort Hays State 0

Missouri Southern 4, Central Oklahoma 2

NW Missouri State 1, Nebraska Kearney 0

Northeastern State 2, Emporia State 1

Rogers State 1, Washburn 1

 

Tuesday, October 21

MIAA Volleyball

Missouri Southern at Drury

 

Wednesday, October 22

KCAC Volleyball

Bethany at Kansas Wesleyan

Friends at Evangel

McPherson at York

Saint Mary at Avila

Southwestern at Ottawa

Sterling at Tabor

KCAC Men’s Soccer

Avila at Saint Mary

Bethany at Kansas Wesleyan

Evangel at Friends

Bellevue at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Southwestern

Tabor at Sterling

York at McPherson

KCAC Women’s Soccer

Kansas Wesleyan at Bethany

Avila at Saint Mary

Evangel at Friends

Ottawa at Southwestern

Tabor at Sterling

York at McPherson

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at Arkansas Fort Smith

Pittsburg State at Rockhurst

MIAA Women’s Soccer

Drury at Missouri Western

Northeastern State at Ouachita Baptist

 

Thursday, October 23

MIAA Men’s Soccer

Southern Nazarene at Fort Hays State

Rogers State at Kansas Newman

 

Friday, October 24

KCAC Volleyball

Southwestern at Kansas Wesleyan

Evangel at Bethel

MIAA Volleyball

Central Missouri at Missouri Southern

Emporia State at Washburn

Missouri Western at NW Missouri State

Pittsburg State at Kansas Newman

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Washburn

Central Oklahoma at Northeastern State

Kansas Newman at Rogers State

Missouri Western at Pittsburg State

Nebraska Kearney at Emporia State

NW Missouri St. at Missouri Southern

 

Saturday, October 25

KCAC Football

Sterling at Kansas Wesleyan

Bethany at Bethel

Evangel at Avila

Friends at Southwestern

Saint Mary at McPherson

Tabor at Ottawa

KCAC Volleyball

Avila at McPherson

Friends at Tabor

Oklahoma Wesleyan at Bethany

Ottawa at York

Saint Mary at Sterling

Sterling vs.  Haskell

KCAC Men’s Soccer

Kansas Wesleyan at Southwestern

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Bethel at Evangel

McPherson at Avila

Sterling at Saint Mary

Tabor at Friends

York at Ottawa

KCAC Women’s Soccer

Kansas Wesleyan at Southwestern

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Bethel at Evangel

McPherson at Avila

Sterling at Saint Mary

Tabor at Friends

York at Ottawa

MIAA Football

Northeastern State at Central Oklahoma

Emporia State at Central Missouri

Fort Hays State at Washburn

Missouri Western at Missouri Southern

Nebraska Kearney at NW Missouri State

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Central Oklahoma

Nebraska Kearney at Fort Hays

MIAA Men’s Soccer

Southern Nazarene at Kansas Newman

Northeastern State at Harding

Rogers State at Fort Hays